„Kopakabrána má tah na bránu.“ Gambrinus s Triadem aspiruje na pivní reklamu roku

značka: Gambrinus, klient: Plzeňský Prazdroj Darwin & the Machines: Když ji miluješ, cirkulkuješ (57 %)

značka: Kofola, klient: Kofola ČeskoSlovensko VMLY&R: Nová unlimited edice dresu AC Sparta Praha (47 %)

značka: Adidas, klienti: Adidas CR Aetna: Ujíždíme na kvalitě (45 %)

značka: EuroOil, klient: Čepro

Kaspen/Jung von Matt: Interview se spotřebiči (31 %)

značka: Yello, klient: eYello CZ S nabídkou hodnotit obesíláme přes 50 tuzemských kreativců, stratégů a zástupců klientů. Tentokrát hodnotilo 7 katů. Na škále od 0 do 100 %, odstupňované po pěti bodech, každý ohodnotí každou z kampaní, všechna bodování zprůměrujeme do výsledného čísla. K vybraným kampaním můžou experti přidat slovní hodnocení.

1. Gambrinus zve na Kopakabránu

Značka Gambrinus představuje destinaci s názvem Kopakabrána. Zve tím diváky na fotbalová hřiště po celé zemi. Projekt Kopeme za fotbal dlouhodobě pomáhá amatérským klubům a v rámci letošní kampaně od agentury Triad cílí především na potenciální návštěvníky zápasů. Na Kopakabránu kromě tradičního ambasadora Pavla Horvátha láká také kapela Yo Yo Band s předělávkou svého známého hitu. Letošní cíl zvýšit návštěvnost zápasů vzešel přímo z rozhovorů zástupců Gambrinusu a agentury Triad s místními činovníky klubů zapojenými v programu Kopeme za fotbal. „Vyšlo najevo, že kluby trápí stále klesající počty lidí, kteří chodí na hřiště fandit a dát si pivko nebo nějaké to občerstvení. Z konzumace totiž získávají také potřebné prostředky ke svému fungování. A tak jsme se rozhodli ukázat, v čem je chození na fotbal tak atraktivní. Je to vážně perfektní program na víkend. Je to zážitek, pro který nemusíte daleko, pobavíte se s rodinou nebo kamarády, a navíc tam nemusíte vařit ani mýt nádobí,“ říká brand manažer Gambrinusu Jan Odložil. Kopakabrána, jak se staronová destinace v kampani nazývá, poskytuje vše, co má správné dovolenkové letovisko. „Zažijete akční safari, na kterém pozorujete divokou faunu, pak si dáte jednochodovou večeři formou bufetu a vše zakončíte společnou degustací piva, kde se dobře pobavíte s domorodci,“ shrnuje lákadla chození na fotbal senior copywriterka pražského Triadu Lucie Kalousková. Celá kampaň odstartovala mediálním stuntem. Zážitkovou dovolenou na Kopakabráně bylo totiž možné skutečně najít na portálu největšího českého prodejce zájezdů Invia.cz, a to bez jednoznačných indicií, o co se přesně jedná. Moderátoři rádia Evropa 2 a Radia Kiss o tom dokonce informovali své posluchače a spolu s Petrem Svěceným či Patrikem Hezuckým si zájezd zakoupili mezi prvními a vyzvali lidi, ať se k nim přidají. Po několika dnech došlo k odhalení toho, co Kopakabrána reálně je a kde leží, a to netradiční cestou. „Podobnosti s výletem do exotiky nás inspirovaly natolik, že jsme se rozhodli oslovit hudební skupinu Yo Yo Band s tím, jestli by nám nepřezpívali svou známou píseň Jedem do Afriky na naše slova Jedeme na hřiště... Nový song pak ještě podtrhl naši kreativu,“ říká Michal Pivarči, kreativní ředitel Triadu. Novou destinací nás kromě zmíněné kapely provede tradiční ambasador projektu Kopeme za fotbal Pavel Horváth, a to jak ve videích na Facebooku, tak na Youtube. Online kampaň doplňuje série cestovatelsky laděného obsahu na Facebooku a Instagramu. Video i fotoprodukci zajistila produkce Flux Films, do režisérského křesla usedl Pavel Soukup, autorem fotografií je Aleš Foff. Mediálně kampaň zastřešuje agentura Starcom. Nový hit si budete moct poslechnout i v rádiu nebo zazpívat v jeho karaoke verzi. Výlet na vybranou Kopakabránu pro ty, kteří si zájezd koupili na Invia.cz, se navíc doopravdy uskuteční. Do středočeských Byšic se 13. srpna 2022 se vypraví spolu s Pavlem Horváthem, Patrikem Hezuckým, Petrem Svěceným a dalšími osobnostmi českého fotbalu i veřejného života. Součástí programu bude přátelské utkání místního fotbalového týmu. Na programu je společná degustace piva Gambrinus, tradiční místní kuchyně a také koncert kapely Yo Yo Band. V poslední části kampaně pak samotné kluby mohou dostat nástroj, jehož prostřednictvím si budou moci přizpůsobit propagační materiály zvoucí na Kopakabránu podle sebe, svého vlastního programu i menu. Místní „dovolenkáři“ tak dostanou aktuální informace z hřiště v atraktivní podobě.

Konečně kampaň na pivo, která mě baví. Má v sobě hravost, nadsázku i atmosféru, je propracovaná do detailů. Tleskám, tvůrci si za své nasazení rozhodně zaslouží zájezd na Kopakabránu!

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Reklamní songy jsou letos očividně v módě. Když jsem si tuhle kampaň procházel poprvé, říkal jsem si, že to bude hrozná blbost. Ale přátelé, mě to asi baví. Typické dovolenkové záběry, spousta dobrých vtípků a i to propojení s Invií se povedlo. Člověk z toho prostě dostane žízeň a chuť na vychlazený Gambrinus, o tom žádná. Ale dostane i chuť jít na fotbal? No, nevím nevím. V tomhle ohledu mi to propojení s dovolenou zas tak moc neštymuje.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Ale, překvapení, docela fajn reklama a ještě od Gambáče. Není to sice pořád kousek, který prorazí cluster, ale asi nejlepší, co jsem letos k pivu viděl. Yo Yo Band tomu přidal asi 150 %, dobrá volba.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Kudy chodím, tudy tvrdím, že Češi si zaslouží lepší pivní reklamu. A ejhle, Kopakabrána se mi fakt líbí. Vtipné, dost pivní, se znalostí prostředí. V Asahi a v Triadu se pochlapili. Zatím asi nejlepší pivní reklama letos, v Česku.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Notykrabe! Tak tohle, kamarádi, tohle je nejlepší propagační spot o naší milý vlastičce, zemičce s modrým klínem na vlajce. I o nás, Pepících s půllitrem v ruce. Božínku, to je úžasný! Copak nějaký dronovatý průlety nad Karlovým mostem a Hradem, takle vypadá Česko a Češi a jejich láska k životu. Pa-rá-da!

Petr Laštovka

Aspoň že je tam reggae a ne Zelená tráva! Takhle to má letní atmosféru, a zbytek je jako dycky.

Vilém Rubeš

Já osobně fotbal opravdu nemám rád, ale tohle bude fungovat. Musím Gambrinus pochválit, tady je dobrý tah na bránu.

Tomáš Vacek (Contexto)

2. Kofola znovu obsadila holčičku z proslulého spotu

Sandra Flemrová, někdejší holčička z legendární vánoční reklamy, kde se ptala na „zuby zahnutý nahoru“, dnes třiadvacetiletá zdravotní sestra v zubní ambulanci, se téměř po 20 letech znovu objevuje v kampani Kofoly. Ve spotu plném „negativ“ pomůže propagovat pozitivní přínos nové obalové cesty – systému skleněných vratných lahví, které Kofola uvedla na trh pod názvem Cirkulka. „Když se natáčela vánoční reklama na Kofolu, byly mi tři roky. Pamatuji si jen pár záblesků jako například koulovačku se štábem. Reklama se mně ale přesto silně zapsala do života,“ vzpomíná Flemrová. V dětství absolvovala několik dalších castingů, ale až letos, kdy Kofola hledala tvář pro svůj projekt Cirkulka, přišla chvíle se na obrazovky vrátit. „S Cirkulkou vracíme do domácností osvědčené skleněné lahve. Nápad vrátit spolu s nimi do hry i děvčátko ‚ne, ne, já nemusím, já už ho vidím‘ přišel úplně přirozeně,“ vysvětluje Pavol Chalupka, marketingový ředitel Kofoly ČeskoSlovensko. „Nejenže je Sandra s Kofolou spojená už skoro 20 let, ale zároveň patří k mladé generaci, pro kterou je udržitelnost klíčová. A jestliže cirkulace lahví je o jejich vracení, vrátili jsme i holčičku.“

S tím, jak představit Cirkulku, přišli tvůrci kampaně z agentury Darwin & the Machines. „Chtěli jsme prostě říkat pravdu. A ta je taková, že pokud milujeme přírodu, tak stojí za to si odnést těžší skleněné lahve. Navíc nápoje z Cirkulky skvěle chutnají,“ tvrdí Martin Blaško, šéf Darwin & the Machines. „Odrazili jsme se tedy od slavného sloganu Když ji miluješ, není co řešit a mysleli při tom nejen na produkt, ale i na svět okolo nás.“ Spot ukazuje Cirkulku jako cestu, která je sice těžší, vrže, cinká, ale nabízí spotřebitelům novou alternativu, jak si vychutnat nápoje v tradičním obalu, který je šetrný k přírodě. „O tom, že uvedeme nápoje ve vratném skle i do maloobchodu, jsme uvažovali už několik let. Nechali jsme si vypracovat analýzu celého životního cyklu výrobku a jeho vlivu na životní prostředí a vyšlo nám, že Cirkulce, tedy vratným skleněným lahvím, stačí jen několik cyklů, aby jejich uhlíková stopa byla nižší než stopa jiných běžných obalů,“ vysvětluje Chalupka. Reklama se natáčela na Slovensku poblíž Záhoří. Spolu se Sandrou Flemrovou si v reklamě zahrál student DAMU David Petrželka. Režie spotu se ujal Ruy Okamura.

Ze slova „cirkulkuješ“ se mi zježily vlasy hrůzou na hlavě. Bohužel právě tohle slovo je to jediné, co mi ze spotu utkvělo. Ačkoliv svěží letní atmosféra lesa je příjemná.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Čekal jsem, že slavný návrat slečny Sandry bude svádět k tomu, aby ji opravdu pořádně vytěžili, a v novém spotu tak najdu milion referencí na prasátko. Nestalo se. Bohudík. Takhle je z toho hezká jemná kampaň, za kterou je fajn myšlenka. Odteď Kofolu už jen ve skle.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Líbí se mi hlavně produkt, respektive packaging. Dát do reklamy holčičku z prasátek je taky dobrý, PR se nějaké nažene, milé to je. Samotná exekuce není bůhvíco, trochu moc rozvláčná, ale jako celek to na mne dělá moc dobrý dojem.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Cením si produktového konceptu vratných lahví. Jen ten příběh, ten styl, to je jako sedmnáctkrát vylouhovaný sáček Pigi čaje. Je to takové upachtěně líbivé. A návrat holčičky z ikonického vánočního spotu z toho skvělou reklamu určitě neudělá.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Cirkulcó? A budliky budliky taky budou? A nebo jiná hádanka. Je to bílý a skáče to po stromě? Víš? Přece veverka v noční košili. Mám Kofču moc rád, tu skleněnou flašku už dokonce do mý lednice donesl dobrá víla kurýr z nejmenovanýho pečivovýho obchodu, tak doufám, že na tu cirkulárku vymyslíte ještě trochu víc hádanek, tahle o vyšší hmotnosti a velikosti byla moc easy.

Petr Laštovka

Ale jo, jako PR driver dobrý, holčička vyrostla, a stará technika, že vyjmenuju všechny nedostatky nového produuktu, aby pak vynikl benefit, je tu funkční (kdysi se tím proslavila kampaň Benson & Hedges 100s), jen ten oslomostík přes Karkulku cirkulku k piciglu a lásce je maličko dlouhej. Ale doklopýtali tam se ctí.

Vilém Rubeš

Já snad ani nevím, co na tohle napsat... tak snad jedině, ten tvar lahve se jim povedl.

Tomáš Vacek (Contexto)

3. Adidas ukazuje „nelimitovanou“ edici dresu Sparty

Značka Adidas v rámci dlouhodobého partnerství s fotbalovou Spartou představuje její nový dres pro sezónu 2022/2023. Rudý dres s třemi pruhy byl vyroben jak pro hráče, tak pro fanoušky a je klíčovým prvkem nového spotu z dílny agentury VMLY&R. Spot cílí na skalní fanoušky Sparty, oslovit má ale i mladší generaci, kterou láká na neomezené (nejen fotbalové) zážitky s „unlimited“ kolekcí. Digitální komunikace odstartovala v pátek 15. července, od pondělí 18. července ji doplňují navazující PR aktivity a spolupráce s influencery. Kampaň bude k vidění především v online prostoru a na sociálních sítích až do poloviny srpna. Dlouhodobé partnerství se sportovní značkou Adidas oznámila AC Sparta Praha loni. Tři pruhy se tak na rudé dresy Sparťanů vrátily po 27 letech. Adidas jako hlavní produktový partner klubu vybavuje všechny mládežnické, ženské i mužské týmy fotbalové Sparty a kromě toho každý rok představuje nový dres na nadcházející sezónu. „S ohlédnutím na dlouhou historii klubu je nový dres krokem vpřed. Díky technologii Aeroready a síťovaným panelům odvádějícím vlhkost zajišťuje maximální pohodlí. Je vyrobený ze 100% recyklovaných materiálů a představuje tak důležitou součást naší dlouhodobé strategie odpovědného a udržitelného způsobu výroby. Odráží hrdost, sounáležitost ke klubu, ale také neomezenost fotbalových zážitků. Posouváme hranice toho, jak se v něm hráči a fanoušci cítí a jak ho nosí, s přihlédnutím k potřebám generace Z,“ říká Adenike Gbadeboriová, brand communication manager Adidas Originals Football. Kreativa spotu od VMLY&R zohledňuje různé cílové skupiny obou sportovních značek a propojuje jejich rozdílné zájmy a potřeby do jednoho celku. Kromě věrných fanoušků Sparty se ve videu objevuje ústřední dvojice dvou teenagerů, kteří váhají, jestli si mají ve fanouškovském obchodě koupit nový sparťanský dres. Spot produkty z nové „unlimitky“ Adidas ukazuje jako pomyslnou vstupenku do světa neomezené zábavy, zápasových zážitků a nových přátelství ve fanouškovské komunitě. „Vytvářeli jsme sice kampaň pro Adidas, ale věděli jsme, že nositelem emocí musí být Sparta. Jen ona dokáže v lidech vyvolat to pravé chvění, napětí nebo euforii. Stylem a vizuální estetikou jsme se ale drželi toho, co dělá Adidas různě po světě,“ říká Miloš Kočí, kreativní ředitel VMLY&R. Spot je v plné délce 30 vteřin umístěný na YouTube AC Sparta Praha a ve zkrácených verzích 15 a 6 sekund je nasazen v placených formátech online reklamy a ve sponzorovaných příspěvcích na Facebooku, Instagramu a TikToku. Digitální část doplní PR kampaň ve formě spolupráce s vybranými mediálními tituly a influencery.

Ač ze slávistické rodiny, musím uznat, že tohle se povedlo. Obzvláště fotky mi přijdou fakt super!

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Unlimited edice je super nápad. Trošku mi to tam kazí pan šéf, ale jinak pěkná práce.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Ale tak asi jo, když přežijete, že mi v hlavě uvízl primárně Tipsport.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Pochopil jsem twist s unlimited, chápu tribalismus. A to je asi tak všechno. Možná, že taková Sparta je: namachrovaná, poněkud jednoduchá, dost velkohubá. Možná, že jsem příliš citlivý na klišoidní, naivní sekvence, prázdnotu a pitvoření. Je to ten samý Adidas, co od něj mám tričko All Blacks?

Míla Knepr (Contagious CZ)

Já si teda trochu myslím, že fanoušci rudejch by rádi slyšeli, že ta smůla, ze který mají ušitej kabát, že rozhodně není unlimited. Ale že má už hodně prošlou trvanlivost. Chtělo by to nějakej úspěch a vítězný dresy, ne? Ostatně, asi stejně nejsem cílovka a dnes večer si místo fotbalu pustím Matoušovy pašije od Johanna Sebastiana Bacha.

Petr Laštovka

Tohle je komunikace dovnitř. Nic proti tomu, ale my, co jsme unlimitně venku, se můžeme v klidu otočit a jít jinam. Pokud je to záměr, dobře, uzavřené kluby jsou dobrá taktika, zasvěcence lákám, nezasvěceným se odpuzuju. Funguje!

Vilém Rubeš

Opět prvoplánovité, levná exekuce a je to na ní vidět... tak snad to bude fanouškům stačit a koupí si dresy.

Tomáš Vacek (Contexto)

4. EuroOil propaguje kvalitu svých paliv

Síť čerpacích stanic EuroOil státního distributora paliv Čepro připravila na srpen a září komunikační kampaň na podporu kvality svých paliv. S hlavním heslem Ujíždíme na kvalitě a v modifikacích Ujíždíme na kvalitním benzínu či Ujíždíme na kvalitní naftě připravila sérii vizuálů, se kterými se bude prezentovat na vlastních čerpacích stanicích, na billboardech, v online prostředí a na sociálních sítích. Kampaň doplní i rozhlasové spoty. Klíčovým prvkem kampaně je žlutý kanystr, symbol pohonným hmotám blízký. Na něm se vystřídají typičtí zástupci řidičů – rodinka na výletě, motorkář a živnostník. Sérii doplňuje i vizuál se závodníkem české rallye Václavem Pechem, několikanásobným mistrem republiky, kterého EuroOil dlouhodobě podporuje. Kreativní část kampaně připravila agentura Aetna, s nasazením do médií pomohly agentury BigMedia, EuroAWK, Fragile a síť rozhlasových stanic Radiohouse. „Kvalita paliv prodávaných na našich čerpacích stanicích je u zákazníků stále významným faktorem při rozhodování o tankování. Řada motoristů si vybírá právě naši síť a my jim i touto cestou chceme za jejich věrnost poděkovat. Náš přístup optimálního poměru ceny a kvality je na trhu dlouhodobě úspěšný,“ tvrdí Otakar Krejsa, vedoucí odboru čerpacích stanic společnosti Čepro, která síť EuroOil vlastní. Informace o kvalitě nejprodávanějších paliv najdou řidiči v mobilní aplikaci EuroOil, kde se data aktualizují s každým závozem na čerpací stanici. Vyjma standardních pohonných hmot najdou zákazníci u EuroOilu také prémiovou naftu Optimal Diesel Plus či prémiový bezolovnatý benzín BA 95 Optimal. „Pro dodržení a kontrolu kvality má společnost Čepro propracovaný důsledný monitoring skladování, logistiky a veškeré manipulace s pohonnými hmotami. Systém kontroly ročně vytváří přes 50.000 testů. Firma úzce spolupracuje s nezávislou laboratoří mezinárodní společnosti SGS (smluvní partner České obchodní inspekce) v několika kontrolních programech,“ uvádí podnik.

S větou Užívejte si férový přístup k energiím se nějak nemůžu ztotožnit. Sloveso „užívat si“ je obecně dost nadužívané, ale dokážu ho pochopit například u užívání si dovolené, zatímco u férového přístupu k energií mi to přijde fakt divný. Oceňuji barevné ladění celé kampaně.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Nevěděl jsem, že Pixar dělá už i energie. Mluvící domácí spotřebiče jsou jinak docela fajn, ale proč se spolu baví tak formálně? A proč bych k nim měl vlastně jít? A co je to tak chytrá změna? Otázky, samé otázky.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Jsem v zadání četl, že kampaň má prodat benefity. Tím je asi myšlena smlouva na jednu stránku. Se obávám, že tohle by stačilo tak před 10 lety a v současné situaci je to naprosto mimo mísu. Jde přece jen o cenu a nějakou garanci. Ne o smlouvu na jednu stranu.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Jo, je blbý slavit výročí v roce, kdy ceny energií už nedávají smysl a vypadá to, že bude ještě hůř. Kdy vláda vyhrožuje daněmi z nezaslouženého zisku energetických firem. U reklamy je to hodně o kontextu. Loni, po pádu Bohemia Energy by tohle bylo tématicky super. Letos snad radši stejně jednoduchou, stylově čistou a milou kampaň o chytrých tipech na úspory. (To je povzdech a nikoli nevyžádaná rada.)

Míla Knepr (Contagious CZ)

Pixar míts Studio Bratři v tričku! To musela bejt dřina, pane. Hezký to máte. Jinak, od kapely Yello mám nejradši tu, jak jede ten pán v tom závodním autě.

Petr Laštovka

Jako všechno, jak se zdá, u nás zařizují děti. Proto se k nim obrací i komunikace virtuálního energooperátora. Dětem nebude podvědomě vadit ani to, že spolu v noci spotřebiče žvatlají, zjevně cucajíce proud, ani veselé dvojsmysly, které už jsme slyšeli mockrát, jako že si lampička posvítí (to už od dob Pixaru), sporák se nespálí a smlouva je tak jednoduchá, že tiskárna vyprdla než stránku. Co se dozví dospělejší divák, když náhodou k pásmu pohádek, zvanému reklamní blok, dorazí? Slibují to, co ostatní, a zkásnou mě taky tak. Pouštějte pacholatům, pro dospělé NKP.

Vilém Rubeš

To je tedy maglajz... zaprvé většina lidí tu značku nezná, takže vůbec netuší, o co jde, a za druhé snažit se říct asi pět věcí najednou v reklamě nikdy nefungovalo...

Tomáš Vacek (Contexto)

5. Yello tu má 10 let a připomíná se domácnostem

Alternativní dodavatel energií Yello přichází po dvou letech s novou komunikační kampaní. Jde o taktickou kampaň s cílem komunikovat vybrané benefity energií značky Yello. Strategický přístup a kreativní ztvárnění si vzala na starost agentura Kaspen/Jung von Matt pod vedením Martina Pešty, která obhájila pozici kreativní agentury Yello v jarním výběrovém řízení. Kampaň zahrnuje spoty na kanálech televize Nova, print a digitální formáty. „Aktuální situace na trhu s energiemi je jako jízda na divokém koni. I proto jsme se rozhodli v nové kampani navázat na předchozí úspěšný komunikační koncept, avšak v novém, modernějším pojetí. Divákům chceme připomínat to, co se u nás nikdy nezmění – tedy dlouhodobá stabilita, férový přístup a starostlivost o naše zákazníky. A přesně takový příběh i strategické zohlednění stávající situace a změny chování lidí nám agentura Kaspen/Jung von Matt naservírovala. Oslovilo nás jejich přemýšlení a kreativní příběh,“ říká Michal Kulig, ředitel Yello v Česku. Příběh je sice nově pojatý, nicméně navazuje na komunikaci, kterou si lidé pamatují z předchozích kampaní. Nová reklamní kampaň prezentuje benefity spolupráce se značkou Yello prostřednictvím rozhovorů s každodenními klienty – domácími spotřebiči –, kteří si pochvalují dodávky energie od Yello. Do role signifikantního tazatele byla zvolena lampička, která si povídá se svými kolegy – dalšími spotřebiči. „V dialozích jsme se snažili o co největší autenticitu, i když jde o neživé předměty. Každému spotřebiči jsme vtiskli osobitý charakter jak vizuální stylizací, tak hlasem, takže v nich diváci možná poznají nějakého kolegu ze své práce. Nasvícením interiéru jsme se pak snažili vytvořit příjemnou atmosféru Yello domácnosti. O něco více než spotřebiče potom ožívá samotná lampička, kterou jsme vymodelovali ve 3D, abychom nad jejím hereckým projevem měli co největší tvůrčí kontrolu,“ popisuje Iva Nitkulinec, head of art Kaspen/Jung von Matt. Reklamní kampaň poprvé upustila od žlutého, čistě animovaného ztvárnění a používá celobarevný hraný formát s prvky animací. Kromě lampičky v ní „vystupuje“ sporák, tiskárna, tablet, lednička a také pojistková skříň, která je v barvách mateřské společnosti PRE a poukazuje na stabilitu značky Yello. Společné je pro spotřebiče světelně pulzující mluvítko – to odkazuje na palubní počítač HAL 9000 z vesmírné lodi Discovery One v příběhu Arthura C. Clarka Vesmírná odysea. Hlasy spotřebičům propůjčili Dagmar Čárová, Daniel Čech, Lucia Čižinská, Jaroslav Mendel, Jana Plodková, Tomáš Pšenička a Pavel Vondra. Yello si letos připomíná 10 let fungování na českém trhu, tuzemská firma byla založena v roce 2012 jako adaptace německého konceptu Yello Strom, který sází na jednoduchost a přímočarost. Německé Yello je dceřinou společností třetího největšího dodavatele energií – EnBW – a česká verze Yello je součástí PRE. V roce 2012 začala s prodejem silové elektřiny, v roce 2013 přidala prodej zemního plynu. V roce 2019 spustila službu Férová baterie, která ukládá nespotřebovanou elektřinu k pozdějšímu využití.

Kampaň založená na jedné slovní hříčce a jednoduchém vizuálním stylu. Pro někoho to může být málo, ale neznamená to, že to nemůže fungovat.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Benzinka, která o sobě říká, že má dobrý benzín? Normálně nemám nic proti jednoduchosti, ale tohle je trochu generické.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Tohle bych bral s pochopením snad leda jako studentskou práci. Vizuálně i koncepčně. Ve 2. ročníku bych pak přesně na takové věci ukázal, proč je důležité ctít jistá pravidla řemesla, jako třeba reason to believe a podobné věci, abych nevyhazoval peníze oknem.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Color coding se povedl, zvlášť ta žlutá podráždí oční rohovku. Kanystr je klišé. Když síť čerpacích stanic prohlašuje, že má kvalitní benzín, tak to zní, jako kdyby banka uklidňovala klienty, že u ní se peníze neztrácejí. To vše v době, kdy řidiči spíš řeší 46,90 nebo 45,50 za litr. Kontext.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Asi takle, než dostanete bídu od ostatních. Možná by bylo dobrý krapet strategicky jakože pouvažovat. Když teď stojí nafta, že by jí tak draho neprodával ani petrolejovej princ Grinley, a na povrch se dostává zvěst, že marže jsou tak vysoký, že o nich nesnil ve svých pubertálních snech ani Karel May, dal bych si teď od propagace „kvalitních“ paliv malilinko voraz. Ale chápu, kola kapitalismu se musej otáčet, herdek, žejo!

Petr Laštovka

Šeptanda říká, že jen a pouze oni mají výjimku a necpou do ropných produktů biosložky. Tuto word-of-mouth se nová kampaň snaží říct, ale neříct, naznačit, ale nepotvrdit. No - a tak přivolali dvojsmyslníky - a zase jedna kampaň, co mluví k prostoduchým, ale neřekne dokonce ani to, co by snad mohla. NKP.

Vilém Rubeš

Prvoplánovité, nezajímavé a chybí reason to believe.

Tomáš Vacek (Contexto)

