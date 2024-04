Košík bude fialový. Online supermarket se přebarví do „odstínu, který nikdo jiný nemá“

Internetový prodejce Košík mění barvu. „Volba hlavního odstínu padla po měsících intenzivního hledání na fialovou,“ oznamuje. Do fialové postupně převlékne své logo, auta, kurýry i samotný e-shop. Tvrdí přitom, že „našel odstín, který nikdo jiný nemá“. „Dlouhá léta jsme nosili stejný kabát jako někteří naši konkurenti. Červenou, žlutou nebo modrou používá opravdu hodně obchodníků,“ podotýká marketingová ředitelka Košíku Klára Tanzerová. Hlavní fialovou budou doplňovat bílá, broskvová, zelená a růžová. A novou paletu doprovází slogan Velkonákupy. Velkovýhodně.

„Naším cílem je být jednička na velké nákupy,“ připomíná šéf Košíku Ivan Utěšil. Konkrétně to znamená v případě nákupů od 2.000 Kč výš „být v blízké budoucnosti prokazatelně nejvýhodnější na trhu“. Do kategorie velkých nákupů dnes Košík počítá 70 % ze všech přijatých objednávek a počítá, že toto číslo letos naroste na 80 %. Napomoci tomu chce něčím, co nazývá „multikup“. Jde o nabídku potravin i dalších produktů s výraznou množstevní slevou, v průměru 30 % z běžné ceny. Každý týden Košík slibuje přes 5.000 položek v akci. Vymezuje se přitom zejména vůči řetězcům s kamennými prodejnami – ty podle něj vsadily v době nižších útrat na snahu dostat zákazníka do obchodu co nejčastěji, ale jenom na krátkodobé slevy, aby tam nechal víc, než když si nákup naplánuje.

Ještě teď na jaře Košík nabídne své služby v pětadvaceti nových regionech - konkrétně to budou Česká Lípa, Nový Jičín, Valašské Meziříčí, Hranice na Moravě, Nový Bor, Mimoň, Stráž pod Ralskem, Karviná, Písek, Příbram, Břeclav, Hodonín, Blansko, Klatovy, Strakonice, Vysoké Mýto, Frenštát pod Radhoštěm, Dobříš, Frýdlant nad Ostravicí, Litovel, Mohelnice, Choceň, Adamov, Plasy a Jáchymov. Cílem Košíku je dovážet až k 70 % tuzemských domácností. A chystá se i zahraniční expanze – poprvé Košík vstoupí na Slovensko, v Bulharsku pak půjde i do regionů mimo hlavní město Sofii.

Rebranding i zásadní změna positioningu přichází poté, co se řízení marketingu loni v prosinci ujala zmíněná Klára Tanzerová, předtím marketingová šéfka Kauflandu. Ještě na sklonku minulého roku pak Košík vytendroval agenturu WMC Grey, s níž změny připravil. Na příští měsíc pak online supermarket chystá svou první celostátní kampaň. „Hned v květnu se vrhneme do zatím největší kampaně, jakou Košík měl,“ avizuje Tanzerová. „Naše cesta do Česka tak bude podpořená celorepublikovou komunikací v televizi, rozhlase i celé řadě dalších kanálů.“

