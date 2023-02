„Kotek skvělý, kotec skvělý.“ Jinej gang a Bauhaus u reklamních katů vítězí

Přinášíme pravidelné týdenní hodnocení nových českých kampaní, a to hodnocení od nejpovolanějších - kreativců a stratégů z tuzemského reklamního průmyslu. Reklamní katovna za 7.-8. týden 2023 Jinej gang: Nešikovný manžel: nechte se unést (65 %)

značka, klient: Bauhaus McCann Prague: Celebrity bejvák (62 %)

značka: Vodafone, klient: Vodafone Czech Republic WPP: Data nedojdou (51 %)

značka: T-Mobile, klient: T-Mobile Czech Republic Betfilm: Dermacol je boží! (37 %)

značka, klient: Dermacol X Production: Vítěz pere vše! (33 %)

značka, klient: Miele Jak hodnocení sestavujeme? S nabídkou hodnotit aktuální kampaně pravidelně obesíláme přes 50 tuzemských kreativců, stratégů a zástupců klientů. Tentokrát hodnotilo 16 katů. Na škále od 0 do 100 %, odstupňované po pěti bodech, každý ohodnotí každou z kampaní, všechna bodování zprůměrujeme do výsledného čísla, zaokrouhlíme. K vybraným kampaním můžou experti přidat slovní hodnocení.

1. Nešikovný manžel Kotek unáší prodavače Bauhausu

Síť hobbymarketů Bauhaus pokračuje v kampani Nešikovný manžel a spouští další, jarní verzi. V hlavní roli se opět objeví Vojta Kotek, který bude čelit nečekaným výzvám kolem domu a rozhodne se unést prodavače Bauhausu, aby mu radil přímo na zahradě. Spotům tentokrát dominuje claim Nechte se unést odbornou pomocí a širokým sortimentem. Kromě Kotka uvidí diváci ve scénkách také Zdeňka Charváta v roli zaměstnance. „Kampaň zábavným a milým způsobem upozorňuje na sílu odborného poradenství v centrech Bauhaus. Z vlastní zkušenosti víme, že se řada projektů bez profesionální rady neobejde. Naši školení zaměstnanci jsou proto vždy připraveni zákazníkům pomoci jak s nákupem, tak s jejich projekty. Nadále se ve spotech zaměřujeme také na širokou nabídku sortimentu pro dílnu, dům a zahradu,“ říká Jindřich Hovorka, vedoucí marketingu společnosti Bauhaus. Režie se stejně jako u předešlých spotů ujal Kotek, kreativního zpracování Ondřej Hübl, Viktor Říha a Tomáš Vápeník z agentury Jinej gang. Produkci měla opětovně na starosti společnost Stink Films. „Po úspěchu loňské kampaně máme rozhodně na co navázat a věříme, že letos nastavenou laťku překonáme. Vojtovy kutilské eskapády jsou opravdu vděčným tématem a mezi zákazníky na ně máme skvělou odezvu,“ uvádí Jinej gang. Nákup televizního prostoru a supervizi produkce zajišťuje nadále agentura Knowlimits. Na obrazovkách se spoty objeví hned v několika formátech. Jarní kampaň bude k vidění na televizních stanicích skupin Prima Group a Atmedia. Na třicetisekundové spoty navážou desetisekundové remindery a doplní je sponzoring na stanicích Nova Group a Česká televize. Komunikace probíhá napříč mediatypy a k vidění bude i online, v printu nebo out-of-home, nechybí ani rádio. Vše bude doplněno o instore prvky přímo v prodejnách Bauhaus.

Promiňte, tahle NKP ještě někoho baví? Odvarovej Hornbach pro chudý?

Vilém Rubeš

Jinej gang se zase vyřádil. Žádné vtípek nespadl pod stůl. Bohužel. Jen, jak jsem celkem jednoduchej, tak to čtu, že pokud chceš být unešen z opravdového fundovaného a užitečného poradenství od expertů z Bauhausu, tak si je musíš dovléct domů.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Miluju „blbej“ humor, takže mě kampaň Bauhasu nenechala chladnou. Ten odborný týpek mě okouzlil a líbí se mi vlastně ještě víc než Vojta. A především – je skvělé vidět, jak se přípravou kampaně musela královsky bavit agentura i klient. Ono se to pak na diváka prostě přenese.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Celá séria s Kotkem a Bauhausem ma baví. Dobrá rada nad zlato, tak prečo si ju nezobrať domov? Myšlienku pochopím okamžite a baví ma. Ulietavam si aj na 6s, 10s formátoch, ktoré hezky rozvíjajú príbeh a nerecyklujú len dlhšiu sériu.

Alžbeta Gburíková

Nešikovný manžel Vojta Kotek se vrací jako „milý“ únosce. Mně to přijde takové na sílu a že by se z toho dalo vymáčknout scénáristicky víc. Celkové ztvárnění hlavní myšlenky však dává smysl a spoty působí sympaticky.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Tak jo, šup na bednu.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Hlavní spot je super - vtipný, sdělení je jasné, funguje to. Ty navazující už se mi moc nelíbí nebo jsem je nepochopil. Jakože si budu doma dlouhodobě věznit poradce? Spíš bych si tam dokázal představit nějaké další únosy z Bauhausu pro další konkrétní situace.

Václav Hruška (GroupM Nexus)

Nechte se unést, jakože fakt unést, cha cha cha... Já bych ty korporátní pokusy o humor zakázal. Víte, že existují i jiné emoce? Řemeslně proč ne, a i ten chudák unesený má zajímavou barvu hlasu, ale jinak jedeme furt to samý pořád dokola.

Martin Šinkovský (Elite BTW)

Baví. A i největší lopata z toho pochopí, že Bauhaus nabízí kompetentní poradenství. (Jestli je to tak na prodejně, je věcí klienta, ne agentury.) Lekce, jak detail dělá výraznou reklamu: tlustej chlápek mluvící tenkým hláskem. Přitom taková blbost, co?

Petr Bucha (Accenture Song)

Tak toto se klukům z Jinýho gangu opravdu povedlo... obsahově je tam vše, jak má být, a ještě je to super zábavné. Gratuluji, perfektní práce!

Tomáš Vacek (Contexto)

Koncept skvělý, Kotek skvělý, kotec skvělý. Celá série mě neuvěřitelně baví a tohle je za mě vítěz kola.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Vtipné, zapamatovatelné, celkem šikovně strefuje cílovku a komunikuje odbornost zaměstnanců Bauhausu. Škoda jen, že kvalita klíčových vizuálů je na mnohem nižší úrovni než video (a to u všech kampaní ze série Nešikovný manžel). Každopádně, vítěz týdne!

Amila Hrustić + kreáč DDB

Smála jsem se nahlas! A to mi zcela stačí!

Veronika Holzerová (Optimio)

Linka „nechte se unést“ zase trochu. Stačí šikovný nápad, standardní kamera a střih, a můžete z toho vytřískat maximum.

Filip Huněk (Actum Digital)

To tak dostanete bríf, ve kterým je hlavní sdělení: nadále se ve spotech zaměřujeme také na širokou nabídku sortimentu pro dílnu, dům a zahradu. A pak si na to sednou matadoři českýho kreativního byznysu a je z toho unesenej kdekdo. Mně se to líbí. Danke.

Petr Laštovka

Chápu, že být miláček jako Hornbach a nekopírovat přitom Hornbach není snadné. Vypadá to, že Bauhaus hledá cestu k lovebrandu a jen čas ukáže, jestli tudy vede. A upřímně? Sám jsem na to zvědav...

Michal Novák (Czech Promotion)

2. Martin Hofmann má „celebrity bejvák“

Telekomunikační operátor Vodafone odstartoval kampaň, která propaguje zlevněnou nabídku rychlého internetu, pro domácnosti možnost zkombinovat více služeb v zájmu ušetření a speciální mobilní tarif pro děti. Akční nabídky uvádí i pro firmy. Spoty pocházejí od kreativní agentury McCann, režíroval je Jiří Havelka v produkcích Armada Films a Procoma. O mediální nasazení se stará Dentsu. „Díky našemu prvotřídnímu internetovému připojení mohou lidé snadno překročit zdi svého domova. I v malém bytě tak mohou zažít velké věci,“ podotýká k novým spotům Zohar Weitz, viceprezidentka Vodafonu pro nefiremní zákazníky.

Já už to tu psal: Martin Hofmann zahraje vtipně i telefonní budku. Ale když nemáš spotřebiteli co říct, komik tě nezachrání.

Vilém Rubeš

Svižné, vtipné. Drží to formu. Jen bych tedy Martinovi Hofmannovi nechtěl dělat synka.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Vodafonu se podařilo najít silnou tvář kampaně a působit konzistentně. Spoty si drží skvělou úroveň, jsou milé, ze života a naprosto uvěřitelné. Výraz Martina Hofmanna ve výtahu je k nezaplacení!

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Baví ma prevedenie, ktoré ukazuje komplexnosť produktu. Je pre mňa ale trochu náročné na konzumáciu, o ktoré presne produkty sa jedná. Ale Vodafone si zamapätam, stejne tak ako internet. A ešte k tomu viem, že Hoffman býva podobne ako ja!

Alžbeta Gburíková

Moc nechápu jednu věc. Do spotu obsadíte jednoho z nejznámějších českých herců, který vypadá a mluví jako ve skutečnosti, ve scénáři máte návštěvu jeho „celebritního bejváku“, tak proč z něj pak uděláte „Luboše“?

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Lepší průměr. Já si vzpomenu na „dycky Most“ a nabídka Vodáče to bohužel nepřerazí.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Kreativně dobré, sdělení kampaně a výhody produktu jsou podány vtipnou, ale zároveň srozumitelnou formou a nejspíš se i dobře trefuje do vkusu cílovky. Samozřejmě zpracování a kvalita produkce na top úrovni.

Václav Hruška (GroupM Nexus)

Hejbe se to, blejská se to, slavnej herec cedí hlášky... Hezký vedlejší motiv rozpracovaný do toho hlavního ztrácí veškerou svou sílu aneb zkusili tam vrazit srandu, ale vyšla jim z toho reklama na něco, co už jsem v této chvíli dávno zapomněl.

Martin Šinkovský (Elite BTW)

Lehkost a elegance! Kterou mi nekazí ani malinko polopatické vypíchnutí 1+1+1 produktů v tom spotíku, kdy se panu Hofmannovi nacpou spolužáci do bytu.

Petr Bucha (Accenture Song)

Vydařené pokračování fungujícího konceptu. Jj, pořád mě to baví...

Tomáš Vacek (Contexto)

Docela mě zajímalo, kdy se tenhle koncept s Martinem Hofmannem začne vyčerpávat, a myslím, že se k tomu pomalu blížíme. Na druhou stranu, jakmile jsem viděl nápis Vodafone, okamžitě jsem si to i bez spotu spojil s jeho obličejem, takže to asi zatím docela funguje.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Vzhledem k tomu, že nabídka je poněkud složitá na pochopení a na komunikaci, je to vlastně celkem dobře zpracované. Ačkoli to asi není nejlepší z jejich série, je to konzistentní a drží si to úroveň. Sexy packshot!

Amila Hrustić + kreáč DDB

Stejná sranda jako vodafouňáčká vánoční kampaň. Baví mě to vážně moc! Bohužel (?) teda ale nevnímám komunikaci speciálního mobilního tarifu pro děti. Možná to ale neměl být vyloženě záměr.

Veronika Holzerová (Optimio)

Je to vtipný, chytrý a fresh. Reklamy s Martinem Hofmannem začínají svou výdrží pomalu připomínat legendární spoty s Ivanem Trojanem v dresu T-Mobilu. Jen je to dnes jiný operátor, který jede na vítězné a zdánlivě nekonečné vlně.

Filip Huněk (Actum Digital)

Ježkovo! Jak se probere pan Hofmann na tom otomanu, a chce ovladačem vypnout babičku, to je okamžitě ikonický. Nebo tak nějak se to říká. Přidávám hvězdičku k tý jedničce na vysvígru.

Petr Laštovka

Jako jo, tohle je dobrý. Nebo giga dobrý? Hofmann je uvěřitelnej, tleskám za nápad, casting i Havelkovu režii. Zjevně se podařilo mezi abstraktními tarify a konkrétním užitkem najít most. Dycky Most!

Michal Novák (Czech Promotion)

3. Data nikdy nedojdou, tvrdí T-Mobile

První letošní kampaň operátora T-Mobile z dílny agenturního týmu Ticino skupiny WPP tvoří televizní spot a tři klíčové vizuály z produkce fotografa Matúše Tótha. Objevují se v nich zdánlivě obyčejné momenty ze života několika lidí, kteří v jeden čas sdílejí společný prostor na chatě v horách a využívají v různých situacích spojení s online světem. Cílem kampaně je budovat u zákazníků povědomí o tom, že „u T-Mobilu data nikdy nedojdou“. Nabídka se týká všech zákazníků s mobilními hlasovými tarify, kteří nevyužívají výhod z rámcové smlouvy. V mobilních tarifech zákazníci mají buď neomezená data, nebo mají k dispozici službu Pořád online, kterou si mohou zapnout, aby jim data stačila na důležité aplikace – třeba pro čtení zpráv na internetu, základní komunikaci či zjištění spoje nebo počasí. Kreativní koncept kampaně pracuje s nepředvídatelností dnešních dní a ukazuje, že i zdánlivě všední den se může vyvinout v něco výjimečného. „Opravdu přelomové momenty se nedějí denně. V kreativním konceptu je dáváme do kontrastu se dnem, který sice nezmění celou společnost, ale zásadně ovlivní každodenní život jedné skupině lidí. Je to malý krok pro lidstvo, ale velký krok pro zákazníky T-Mobile,“ říká Michaela Pechanová, kreativní ředitelka týmu Ticino. Třicetisekundový image spot režíroval Markus Krug v produkci Bistro Films a natáčel se ve Velké Úpě. Kromě spotu do televize vznikly i kratší verze (patnáctisekundové a šestisekundové bumpery) pro online. Kampaň bude k vidění také na sociálních sítích, v obchodních centrech a v kamenných pobočkách operátora, kde kromě vizuálů v tištěné i digitální podobě poběží také audiospoty. Výrazným grafickým prvkem, který celou komunikaci napříč formáty sjednocuje, je symbol dvou šipek (fast forward). Ve statických formátech symbol šipek celý vizuál rámuje, ve spotu a v pohyblivých formátech se využívá v packshotu a naznačuje pohyb vpřed. Ilustruje tak nepřerušené datové spojení.

Hele, jakože chápu, už to není technický problém, takže data dostanete všichni, ale dělat z toho karneval? Ovšem i tak lepší než ostatek mikrotrhu.

Vilém Rubeš

Hezká načančaná produkce, ale pro mne na hraně klamavé reklamy. Prodávat jako revoluci fakt, že když spálíš data, tak budeš dál moci psát přes Signal a hledat se ztracený na mapách, to chce koule.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Produkce je moc fajn, líbí se mi „průlet“ horskou chatou. Finální scéna, kde všichni vesele paří, mi silně připomíná reklamy na alkohol. Celkově mi to přijde jako dobrá práce, ale jako slabinu vidím to, že mi z kampaně nic silného neutkví, nedostane se to pod kůži. Jak by řekl můj syn, je to trochu „random“.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Takže revolúcia v neobmedzených dátach je totožná ako liek na zlomené srdce? Čakala som trošku silnejšiu pointu. Vizuálne a craftovo ale veľmi hezké, a už len kvôli tomu obrazu by som si asi zvuk pustila. Či si ale kampaň zajtra vybavím, to fakt neviem.

Alžbeta Gburíková

Dynamicky natočené a klíčové sdělení zakomponované nenásilně. Spot mohl mít silnější závěr, který by slova o nekonečných datech podtrhl, ale celkově hodnotím jednoznačně kladně.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Zase jsme o těch neomezených dat, co nejsou tak úplně neomezená, stejně jako záběry z každodenního života, co nejsou tak úplně každodenní. Vlastně se to celé rýmuje.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Kolegové z WPP jsou profíci, vizuálně a produkčně je to skvělá práce! Kreativní myšlenka a hlavní motivy jsou na mě až moc složité a neladí mi s hlavním sdělením... ale asi nejsem cílovka.

Václav Hruška (GroupM Nexus)

Kolikrát ještě budeme ždímat neomezená data (ale jen při splnění řádky omezujících podmínek)? Nechte už data spát, dejte je lidem konečně opravdu neomezeně a zkuste vymyslet něco nového a zábavnějšího. A ten spot? Omyvatelná sterilita vhodná od žvejkaček po kořalku. Takže klidně i pro mobilního operátora.

Martin Šinkovský (Elite BTW)

Produktová nabídka odkomunikovaná. Ale v televizním spotu mi chybí něco, jako má třeba ten Bauhaus: prvek, kterým se ve mě ta komunikace drápkem zachytí a neproklouzne mnou ve fast-forward režimu.

Petr Bucha (Accenture Song)

Kapku mi tam chybí reason to believe, ale jinak je to povedený spot / kampaň.

Tomáš Vacek (Contexto)

Že by odteď komunikace T-Mobilu už zase šla nahoru? Je to hezké. Ve spotu mi chybí trošku víc gradace v závěru, ale vizuály jsou super a jasně předávají key message. Možná bych po třech negativech trošku zjednodušil subheadline, ať to nemusím číst natřikrát, ale jinak dobrý.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Myšlenka o kontrastu mezi malými každodenními věcmi a těmi výjimečnými, které se nestávají každý den, je hezká. Škoda ale, že na konci chybí jakýkoli twist a jako celek je to nezapamatovatelné. Celá kampaň je ale exekučně pěkně zpracovaná, možná to jen šlo trošku líp sladit dohromady, protože print vizuálně křičí rychlost (kupředu), spíš než neomezenost.

Amila Hrustić + kreáč DDB

Dooobrej claim, především mě baví ten trojitý zápor.

Veronika Holzerová (Optimio)

Zcela univerzální globální kampaň bez větší invence. Změňte produkt, například za severskou vodku nebo za životní pojištění, a bude to fungovat úplně stejně. A to není zrovna moc.

Filip Huněk (Actum Digital)

No. Je to takový to „nikdy neříkej nikdy“, žejo. A až vám dojde, že vám data dojdou, tak si řeknete, kdopak mi to tu zase povídá nepravdičku? Náš pan učitel říkal, že kdo lže, ten krade. A kdo krade, žere chlupatý housenky. Copak mají heute u Téček v jídelce k obídku?

Petr Laštovka

Příběh zaujme, má to glanc, vazba kreativy na benefit je asi zbytečně zašifrovaná. Nicméně, je to strašlivě univerzální. Rovnou do učebnic pro kopíky. Nic se nestalo, přesto je dnešek zcela výjimečný (doplň libovolné reklamní sdělení).

Michal Novák (Czech Promotion)

4. Dermacol odkazuje k rodinné filozofii

Česká kosmetická značka Dermacol vstoupila do letošního roku s novou televizní kampaní. Tentokrát se na televizních obrazovkách objevují dva reklamní spoty. Společnost jimi chce kromě jiného připomenout, že i po úspěšné globální expanzi je stále českou rodinnou firmou a zůstává věrná vlastnímu know-how i svojí filozofii. Tu už přes dvě desetiletí reprezentují především manželé Věra a Vladimír Komárovi, kteří firmu převzali v roce 2002. Podařilo se jim celosvětově oživit lesk make-upu Cover a s novým produktovým portfoliem postupně prorazit na víc než 70 trhů. Péči o krásu českých žen považují za svoje rodinné poslání, a tak se na rozvoji značky aktivně podílejí i jejich tři dcery. Společně navrhly sprchové gely s vlastními originálními kresbami nebo řadu pleťové kosmetiky pro teenagery. Aktivně se zapojují i do marketingových aktivit. Nejstarší dcera Julie, čerstvě osmnáctiletá, je také jednou z tváří aktuální televizní kampaně. Ve spotu situovaném do přírodní scenérie evokující obraz biblického ráje představuje novou řasenku Infinity. „Kategorie řasenek je z hlediska obratu hned po make-upech pro Dermacol druhým dlouhodobě nejúspěšnějším produktovým segmentem. Naše novinka, řasenka Infinity, patří svým designem, recepturou i funkčností do kategorie luxusních kosmetických produktů, ale zároveň zůstává cenově dostupná pro všechny ženy,“ říká Valéria Gazdová, marketingová ředitelka Dermacolu. „Spojení nové řasenky Infinity s tváří Julie Komárové, nejstarší dcery majitelů značky, tak bylo jen přirozeným vyústěním našich úvah o tom, jak chceme tento výjimečný produkt pozicionovat. Kvalitou a designem světový, ale zároveň stále náš – český a rodinný.“ Tváří druhého televizního spotu Dermacol je moderátorka a zpěvačka Iva Kubelková, která je tváří značky přes 20 let. Svoji první kampaň pro ni natočila už v roce 2008, kdy Dermacol uváděl na trh řasenku Magnum. V následujících letech se objevila v desítkách kampaní a šesti televizních spotech. V tom nejnovějším hraje samu sebe. „Iva je tváří značky Dermacol už téměř dvě desetiletí, což je v kosmetickém průmyslu doslova rarita. Je to ambasadorka, která naše produkty používá pravidelně a my s ní úzce spolupracujeme už během jejich vývoje,“ doplňuje Gazdová.

Mám Věru i Vlada moc rád na to, abych vstupoval do hodnocení komunikačních aktivit, kterým vystavili i potomka. Prosím, nechte mě nehodnotit.

Vilém Rubeš

Ono to je vlastně pitoreskní. „Dermacol je boží.“ „Zapojením dcery majitelů chceme vyjádřit positioning značky.“ Takové pitoreskní klišé. I když tedy v tom voiceoveru jede Dermacol neskutečný bomby. Dokonale božsky oddělené řasy - zabijte mě.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Nemám vůbec nic proti značce Dermacol. Naopak. Mám ráda i jejich řasenky, které „božsky oddělují řasy“. Ale, dobrý Bože, zasloužili by si i o něco lepší kampaň. Tahle bohužel působí trochu lacině a tak trochu jako z minulého století.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Toto na mňa bohužiaľ nefunguje. Pravdepodobne nie som správna cieľovka... A to najpodstatnejšie, čo by som z reklamy mala zistiť - že sa nejedná o modelku, ale dcéru majiteľky, nezistím. (Ak malo ísť teda o to, ukázať české korene značky).

Alžbeta Gburíková

Iva Kubelková se značkou spolupracuje dlouhé roky, což v očích zákazníků posiluje důvěryhodnost, stejně jako výběr vlastní dcery majitelů (což teda spot neprozrazuje). Ovšem tempo je strašně pomalé a spoty působí staromódně.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Jsem měl pocit, že koukám na něco starého tak aspoň 20 let.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Líbí se mi ten důraz na původ firmy a tradici, nicméně to zůstalo jen v popisu kampaně a je škoda, že se to vlastně nijak nepromítlo do spotu. Krásně by se tím značka odlišila od ostatních. Takhle je to jen další stejná reklama na řasenku... smůla.

Václav Hruška (GroupM Nexus)

„Nekonečně temně černé...“ Wow! Tohle copy muselo dát hodně práce. Všechny floskule pěkně naducané na jedné hromádce. Navíc to pateticky přednáší pán, kterého prostě máme zafixovaného, že prodává škodovky. A ty obrazové detaily jsou až příliš realistické, vrstvy pudru, šminek a dalšího makeupu dělají z dcery majitelky příliš umělohmotnou panenku. Na druhou stranu plusové body za zlaté šaty Ivy Kubelkové, protože blyštivé zlaté by mělo být v reklamách mnohem víc.

Martin Šinkovský (Elite BTW)

Spontánně, bez googlování mi naskočilo, že tohle je už minimálně třetí věc, která o sobě tvrdí, že je boží. Nejprv Zboží.cz. Pak nás reklama Rohlíku s Jiřím Bartoškou přesvědčuje, že nám vozí boží jídlo. A teď je boží řasenka Dermacol. Paradox, že v tak ateistické zemi tvůrci tolik věří ve slovo boží.

Petr Bucha (Accenture Song)

Taková klasická reklama na kosmetiku... neublíží, nenadchne.

Tomáš Vacek (Contexto)

Takový hezký nápad to mohl být. Žena, božská krása, had na ruce, všechno to hrálo dohromady. Ale pak se při realizaci něco někde nepovedlo. Voiceover by potřeboval učesat a celé je to takové moc šroubované. Tak třeba příště.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Nejdokonalejší dílo, co Bůh stvořil, ale… no, potřebuje to řasenku. Samozřejmě boží řasenku. Říká muž. Eh, Bože… Bohužel, tohle je opravdu špatně na tolika úrovních.

Amila Hrustić + kreáč DDB

Já se moc omlouvám, ale tohle je tak předvídatelné, umělé a laciné, že to Julii úplně shazuje. Vyloženě mě to odrazuje od koupi řasenky. Asi nejsem cílovka.

Veronika Holzerová (Optimio)

Nejsem zrovna cílová skupina, ale kdybych už se pro nějakou řasenku rozhodoval, touhle reklamou bych se vlastně asi nechal unést a značku díky ní vyzkoušel.

Filip Huněk (Actum Digital)

Jé. Tak konečně! Dermacol si může zaplatit inzerát do Strážný věže. Stejně se těším na tu chvíli, až zjistím, že Pánbů je žena, ne Barťák, a že má dlouhý řasy natažený řasenkou od Dermacolu.

Petr Laštovka

Kubelková je hitem, který nestárne. A Dermacol zase ví, že evergreeny tvoří nejen základ dobrého playlistu, ale taky dlouhodobé reklamní strategie. Díky za tuhle kampaň, která je především profesionální. To přece jen u českých firem stále není samozřejmostí.

Michal Novák (Czech Promotion)

5. Olympionička Ledecká pere s Miele

Německá výrobce spotřebičů pro domácnost i profesionální provozy Miele uvádí kampaň Vítěz pere vše!, jejíž tváří je lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká. Olympijská vítězka je rovněž tváří samotné značky. Součástí kampaně, jejíž vizuál se objeví online, v printu, na digitálních obrazovkách v lyžařských střediscích v Česku, na venkovních nosičích, na sociálních sítích i v PR komunikaci, je spotřebitelská soutěž Vítěz pere vše, vyhraj i ty! o stovku cen, jako jsou pračka, kávovar nebo vysavač Miele. Zapojit se do ní může každý, kdo si zakoupí v Česku jakýkoliv přístroj Miele nad 10.000 Kč, přihlásí se k odběru newsletteru a registruje se.

Chtěl bych říct, že nic pitomějšího neuvidím, ale bojím se, že ano. Sportovkyně sedí na pračce! No ty wole! NKP, navíc nevím, jestli by nebylo lépe, aby na mé pračce třeba seděl influencer nebo youtuber. Ta paní je nadaná ve švihu a ostatním pohybu, ale její kompetence pro výběr praček se limitně blíží mé kompetenci ve švihu na sněhu. Sorry, tohle nejsou ani devadesátky, to jsou tak třicátá léta minulého století. Snad jí ty prachy udělaly radost, a značka? Ta v mých očích poklesla k cirgusu.

Vilém Rubeš

Klišé jako fík. Posadíš ambasadorku na pračku, doplníš jakože vtipný headline a spustíš spotřebitelskou soutěž. Ale aspoň to vypadá ok a je to čisté.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Jedna slovní hříčka jaro nedělá. Ale Ester to tam sluší, to zas jo.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Výberieme influencera, zmeníme ľudové porekadlo a urobíme súťaž... nič naviac.

Alžbeta Gburíková

Slogan je prvoplánový, ale snadno zapamatovatelný. Informace o spotřebitelské soutěži trochu zaniká. Škoda, že se autoři nesnažili Ester trochu rozhýbat, tenhle posed na pračce působí křečovitě.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Nic moc tedy. Copy relativně ok, ale vizuál hrůza, reklamního tam je fakt pomálu.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Jako sportovec oceňuji hlavní claim, ale bohužel tam to kreativně končí. Další rozpracování nápadu nikde a pokud jsem něco nepřehlédl, tak i strategicky a exekučně je to nedotažené. Partnerství s Ester Ledeckou v tom, že hodí podpis na vizuál a sedne si na pračku? To je trochu málo. Soutěž absolutně bez nápadu a ta webovka především na mobilu... UX level „au!“ Nicméně chápu, že kreativní tým byl nejspíš limitovaný „korpič“ pravidly, a upřímně je lituji.

Václav Hruška (GroupM Nexus)

Ajvaj, to bolí. Slovní komické hračičkování, pere-bere... Třetí do party bychom asi věděli, ale slovy Járy Cimrmana, „to nemůžeme použít“. Na pračku posadíme jakoukoliv celebritu, která má zrovna čas, a sichrujeme to spotřebitelskou soutěží „o klíčenku“. Když teda nakoupíš za desítku. A to není málo.

Martin Šinkovský (Elite BTW)

Headline prima. Obrazově trochu nijaké. (Myslím ta videjka, co jsem si k tomu dohledal.) Oceňuji i napojení sportovkyně na funkční programy pračky, které jsem zavnímal v nějaké minulé inzerci Miele.

Petr Bucha (Accenture Song)

Pokud by neměli Ester, pak je to naprosto nezajímavá kampaň, jakých jsou tisíce.

Tomáš Vacek (Contexto)

Claim se mi líbí, ale jinak... no prostě je to jen jeden vizuál. Co dál?

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Headline je v pořádku, dvojsmysl funguje. Asi by fungoval ještě líp, kdyby vítěz mohl opravdu brát všechno... nejen několik z cen. Investice do šikovné/ho arťačky/arťáka by asi byl dobrý nápad.

Amila Hrustić + kreáč DDB

Já tak strašně nemusím, když mě banner láká zapojit se do soutěže, ale až potom zjistím, že musím mít koupený produkt za víc za desítku... Kromě pěkného claimu kampaň jinak „nenadchne ani neurazí“.

Veronika Holzerová (Optimio)

Díky naší zlaté olympioničce si téhle reklamy ve venkovních prostorech pravděpodobně všimnete. Otázka je, jestli je pak důležité, pro kterou že značku dělá Ester reklamu tentokrát.

Filip Huněk (Actum Digital)

Chudák Esterka, tak i ona si musí prát sama. Přepáčte, ale ta hedlajna je jak nožička párku. To by chtělo slogan jako nohu od kulečníkovýho stolu. Třeba: sám si vařím, sám si peru, že se na to nevy*eru. Škoda. Příště brnkněte.

Petr Laštovka

Slovy klasika... bude to stačit, myslíš? Miele má dlouhodobě celkem vyprofilovanou komunikaci. V roce 2021 vyrobili povedené manifesto. Viděli ho autoři kampaně? Tak snad příště immer besser.

Michal Novák (Czech Promotion)

