Koupelny Syrový si na PR berou FYI Prague

Společnost Koupelny Syrový, která se specializuje na realizaci koupelen na míru, zahájila v lednu spolupráci s PR agenturou FYI Prague. V rámci strategické komunikace se zaměří na profilaci značky v médiích a dalších kanálech, ale také na positioning produktů a klíčových zákaznických služeb. Komunikace má stavět na prozákaznickém a osobním přístupu i řešeních, jimiž se chce značka odlišovat od zbytku koupelnového trhu.

Firma Koupelny Syrový vstoupila v roce 2019 do nové éry pod vedením Matouše Syrového, který navázal na třicetileté rodinné zkušenosti v byznysu a vsadil na prozákaznicky orientovaný přístup spolu s využíváním nejmodernějších trendů, komunikačních kanálů a technologií. Z východních Čech se tak postupně společnost rozrostla do dalších částí republiky, aktuálně provozuje tři koupelnová studia a plánuje expanzi do hlavního města Prahy.

Spolu s rozšiřováním působnosti a služeb přišla pro Koupelny Syrový také potřeba ucelenější strategické komunikace. Na mediální komunikaci se firma zatím nezaměřovala. Agentura FYI Prague má pomoci s celkovým positioningem na trhu a profilací značky, produktů a služeb na jednotlivých komunikačních kanálech. Komunikace se bude opírat i o CEO a tvář společnosti Matouše Syrového a zaměří se na jeho profilaci na profesních sítích a zapojení do veřejných debat v rámci trhu.

Sdílejte