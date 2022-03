Krále Šumavy v Ondříčkově minisérii pro Voyo bude hrát Oskar Hes

Hlavní roli v třídílné minisérii Král Šumavy bude mít Oskar Hes. V příběhu chystaném pro videotéku Voyo budou dál hrát Kristýna Podzimková, Judit Bárdos, Vojtěch Vodochodský, Gabriela Heclová nebo Jan Nedbal. Obsazení odhalila televize Nova na úterní tiskové konferenci. Ve videotéce Voyo, kterou provozuje právě Nova, se má novinka objevit letos na podzim. Natočí ji režisér David Ondříček ve své produkční firmě Lucky Man Films.

Půjde o adaptaci románového bestselleru Davida Jana Žáka Návrat Krále Šumavy. Sleduje příběh Josefa Hasila, nepolapitelného převaděče ze šumavského pohraničí. „Nejsem žádný Král Šumavy, ale Pepík Hasilů ze Zábrdí,“ řekl v jednom z mála porevolučních rozhovorů sám Hasil. Ondříčkova minisérie se vrací k jeho mládí, do roku 1948. Tehdy kluk ze šumavské vesničky zamířil k pohraničnímu útvaru Zvonková na Šumavě. Sloužil v oblasti Trojmezí, kde se stýkaly hranice Československa, Rakouska a Bavorska. „Když jsem se dal ke sboru a šel k čáře, myslel sem, že budu chytat nácky, werwolfy a podobnou verbež. Ne naše lidi, co chtěj ven,“ shrnul později Josef Hasil své začátky ve službě a okolnosti, které jej brzy donutily přehodnotit, na které straně má stát. „Kde by v jiném životě byl jeho vrchol a ta nejnapínavější část, tam příběh Josefa Hasila teprve začíná. Nebyl jen obětí nějaké zvůle tehdejšího režimu, byl aktivním bojovníkem, který se z obyčejného kluka stal v podstatě nepřítelem státu číslo jedna,“ říká scenárista Tomáš Vávra.

„Chci Krále Šumavy natočit jako strhující, dobrodružný thriller o klukovi, co by ze všeho nejraději jezdil po své milované Šumavě na motorce za holkama, jenže doba, okolnosti, samotná StB a jeho svérázná, tvrdohlavá povaha z něj udělají až mytického superhrdinu československého pohraničí. Jde o nadčasový příběh o mládí, střetu hodnot a touze po lásce, dobrodružství a svobodě,“ míní Ondříček.

Příběh Josefa Hasila byl – převážně jako propagandistický nástroj tehdejší moci – poprvé filmově zpracován režisérem Karlem Kachyňou v roce 1959 a do kin na něj tehdy zavítaly víc než čtyři miliony diváků. „Když dávali Krále Šumavy před revolucí v televizi, bylo na ulicích vylidněno. Nikomu příliš nevadilo, že šlo o pokřivenou propagandu. Je až nepochopitelné, že tolik let po sametové revoluci stále není zfilmován opravdový příběh Krále Šumavy,“ říká režisér Ondříček.

„Josef byl kluk, co vyrůstal na Šumavě, bez táty, se svými šesti sourozenci, za druhé světové války. Kluk, co byl malý, mrštný, nápaditý a vždy drzý. Když nastoupil k pohraniční službě, netušil, že jeho cesta povede z kuchyně před namířené hlavně jeho kamarádů,“ doplňuje ředitel vývoje TV Nova a kreativní producent minisérie Michal Reitler, který s Ondříčkem dřív v ČT spolupracoval na dvoudílném filmu Dukla 61, oceněném Českým lvem.