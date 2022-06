„Krásné fotky, silné příběhy.“ Reklamní kati ocenili poděkování za pomoc uprchlíkům

Přinášíme pravidelné týdenní hodnocení nových českých kampaní, a to hodnocení od nejpovolanějších - samotných kreativců a stratégů z tuzemského reklamního průmyslu. Reklamní katovna za 25. týden 2022 DDB Prague: Příběhy vděčnosti (64 %)

1. Magistrát děkuje Pražanům za pomoc uprchlíkům

Agentura DDB navazuje na oceňovanou spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy. Tentokrát pro město připravila komunikaci, která reaguje na situaci spojenou s válkou na Ukrajině a přílivem uprchlíků. Místo klasické reklamní kampaně vypráví skutečné příběhy uprchlíků a dobrovolníků. „Podobně jako covid i válka s sebou nejdřív přinesla obrovskou vlnu solidarity, která však časem ustupuje a střídá ji nejistota a frustrace. Média zaplavují spíše negativní zprávy a to dobré se na povrch už tolik nedostává. Proto bylo naší úlohou ukázat Pražanům, že jejich pomoc má skutečně smysl a že si jí uprchlíci váží. Zároveň jsme je chtěli ujistit, že město dělá vše pro to, aby situaci zvládlo co nejlépe,“ vysvětluje Amila Hrustić Batovanja, creative director DDB. Šestice portrétů pojmenovaná Příběhy vděčnosti zachycuje ukrajinské uprchlíky i Pražany, kteří se rozhodli pomoci. Prostřednictvím jejich osobních výpovědí chce přinést pohled na aktuální situaci skrze jednotlivé lidské osudy. Autorkou fotografií je uznávaná reportážní fotografka Alžběta Jungrová, několikrát oceněná v soutěži Czech Press Photo. „Nechtěli jsme společnost ještě více polarizovat, a proto jsme místo klasické reklamy vytvořili spíše reportáž, a prostor v outdooru tak využili jako veřejnou galerii. Poděkování je intimní věc a právě touto formou mohou příběhy, které vycházejí z rozhovorů s hrdiny našich vizuálů, k Pražanům promluvit upřímně a autenticky,“ přibližuje Simona Luteránová, copywriterka DDB Prague. V průběhu léta se pak Příběhy vděčnosti z CLV nosičů přesunou do veřejného prostoru a jako putovní výstava, která by měla začít v Holešovické tržnici, budou dál kolovat po Praze.

Krásné fotky, ze kterých vyzařuje emoce. Poděkování. Nic víc vlastně ani není potřeba.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Zdařilá kampaň. Jak myšlenkou tak formou. Kvalitní reportážní fotografie má šanci ve veřejném prostoru zaujmout, vtáhnout lidi do příběhu a předat nevtíravou formou emoci a sdělení. Krásná práce.

Tomáš Vacek (Contexto)

Hezký fotky, silný příběhy. Tohle DDB umí. Snad to pomůže.

Petr Laštovka

Ale jo. Cíl je vznešený, nápad je... no řekněme klasický, tak snad to bude i funkční. Možná bych jen v rámci vizuálů trošku víc zvýraznil to samotné poděkování, o to přece v té kampani jde, nebo ne?

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

V Brně máme Prahu rádi, a tak kromě očkovací kampaně přidávám na seznam povedených kampaní i tohle dílo. Téma je opět šetrně zpracováno a co kvituji, je cílení na emoce obou národů.

Michaela Oulehla (Cognito)

Moc hezký fotky, asi zajímavá výstava, nulová komunikace. Jako umění dobré, jako zápis do kroniky taky, jako komunikace magistrátu, kde se kradlo, krade a asi bohužel i bude, na vyvíteco.

Vilém Rubeš

Cením autenticitu. V pohodě.

Jakub Hussar (Haze)

Líbí se mi ten reportážní přístup na fotce. Text bych ale udělal syrovější. Ale to je jen můj názor. Funguje to takhle skvěle!

Ondřej Souček

2. Kooperativa chce ušetřit pojištěné trapných momentů

Když vám auto vypoví službu uprostřed pustiny, když se nemůžete dostat k citlivým datům v počítači anebo když vám potomek nečekaně obrátí život vzhůru nohama, komu zavoláte o pomoc? Kritické okamžiky hledání ideální pomoci se staly ústředním motivem nové komunikační linky značky Kooperativa. Hrdinové jednotlivých a delikátních příběhů jsou vždy konfrontováni s někým, na koho by se raději ve své aktuální situaci neobraceli. Nic jiného jim ale nezbývá. Čelí tak nejen situaci samotné ale i následkům, které sebou nese nevhodně zvolená pomoc. „Kooperativa je tady pro život, jaký je. Ví, jak ponižující, nepohodlné či dokonce trapné takové situace mohou být,“ říká Jindřich Skrip, ředitel marketingu Kooperativy, „proto v rámci svých produktů nabízí i širokou paletu asistenčních služeb, díky kterým si každý dokáže v přelomové životní situaci poradit sám.“ Kampaň má za cíl posílit a potvrdit vnímání značky coby všestranné pomocné ruky při řešení nejrůznějších přelomových životních situací a bude rozložena napříč všemi komunikačními kanály. Obsahuje tři televizní spoty a škálu motivů, které se v průběhu roku postupně objeví na venkovních reklamních plochách, v onlinu včetně sociálních médiích i v dalších mediatypech. „Věděli jsme, že pro toto zadání bude klíčové najít nový formát budování zápletky i vyprávění, a přitom udržet tonalitu značky,“ doplňuje Jiří Langpaul, kreativní ředitel agentury Weareginger, která kampaň vytvořila. „Příběhy začínají právě tam, kde většina reklam pro pojišťovny končí. Totiž těsně potom, co se průšvih už stal.“ Zásadní se pro stavbu příběhu stala i role vypravěče, který situaci z pozice značky glosuje a dodává tak celému příběhu ještě hlubší rozměr. Právě díky tomuto netradičnímu přístupu k vyprávění se Dawson Productions podařilo získat ke spolupráci švédského režiséra Calle Astranda, podle časopisu Ad Age jednoho ze 100 nejlepších a nejoceňovanějších světových režisérů. „Jeho minimalistický přístup, čistota vyprávění a výběr herců s nádechem jisté podivnosti dovolí zažít českou rodinu zase tak trochu jinak,“ láká agentura.

Natočené je to bezvadně. Tatík ve flanelovém pyžamu mě dojal a pobavil zároveň, protože mě zalila vlna nostalgie (mám s vlastním tátou podobný příběh). Naopak spot s profesorkou a otcem, který se kucká sušenkou, mě neoslovil a přišel mi trochu „cheesy“. Ale celkově je to velmi povedená kampaň, je za ní vidět pečlivá příprava. Cením.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Zde to je skvělá práce. Dlouhodobě konzistentní tonalita komunikace a koncept. Už z prvních záběrů a gradingu poznáte, že se jedná o Kooperativu. Story skvěle linkuje na produkt a vede k pointě spotu a prezentaci benefitu. Takto má vypadat profi reklamní práce.

Tomáš Vacek (Contexto)

Takovej Big Lebowski chodil v županu a nebyl trapnej. Jirka Macháček byl v županu, pil kafe a byl klasik! A vy tady děláte, že táta, kterej jede v županu zachránit chlapce od přenosných pohlavních chorob, je trapák? No tak pardón, asi už jsem trapnej sám.

Petr Laštovka

Kampaň Kooperativy má jeden velkej nedostatek... že má jen tři spoty.

Michaela Oulehla (Cognito)

Výstřižky ze života dobré, i zahraný to je, ale nějak nemůžu uvěřit, že životní trapna by mi vyřešil větší balík za pojištění. Ale aspoň to neunudí k smrti.

Vilém Rubeš

Ochablé, ospalé, nezábavné.

Jakub Hussar (Haze)

Obavy z těchhle situací jsou někde hluboko, ukrytý v mozkovejch závitech. Teď je někdo vytáhnul ven, namířil na ně baterku a ukázal ti je se smíchem. Neboj se jich. Dal bych to naroveň scénám s bubákem z Haryho Pottera. Perfektní prácička.

Ondřej Souček

3. Royal Crown Cola zpomaluje na úplnou nulu

Značka Royal Crown Cola uvádí na trh novinku bez cukru a spolu s ní vypouští i novou komunikaci. Pro Kofolu ji natočila agentura WMC Grey, kteří už pro značku vytvořili spot v rámci kompletního repositioningu v roce 2018. K originální dějové lince — natočené s americkými herci Walkerem Beringtonem a Jimmy Lee Bargenguestem jr. — přibyl packshot a nový úvodní záběr. „V novém spotu se znovu setkáváme s dvojicí jižanů, kteří z pohody své verandy sledují závod želv. Líné odpoledne jim zpříjemňuje vychlazená Royal Crown Cola. A tu si pochopitelně vychutnávají hezky pomalu,“ komentuje Martina Vacíková, account director WMC Grey. Právě pomalé tempo bylo ústředním bodem nové komunikace značky, kterou agentura v roce 2018 vytvořila. „Původní strategie Royal Crown Coly Original pracovala se zpomalením a vychutnáním si cesty,“ upřesňuje Jan Plajner, business development director WMC Grey, „pro Royal Crown Colu No Sugar jsme zpomalili na úplnou nulu a zaměřili se na ještě větší vychutnání si samotného momentu.“ Původní kampaň, která identitu značky i samotný produkt zasadila do prostředí amerického Jihu, vyhrála kromě ADC Czech Awards i Golden Effie za dlouhodobé budování značky. V něm pokračuje i kampaň produktové novinky. ‚‚Sweet life need no sugar, my dear. Život na jihu USA je sladký dost, a tak si Royal Crown Cola klidně může dovolit vyrobit pravou jižanskou kolu bez cukru,” shrnuje komunikaci nového nápoje David Suda, kreativní ředitel WMC Grey. Právě on se ujal režie online verze, která vznikla už s originálním spotem v roce 2018. Na kreativním konceptu spolupracovali art director Radek Pleha a idea maker/copywriter Klára Javůrková, account tým zastoupila Leona Čekalová a natáčení proběhlo s produkcí Boogie Films.

Claim se mi moc líbí, kampaň skvělá a inspirativní (protože všichni potřebujeme tak trochu zpomalit), drží pohromadě a ještě asi dlouho bude.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Pokračování úspěšného konceptu. To, že je to bez cukru, je kapku na sílu, ale otázka je, zda to opravdu chtěli nějak extrémně silně dramatizovat, nebo spíše celkové připomínají brand a bez cukru je spíše záminka pro kampaň.

Tomáš Vacek (Contexto)

Víte, co je dobrý, jak se o nás říká, že jsme papežštější než papež? A že je to jako blbě? Tak to prr. Tohle je američtější než Amerika. A je to paráda! K dokonalosti chybí jenom Matthew McConaughey a jeho all right, all right, all right. Perfektní a díky. Jednu vychlazenou bych tam hnedle poslal.

Petr Laštovka

Nejsem si jistý, jestli bych spojení sweet life a pozorování želv pobral na první dobrou i bez dalšího vysvětlení, ale nějak extra mi to nevadí. Celá ta komunikační linka je prima, produkt v tom poznám na první dobrou a základní emoci klidu a „pomalosti“ taky. Za mě dobrý.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Po dvaceti minutách dumání nad tím, proč jsou tam ty želvy, jsem se stejně musela nechat poddat. A bohužel i moji kolegové.

Michaela Oulehla (Cognito)

Výborně natočený, jen někde na pozadí otázka, neznáme už to odněkud? Známe. Klíčová slova: Bartles & Jaymes. Jo, a tedy taky Joe Pytka.

Vilém Rubeš

Proč?

Jakub Hussar (Haze)

Co myslíte, že na tohle může říct fanoušek skupiny Dead South? Celá ta pomalá, jižanská, ospalá, vlekoucí se kampaň je skvělá.

Ondřej Souček

4. Vodafone nasadil další spoty s Martinem Hofmannem

Mobilní síť 5G od Vodafonu už má v dosahu 70 % české populace, proto Vodafone vylepšuje nabídku svých tarifů a poskytuje škálu telefonů pro 5G se slevou. Aktuální nabídku propaguje další série spotů s Martinem Hofmannem, opět v režii Jiřího Havelky. Ti společně pracovali už na loňské vánoční kampani Vodafonu.

Pěkné to je. Lidové, ale vkusné, přestože na můj vkus trošku moc užvaněné.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Tak pokračování v rozběhnutém konceptu. Někoho baví a někoho ne. Je tam celkem silný fórek, který trošku přebíjí brand. Pokud si nepamatujete, že tento koncept je od Vodafonu, tak z toho je jednoduše reklama typu Bóbika (pro ty, co už nepamatují Bóbika = kreativa přebíjí značku, všichni vědí vtip, ale nevědí, na co to je reklama).

Tomáš Vacek (Contexto)

Moje máma nemá pětgéčko, heč. Má mačkací nokii a je na to hrdá. A to má Vodáč, abyste věděli. Ale co Luboš, vulgo Martin Hofmann? Vezme si jedno pětgéčko do zásoby. A už to chvilku frčí a mně se to líbí. Šíří se tím i ta nová varianta omikrónu? Nebo vydáte teprve aktualizaci?

Petr Laštovka

Ten neustálý polonaštvaný výraz Martina Hofmanna je prostě pecka. Z hlediska komunikace se ze spotů dozvím všechno, co potřebuju, a celé je to zabalené do vtipného a kvalitního zpracování. Palec nahoru.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

„Tvoje máma má pětgéčko!“ - „Cos to řekl?“ - Jednoduchý, stupidní joke, který prostě pobaví. Vždy. Všude. Za každý situace. Vodafone opět zahrál vítěznou notu.

Michaela Oulehla (Cognito)

Víte, aspoň je to zahraný. Tenhle pán je opravdu herec. Novej Vlasta Burian - bez nadsázky. Ale jsme zase v českém reklamním bahýnku: oslava buranství v mezích zákona a snaha neukázat žádný benefit nabídky. Jestli tím benefitem je „žij si s námi svůj život s kelímkáčem na okresním přeboru“, tak nevim, musel bych tomu fakt nutně mít 5G?

Vilém Rubeš

Úporný výtlak zbytků humorné pasty z operátorské tuby. Tohle mě fakt nezaujalo.

Jakub Hussar (Haze)

Hofmann je super, ten uhraje cokoliv, i nadšení z jakéhosi tarifu (viděli jste někdy někoho nadšenýho z tarifu?), což je právě ta věc, kterou bych asi nikomu jinýmu nevěřil.

Ondřej Souček

5. T-Mobile slibuje podnikatelům ušetřit čas

Telekomunikační operátor T-Mobile spustil kampaň zaměřenou na malé a střední podnikatele. Kampaň chce podnikatelům ukázat, že díky službám od T-Mobilu získají podnikatelé více času na svou rodinu, koníčky a vše, co pokládají za důležité. Na kreativním zpracování pracovala agentura Proboston společně s týmem Ticino ze skupiny WPP. „Pro cílovou skupinu jsou čas doslova peníze. Proto je každý ušetřený okamžik cennou komoditou. Zároveň víme, že díky službám od T-Mobilu dokáží zákazníci tento čas opravdu ušetřit, protože spoustu věcí mohou vyřešit za pochodu během dne,“ vysvětluje myšlenku kreativy Daniela Matoušů, account director z Probostonu. Dva spoty vyprávějí příběhy dvou drobných živnostníků, kadeřnice a malíře. Spoty vznikly v režii Petra Dvořáka v produkci Yo’ Mama a o fotky pro vizuály se postaral fotograf Jan Pelikán. Kampaň běží v onlinu, na sociálních sítích, prodejnách a zahrnuje i smartboardy a bigboardy.

Mnohokrát viděný koncept a pejsek s růžovou mašlí = sázka na jistotu.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Bohužel naprosto nezajímavé, naprosto žádná kreativita. To tu už snad bylo milionkrát. Kdyby T-Mobile neměl výraznou magentu v corporate identity, tak si nevšimnu vůbec ničeho.

Tomáš Vacek (Contexto)

Jakože si do svýho podnikání zatáhnu i děti? Jakože cože? Jakože dětská práce? Hmmm hmm. Podívejte, sami si za to můžete! Byl jsem u Magentů zvyklej na pěkný věci, teď se nějak přestěhovaly k červenejm. Ale třeba je to jenom výpadek sítě.

Petr Laštovka

Tak ojetá message jako „šetříme váš čas“ se hodí maximálně do reklamy na Motorolu z roku 1983, ale ne pro mobilního operátora v 21. století. Navíc, když budu úplný rejpal, tak díky neustálé dostupnosti na telefonu i online mám času na rodinu spíš míň než víc. Tohle mě trochu zklamalo.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Rodinná pohoda, šťastné děti a zvířátka... T-Mobile použil zaručený recept na aktivaci emocí u cílové skupiny. Ač do ní nepatřím a sdělení mě tak nezaujalo, musím přiznat, že se na to prostě hezky kouká.

Michaela Oulehla (Cognito)

Když měl v lidovědemokratické armádě podřízený pocit, že porozuměl povelu nadřízeného, měl to prý oznámit hlasitým výkřikem „Cíl pochopil!“ A to je taky asi všechno, co se dá říct o téhle reklamě. Jako člověku, co od roku 1992 dělal historky o tom, jak mít mobilní telefon EuroTel se vyplatí, se tu a tam zdá, že pokrok je iluze. Jako majitele firmy mě historky o tom, že díky účtu za mobilní služby budu mít víc času na rodinu, nudí.

Vilém Rubeš

Proč takové věci vznikají? Není to ani zajímavé, ani vtipné. Nelogický plyšák s parukou je z hlediska kreativy čirá mizérie.

Jakub Hussar (Haze)

To je ouvrpromis a ještě k tomu je to nekonkrétní. Ty si dokážeš najít čas na něco, co má smysl, díky spolehlivým službám? To spíš díky tomu, že přestaneš čumět na mobil nebo že nebudeš chodit na pivo čtyřikrát týdně a konečně se vykašleš na svoje takykamarády z mokrý čtvrti. Jo, to by se jeden pak zamyslel.

Ondřej Souček

