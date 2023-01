„Kreativci se vyřádili.“ Kozub a Nesvačilová to pro Fio banku vyhráli

Přinášíme pravidelné týdenní hodnocení nových českých kampaní, a to hodnocení od nejpovolanějších - kreativců a stratégů z tuzemského reklamního průmyslu. Reklamní katovna za 1.-2. týden 2023 Jinej gang: Pro všechny světské radosti (60 %)

značka, klient: Fio banka Boomerang Communication: Zrcadlení (60 %)

značka: Kooperativa, klient: Kooperativa pojišťovna Outbreak: The Wildest Shift (55 %)

značka, klient: Linet VMLY&R Prague: Jsme první, kdo se stará o vaše finanční zdraví (55 %)

značka, klient: Česká spořitelna Jiří Mádl: Radosti byly a budou (48 %)

značka: Bernard, klient: Rodinný pivovar Bernard Jak hodnocení sestavujeme? S nabídkou hodnotit aktuální kampaně pravidelně obesíláme přes 50 tuzemských kreativců, stratégů a zástupců klientů. Tentokrát hodnotilo 11 katů. Na škále od 0 do 100 %, odstupňované po pěti bodech, každý ohodnotí každou z kampaní, všechna bodování zprůměrujeme do výsledného čísla, zaokrouhlíme. K vybraným kampaním můžou experti přidat slovní hodnocení.

1. Fio banka po roce opět s Kozubem a Nesvačilovou

Fio banka na přelomu roku uvedla sérii nových spotů v rámci kampaně Pro všechny světské radosti, kterou odstartovala před rokem. Hlavní tváří zůstává kolotočář Fredy Boháček, kterého ztvárnil Štěpán Kozub, sekunduje mu Petra Nesvačilová jako jeho manželka Karmen. Ti diváky zavedou na „tradiční“ burzu, k sobě domů do karavanu i k dalším pouťovým atrakcím, které ke kolotočářům patří. Pokračování kampaně pro Fio banku opět připravila agentura Jinej gang, spoty vznikly v produkci Ad Kolektiv, režíroval je Daniel Růžička. Natáčelo se v Kouřimi, v Praze a také na zámečku Bon Repos. Natočeno bylo celkem šest nových spotů, aktuálně jsou v televizi první čtyři, zbývající dva (na hypotéku a na splátkový úvěr) budou k vidění v průběhu ledna. „Kampaň měla od začátku zaujmout atraktivním prostředím, humorem a tím, že je tak trochu na hraně. A hlavně tím, že si ze sebe i banka může udělat legraci. Dle ohlasů i přílivu nových klientů soudím, že se to povedlo a diváky jsme zaujali. Už na začátku jsme chtěli kampaň, která půjde dobře rozvíjet a někam se bude posouvat, což ukazujeme právě v nových spotech,“ popisuje obchodní ředitel Fio banky Jan Bláha.

Pobavilo. Salience rulez. Je vidět, že se kreativci vyřádili. Od labutí po ovívače v bazénu. Popravdě u některých příběhů jsem horko těžko udržoval nit. Taková vodka Belvedere po česku.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Fakt se dobře bavím! Asi nejvíc u zanoření obličeje do včelího úlu. Mustafa je taky výborný, jakožto ronění slz. Upřímně mi spoty na Fio přijdou čím dál lepší. Ano, je to taková „řachanda“, která ne všem sedne, ale rozhodně je to kampaň, která vystupuje z davu a má „ksicht“ (i když oteklý).

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Tenhle gangsterskej styl je nezaměnitelnej a dost mě baví, že tahle cesta vám zjevně funguje i v roce 2023. Hnidopich by na tom našel pár chyb, ale na to „více co“ pes Baryk. Jsou to autorský reklamy přece.

Ondřej Souček

V hlavních rolích Kozub a Nesvačilová. Tihle dva mají nesporný komediální talent, i když je zjevné, že jejich styl humoru nebude vyhovovat každému. Buď jak buď. Odvážnému štěstí přeje a Fio banka tradičně k těm odvážnějším patří.

Filip Huněk (Actum Digital)

Pokud budu hodnotit odosobněně, tak jistě ucelený koncept, drží pohromadě, jasně komunikuje benefity. Čím si nejsem jistý, je zvolený charakter / tón komunikace. Ano, jistě vybočí, zaujme, ale zda má schopnost přesvědčit o preference značky Fio, si nejsem jist. Respektive jsem, že mě ne, ale to může souviset i s tím, že pana Kozuba opravdu nepovažuji za vtipného a poslední dobou jsem na nej vlastně už alergický, jak je ho všude až moc.

Tomáš Vacek (Contexto)

Fredy a Karmen sú späť! Vytvárajú vtipný reklamný seriál, ktorý nás pravdepodobne bude baviť ešte dlho. V porovnaní s predchádzajúcimi spotmi sa drží trošilinku viac pri zemi, a mňa baví paradoxne o to viac. Kozub je hviezdou, o tom nie je pochýb (či už vás jeho humor baví, alebo nie), ale za mňa je to Nesvačilová, ktorá v kampani exceluje… teda hlavne za mlada!

Alžbeta Gburíková

Jako jo, scénky baví, neokoukané prostředí. Ale zajímalo by mě, kdo z diváků si pár minut po zhlédnutí reklamy vybaví, že šlo o Fio banku a jaký konkrétní produkt zrovna doporučovali.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Jedni to budou adorovat, druzí - jako já - zůstávají klienty ústavu už léta pro jednoduchost a výhodnost nabídky, ale navzdory reklamám. Ano, i my máme firemní účet u banky, co má ne nějaké figurky z „vlastněného světa“, ale nás, své klienty, za kolotočáře. Zatím.

Vilém Rubeš

Co jsem to právě viděl? Já mám dojem, že jsem našel jantarovou komnatu! Rodinný stříbro! Zlato ukradený Švédama a štěchovickej poklad v jednom! To je snad nejdokonalejší reklamní sada od doby, co si pamatuju. Teda, teď mám krapet vymazanou hlavu, ale pamatuju furt dost na to, abych vám řek, že tohle je fakticky zlato! Děkuju za to!

Petr Laštovka

Tohle žeru. I když odhlédnu od Kozuba s Nesvačilovou, stejnak je tam produkt. Akorát tedy předpokládám, že cílovka bude spíše menší a musí vystoupit z té klasické bankovací nálady a nedůvěry k nekorpo věcem.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Má to lepší i horší momenty, ale asi pořád celkem v pohodě. Raději bych ale viděl spíš zkrácené verze, protože sledovat skoro minutu reklamu, abych se dozvěděl, že u Fio můžu platit mobilem i kartou, to ani se Štěpánem Kozubem nedám.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

2. Kooperativa dál nechává děti zrcadlit rodiče

Pojišťovna Kooperativa v rámci komunikace životního pojištění Flexi pokračuje v konceptu Zrcadlení. Spouští další část kampaně, kterou pro ni připravila agentura Boomerang Communication. Tentokrát se zaměřuje na stres, vznikající při běžných rodinných situacích, jako je balení a odjezd na víkend, dovolenou nebo na jarní prázdniny. V televizním a online spotu napodobuje malý kluk svého tátu při nakládání auta a na cestě při řízení. „Věříme, že se ve vybrané situaci dokáže poznat spousta z nás dospělých. Ostatně tahle stresová situace byla jednou z nejzmiňovanějších v rámci testování celého konceptu,“ uvádí Daniel Časar, vedoucí odboru marketingové komunikace Kooperativy. „Kampaň navazuje na loňskou komunikaci se spotem Vaření, v němž holčička připravovala plyšákům nezdravou večeři a napodobovala u toho tátovo chování i gesta,“ doplňuje za Boomerang Robert Marek. Režie spotů se v produkci Bistro Films ujala Jasmína Blažević, která má s prací s dětmi na natáčení bohaté zkušenosti. Vizuály kampaně nafotil Jan Brunclík. Na konci spotu mluví herec Otakar Brousek, který je dlouhodobě hlasem pojišťovny Kooperativa.

Dobře odpozorované hlášky, fajn tonalita. Jen mi drhne trochu logika. Jaký má životní pojištění vztah k výzvě „zvolněte“?

Míla Knepr (Contagious CZ)

Naprosto výborné! Skvělý insight, uvěřitelné provedení, vtip, který ale netlačí na pilu. Už první série spotů v duchu tohoto konceptu se mi líbila. Tahle je ještě o úroveň výš.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Moment, kdo si myslí, že uhoněnýmu marketérovi stačí říct v reklamě „zpomal“ a on si najednou pomyslí „no jo, vždyť já žiju moc rychle, ještě že mi to řekli“, a zpomalí? To je jak v Americký kráse. Mam jít prodávat hambáče do mekáče? Neni sranda zpomalit. Musej se ti nejdřív osamostatnit děti, musíš mít něco našetřenýho, splacenou hypotéku a podobně. Zkus vystoupit ze systému. Já sem teda pro, ale musíme všichni. Tak od příštího pondělí, jo?

Ondřej Souček

Koncept Zrcadlení je vlastně docela síla. Ale na trhu jsou brandy, které si to mohou dovolit. Kooperativa se toho nebojí a, jako většinou, jí to vychází.

Filip Huněk (Actum Digital)

Dobrý insight, dobrá story, dobře udělaná exekuce. Kooperativa dlouhodobě drží koncept a realizuje konzistentní komunikaci, ve které však dokáže velmi dobře prezentovat jednotlivé benefity. Za mě dlouhodobě skvělá práce!

Tomáš Vacek (Contexto)

Použitie zrkadlenia správania dieťa-rodič je stávka na istotu, ktorá funguje. Usmievala som sa počas celého spotu. Message jasná, príbeh milý, craft na úrovni. Ale čo ten zvuk? Malému hercovi skoro vôbec nerozumiem.

Alžbeta Gburíková

Spot krásně využívá toho, že skrze děti se umíme podívat na svůj svět s odstupem. Věřím, že samo o sobě může i takové krátké video pomoct lidem se zamyslet. Bojím se ale, že už se nezamyslí nad pojistkou, která je v posledních vteřinách hodně naroubovaná.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Odraz jako v zrcadle - v chování našich dítek, jež jsme to mimochodem naučili. Dobrá technika, a už se hrála dostkrát. Méně doslovnosti a polopaty by mohlo být zábavnější, ale funguje to.

Vilém Rubeš

Podíval jsem se tomu nešťastnému otci do očí, skoro do duše, bych řekl, a řeknu vám, tam je potřeba víc než jen pojištění, tam je potřeba rizikový pojištění! Pěknou sérku ta Kooperatíva teď má. Hned bych se pojistil, kdyby to šlo.

Petr Laštovka

Když dáváte pozor, jde o celkem podařenou komunikaci. Ten tatík je dobře vybranej. Jen se bojím, že bez frekvence nemá šanci nasbírat dost pozornosti.

Pavel Jechort (Axa Partners)

3. Linet nasadil rotoskopický spot od Outbreaku

Kreativní agentura Outbreak a produkce Eallin stojí za novým spotem pro českého výrobce zdravotních lůžek Linet. Pětiminutové video vzniklo s použitím animační techniky rotoskopie. Propagace nového typu lůžka míří na americký trh a dále na čínsky, španělsky, italsky, portugalsky a francouzsky mluvící trhy.

Pro mne spíš instruktážní video. Dlouhé. Vizuálně zajímavé. A dokoukal jsem to, protože jsem s úžasem sledoval, co všechno nemocniční vozíky od Linetu dokážou. Nejsem cílovka, takže si z toho udělám kognitivní konzervu na stáří.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Profesionálně provedená kampaň, za kterou je vidět spoustu přípravy. Vzhledem k délce spotu je to trochu náročnější na soustředění, ale věřím, že se úsilí tvůrců vyplatí. Myslím si, že na cílovku by to mohlo fungovat, protože je tu dobře vyvážená odbornost odbornost, informace a kreativita.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Je super vidět, že maj česká firma i česká agentura úspěch ve světě a B2B už dávno neni nuda. Pěkný.

Ondřej Souček

Tenhle spot je tak cool jako samotné produkty Linetu. Nezvykle dlouhá stopáž by klidně mohla být poloviční, ale českou značku nemocničních postelí si v zahraničí určitě zapamatují. Well done.

Filip Huněk (Actum Digital)

Nějak si nejsem jistý, zda toto v principu instruktážní video patří do této rubriky. Jako televizní spot to jistě nikdo nedokouká. Jako instruktážní video někam na web, výstavu či konferenci pěkné...

Tomáš Vacek (Contexto)

Ani si nepamätám, kedy som naposledy dopozerala pätminutové video predstavujúce nejaký nástroj. A nebyť prepletených príbehových liniek, asi by sa to nestalo. Spracovanie pomocou rotoskopie ma nijak extra nenadchlo, no podobné lôžko by som však dopriala každej sestre.

Alžbeta Gburíková

B2B komunikace je prostě specifická, nejenom složitostí tématu, ale i tím, kde a v jakých situacích lidé reklamu konzumují. Tady se velmi dobře podařilo propojit reálnou emotivní situaci a proč je důležité v ní mít to správné vybavení. Díky tomu si umím představit, že video bude mít úspěch jak na veletrzích, tak na webu v detailu produktu.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Jako prodejní nástroj pro různé správní rady asi ok, ale co na tom hodnotit v reklamní anketě?

Vilém Rubeš

Tyjo, Scanner Darkly (dohledej sám) pro zdravotníky! Verynajs. To muselo dát práce.

Petr Laštovka

Nám vyloženě svědčí, když máme světový produkt a velké zahraniční trhy. Najednou tam není ta česká zaprděnost a umaštěnost.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Hasič zachraňující malou holčičku, to je pro americký trh asi must have. Jinak na produktové video hezká práce. Jednotlivé výhody produktu pěkně zapojené do reálného příběhu a vizuálně je to taky zajímavé.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

4. Spořitelna zásadně mění tvář, nejvíc za 33 let

Lednovou kampaní Jsme první, kdo se stará o vaše finanční zdraví se Česká spořitelna strategicky zaměřuje na změnu finančních návyků, zvyšování finančního zdraví klientů a transformaci firem. Spořitelna v kampani poprvé používá inovované bílé logo a novou vizuální podobu vycházející z digitálního bankovnictví George. „Jde o nejzásadnější změnu vizuální podoby Spořitelny od roku 1989, která zároveň reprezentuje naše strategické směřování od banky zaměřené na prodeje produktů a služeb ke společnosti, která se stará o finanční zdraví klientů,“ říká Monika Hovorková, v České spořitelně zodpovědná za značku a marketing. „Naše strategie zaměřená na finanční zdraví přirozeně rozvíjí náš dlouhodobý komunikační koncept Silnější, jehož smyslem je v Češích podporovat víru ve vlastní schopnosti, protože sebevědomí a finanční zdraví každého z nás je podmínkou toho, aby prosperovala celá společnost,“ doplnila.

Banka v nové kampani komunikuje čtyři závazky, jak pomůže zvýšit finanční zdraví klientů - slibuje, že do roku 2025 pomůže všem svým klientům vytvořit finanční rezervu na nenadálé výdaje, pomůžeme milionu klientů šetřit si na důchod, všem dětem v Česku zpřístupní kvalitní finanční vzdělávání a českým firmám poskytne 50 miliard Kč na zvýšení konkurenceschopnosti a udržení pracovních míst. „Veřejně komunikujeme čtyři závazky, jimiž chceme zvýšit finanční zdraví našich klientů do roku 2025, kdy uplyne 200 let od našeho vzniku,“ uvedl Tomáš Salomon, generální ředitel České spořitelny. Součástí strategie je nový koncept poradenství, na jehož základě jsou bankéři místo hodnocení objemů prodejů hodnoceni také podle toho, zda zvyšují finanční zdraví klientů. Spolu s veřejnými závazky bude banka měřit naplňování strategie na základě šesti indikátorů finančního zdraví a celkové spokojenosti klientů. „Pro zajištění bonusu dnes nestačí splnit prodejní cíle. Bankéři musí navíc ohodnotit celkovou finanční kondici klienta, a především mu nabídnout řešení, která zlepšují jeho finanční návyky a zdraví a nemají nutně prodejní charakter,“ říká členka představenstva Daniela Pešková. „Závazky chápeme jako silná a sebevědomá sdělení, která fungují sama o sobě. Proto jsme vsadili na čistou typografickou komunikaci, která nám navíc dala dost prostoru pro prezentaci nových barev České spořitelny,“ říká Tomáš Novotný, executive creative director agentury VMLY&R, která zajišťuje kreativní a produkční část kampaně. Kampaň poběží v průběhu ledna v rámci širokého spektra mediatypů: outdoor (double bigboardy, bigboardy, mosty, citylighty či rámečky v metru), tisk, televize (image spoty, sponzorské vzkazy), digitální kanály (statické i dynamické formáty - brandingy, interscrollery, posty na sociálních médií či spoty na Spotify).

To tak něco šmoulíte - trochu upravíte logo v intencích trendu debrandingu / blendingu. A hned tu máte revoluční změnu... Rozumím propozici „finanční zdraví“. Přináší mi na mysl dvě otázky. 1. Kdo jsou ti nemocní? 2. A jak se Češi opravdu starají o své vlastní zdraví? Banka samaritán.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Pěkná, výrazná a čistá práce. Česká spořitelna to poslední dobou snad ani jinak neumí.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Některý hedlajny jsou pro mě hodně diskutabilní. Proč se mám těšit na penzi? Že už nebudu muset nic dělat? Pudu pryč, jsem přece starej, a na to se mam těšit? Zavání mi to ageismem, a neni to cool. A „ať se děti mají lépe než rodiče“? To znamená, že moje dětství / mládí v devadesátkách bylo blbý? Možná jsem měl míň peněz, ale byla mně to putna. Víte, jak se to zpívá: štěstí si za prachy nekoupíš.

Ondřej Souček

Vlastně mi ten rebranding dává docela smysl. Česká spořitelna byla vždycky spíše z těch konzervativnějších, a tak změnu hodnot a přístupu k zákazníkovi příznačně dokumentuje nová komunikační linka i změna loga. Jestli to bude korespondovat s realitou, musí zhodnotit sami zákazníci.

Filip Huněk (Actum Digital)

O úpravě strategie se zaměřením na finanční zdraví mluví Spořitelna už dlouho a není to téma ke komentování. Tím je za mě úprava vizuální identity, kterou bohužel považuji za promarněnou příležitost. Úprava proporcí loga je - obávám se - pro běžného spotřebitele pod hranicí rozpoznatelnosti a bílé logo na pozadí splývá se zbylým textem. Myslím, že Spořitelna si mohla dovolit daleko razantnější změnu, která by logo daleko více zmodernizovala, zároveň posílila její jasnou identifikovatelnost a skutečně posunula Českou spořitelnu v čase více vpřed.

Tomáš Vacek (Contexto)

Je zaujímavé sledovať, ako úspech George posúva vizuálnu komunikáciu celej ČS. Čo sa týka kampaň - vizuálne na mňa pôsobí super. Barvičky, typografie aj vzkazy sú jasné, pochopiteľné a budú v priestore hezky svietiť. Len mi tie tvrdenia prídu ako overpromise… ale tak uvdíme, ako zákazník ČS sa nechám rada prekvapiť. Záujem to vzbudilo.

Alžbeta Gburíková

Na to, jak se Česká spořitelna vypořádá se sebou a Georgem, jsem čekal hodně dlouho. A podařilo se to. Vizuály jsou čisté (a dostatečně odlišené od Kooperativy), copy čtivé a přitom k věci.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Inovované logo je zjednodušení a cesta k nějakému použitelnému a identifikovatelnému grafému. Ale bude to ještě dlouhá cesta. Závazky by byly fajn, kdyby se zase před námi nerozjel ten velikášský parádemarš miliard, co budou poskytnuty na budoucí dobro, a miliónů, co se z toho budou těšit. Zase se mluví k Národu a Budoucím generacím. A ne se mnou, prosťáčkem klientem...

Vilém Rubeš

To jsem před lety přišel na nějakej pohovor, paní z ejčáru jsem znal, no kdysi jsme se viděli, a ona se taky chtěla připomenout, že se známe, tak povídá: „Vy jste nějakej jinej. Změnil jste účes, žejo? Máte kratší vlasy!“ „Ne,“ pám, „jenom jsem ztloustnul“. „Ano, já to nechtěla takhle hned říct.“ Asi takhle, kdybyste mi neřekli, že má Spořka něco novýho, byl bych normální chlap středního věku, kterej si toho prostě nevšimnul. Ale jako dobrý, no.

Petr Laštovka

Typografie není špatná, jednoduchá evoluce a barvičky, jsme tady 200 let, jasný, chápu. Čtyři závazky směřující k finančnímu zdraví klienta jsou taky hezké, ale počkám si na konkrétní kroky. Ono to zní krásně, ale potřeby lidí jsou v praxi ploché a na vznešené povídání má málokdo kapacitu.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Mám tyhle jednoduché vizuály rád. Vrchol umění to zrovna není, ale jinak čistá a hezká práce. Lepší než typická šťastná fotobanková rodina.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

5. Pivovar Bernard má další reklamní film od Mádla

Rodinný pivovar Bernard s režisérem Jiřím Mádlem pokračují v neplánované sérii mikrofilmů, které mají lidem vracet naději v těžké době. Nový, minutu a půl trvající spot Radosti byly a budou opět neukazuje žádný produkt. Přináší poselství, že navzdory strachu a bezmoci, navzdory všem špatným zprávám radost nikam nezmizela, jen si jí všimnout a pozvat si ji zpátky do života. „Život je mnohem hezčí, než se nás média denně snaží přesvědčit záplavou negativních zpráv. Není bezstarostný, ale je lepší řešit starosti pozitivně a žít pro hezké okamžiky a pro radost,“ vzkazuje spolumajitel pivovaru Stanislav Bernard. Spot měl premiéru v sobotu 17. prosince na ČT Sport v poločase utkání o 3. místo na mistrovství světa ve fotbale a opakoval se i v poločase nedělního finále. Televize Nova a Prima se k vysílání připojily na Štědrý den a pokračovat budou až do Silvestra, potažmo do konce ledna. Premiéra na sociálních sítích proběhla v pátek 23. prosince 2022 v 18 hodin. Nový klip volně navazuje na mikrofilm z března 2020 Svět se zbláznil, držme se. „Tehdejším poselstvím jsme chtěli lidem zvednout náladu během těžkých covidových uzávěr,“ připomíná Tomáš Lipták, marketingový ředitel pivovaru. „Z tisícovek ohlasů na sítích i z toho, co nám psali a říkali hospodští, jsme jim opravdu dodali naději. A to je pro nás nejdůležitější.“ Krátký film opět vytvořili režisér Jiří Mádl společně s Filipem Maláskem, který se postaral o střih. Spot provází známá Óda na radost nově interpretovaná klavíristou Petrem Maláskem. Kompletní produkci nového videa pro Rodinný pivovar Bernard zajistila produkční společnost Dawson v čele s Monikou Kristl.

Hezo. K předchozím opusům Bernardu jsem měl výhrady. Tohle se mi líbí, protože Bernard ukazuje, že to jde i bez rozjuchané partičky v hospodě, zádumčivých sládků, uprděného pivního humoru.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Chvilku jsem si říkala – no jo, klasický časosběr, no a co? Takových jsme viděli... ale víte, co? Dojalo mě to.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Proč se mam koukat na amatérský záběry cizích lidí? Upřímně, já trpim.

Ondřej Souček

„Svět se zbláznil, držme se“ je už docela etablovaná komunikační linka Bernardu. Tady mi ale to spojení „radosti byly a budou“ a brandu předního českého pivovaru nějak uniká.

Filip Huněk (Actum Digital)

Pokud se náhodou vyskytnu před televizí a běží tam tato směs melancholie a vzpomínek, jak to bylo fajne, tak u toho opravdu vždy trpím. Au, toto opravdu až bolí, ale na některé, kteří se rádi matlají v emocích o tom, co bylo a jaké to bylo super, to může trošku fungovat... To, co tomu tedy chybí zcela, je to, že to není vůbec o pivu!

Tomáš Vacek (Contexto)

Radosti obyčajných dní. Óda na radosť. A tak trochu tajomstvo. Tiež vás napadá, či sú všetky zábery pravé? A kto na nich je? Minimálne to bola moja prvá reakcia, keď som klip videla v televízii. Teraz na neho pozerám už inak… nežnejšie. Rozumiem mu a baví ma. A ten detail v zmene fontu? Cítim sa potešene.

Alžbeta Gburíková

Pivovar Bernard vydal spoustu peněz na reklamu, kde nepromuje produkt, neříká žádné sdělení, dokonce se ani nehlásí k dobročinné aktivitě, kterou by se značkou spojil. A to jen proto, aby nám ukázal, že opět bude dobře. Úctyhodné. Problém je, že průměrný divák nemá šanci v bloku klasických reklam začít přemýšlet nad tím, že minuta a půl náhodných domácích záběrů náhodných lidí ve skutečnosti symbolizuje, že i v těžkých letech se děly hezké věci.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Jeden čeká, co se z jímavosti a rodinných obrázků rozvine. Autentický příběh? Ne. Nečekané poučení? Ne. Dojetí ze záplavy emocí? Taky ne. Prostě to začalo a pak skončilo a - „radosti byly a budou“. Bať bať, řekl penzionovaný vysloužilec, sedící před Invalidovnou, vyňal z bezzubých dásní fajfku smradilku a odplivl močku. Pravda pravda!

Vilém Rubeš

Na toho snowboarďáka Jirku Mádla jsem měl vždycky slabost. A vida, tohle je zase dojárna. Ale stačí jednou, než si začnu všímat, že v roce 1979 ta stodvacítka s těmahle světlama ještě nejezdila! Ale to je jenom můj problém, kterej vůbec nikoho nezajímá!

Petr Laštovka

Moc mě to nebere, ale dávám body za skutečnost, že Bernard upustil od sebevražedné kampaně Svět se zbláznil.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Na ten spot se tak hezky kouká, že jsem si ho pustil několikrát za sebou, jen tak pro radost. Je hezké, že se i v Česku dělají pivní reklamy, které nejsou jen o oroseném půllitru a vtipné hlášce od stolu štamgastů.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Udělali jste novou kampaň a chcete ji také nechat ohodnotit v Reklamní katovně? Stačí vyplnit rodný list kampaně a spolu s odkazy na spoty či vizuály v dostatečném rozlišení odeslat na ondrej@aust.cz. Rádi se na ni podíváme.

Kampaně vystavuje Národní galerie reklamy