Kreativec Martin Kraus přechází z McCannu do Leo Burnett

Do agentury Leo Burnett z komunikační skupiny Publicis Groupe nastoupil jako senior art director a idea maker Martin Kraus. Rozšířil tým kreativní ředitelky Nikoly Foktové, v němž se bude podílet na globálních tendrech a kampaních pro současné klienty McDonald’s, Škoda Auto nebo Amnesty International. Vítěz kategorie Print v soutěži Young Lions z roku 2020 přichází z agentury McCann Prague, kde šest let působil na pozici senior art director a pracoval pro klienty Vodafone, Coca-Cola či Airbank. „Tradiční reklama mě nebere. Naopak mě baví přístup Acts Not Ads. To a skvělý tým jsou dva hlavní důvody, proč jsem přešel do Leo Burnett,“ říká.