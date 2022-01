Kreativním ředitelem Isobaru se stal Troy Palmer, střídá Pavla Flégla

Novým kreativním ředitelem komunikační agentury Isobar ze skupiny Dentsu se na začátku ledna stal Troy Palmer. Jako šéf kreativy povede týmy a projekty klientů jako Generali Česká Pojišťovna, Škoda Auto, Sunar, SazkaBet nebo značek z portfolia Heineken. Na pozici vystřídal Pavla Flégla, který se rozhodl z Isobaru ke konci loňského roku odejít. Flégl byl dlouholetým kreativním ředitelem a také menšinovým spolumajitelem agentury, dřív nazvané Prague Bistro a později Bistro Agency, do roku 2016, kdy ji v rámci celé skupiny Adexpres koupila agenturní skupina Dentsu.

„Po odchodu Pavla, který na pozici kreativního ředitele Isobaru působil bezmála 15 let, na nás čekala opravdu velká výzva najít někoho, kdo naváže na řadu agenturních úspěchů uplynulých let,“ uvedl Radim Kameník, od loňského března managing director Isobaru. „S Troyem jsme se však rychle shodli na směru, jakým by se měla kreativa v rámci agentury ubírat. Proto byl pro nás od začátku jasným kandidátem číslo jedna. Věřím, že jeho osobnost, mezinárodní zkušenosti i čerstvý drive nadchne všechny naše klienty, stejně jako současné i budoucí kolegy.“

Palmer se v reklamním byznysu pohybuje přes dvě dekády. Má zkušenosti z agentur Kaspen/Jung von Matt, VMLY&R i DDB a poslední tři roky působil jako kreativec a stratég na volné noze. Pracoval pro klienty Vodafone, Škoda, Raiffeisenbank či Budvar a jeho práce získala řadu mezinárodních ocenění včetně trofejí z Clio Awards, New York Festivals a Cannes Lions.

Isobar loni opustil také další někdejší spolumajitel Bistra Tomáš Kleňha, ten přešel do konkurenční skupiny Publicis. Ze skupiny Dentsu v minulém roce odešel také hlavní majitel Adexpresu Jan Galgonek. Stalo se tak pět let poté, co Dentsu Adexpres koupila.