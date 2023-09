Kreativním ředitelem Ogilvy je Mike Martin, střídá Tomáše Belka

Na pozici chief creative officer reklamní agentury Ogilvy nastoupil v září Mike Martin, dosavadní kreativní šéfa Ogilvy Cape Town v Jihoafrické republice. Střídá stávajícího šéfa kreativy Tomáše Belka. Ten má dál s agenturou spolupracovat na vybraných klientech. „Po mnohaleté službě reklamě se bude nyní více věnovat hlavně scenáristice a písňovým textům v rámci vlastních uměleckých a kulturních projektů,“ oznámila Ogilvy.

„S Tomášem nás pojí dlouhá léta spolupráce, a hlavně skvělé kampaně – byl by to dlouhý seznam, ale namátkou je to například koncept Dva světy pro Air Bank nebo Etter Destillere pro vodku Amundsen, dnes už ikonické kampaně pro Božkov, Českou pojišťovnu, Ford, Home Credit nebo nověji třeba Raiffeisenbank,“ uvedl šéf Ogilvy Ondřej Obluk.

Martin do Prahy přesídlí i se svou rodinou po sedmnáctiletém angažmá v jihoafrickém Kapském městě a Johannesburgu. V oboru působí 25 let, na kontě má mimo jiné 21 lvů z Cannes, pracoval zejména pro klienty ze segmentů piva (Anheuser-Busch InBev; mimo jiné kampaň Bread of the Nation pro South African Breweries, v rámci níž se pro hladovějící vyráběla chlebová mouka ze zbytků zrnek vzniklých jako vedlejší produkt pivovarnické výroby) a automobilů (Volkswagen), dál také pro KFC, Philips (kampaň Shave to Remember připomínající odkaz Nelsona Mandely mladší generaci) nebo Unilever. V minulosti působil v agentuře Leo Burnett v Johannesburgu, Frankfurtu a mezi lety 2001 a 2005 také v Praze.