Kreativním ředitelem Symbia je Roman Číhalík

Kreativní agentura Symbio přivítala ve svém týmu čtveřici nových kolegů. Kreativní část nově řídí Roman Číhalík, který v minulosti pracoval pro agentury Leo Burnett, Kaspen/Jung von Matt, VCCP, Nydrle, Zaraguza, Comtech Can nebo Scholz & Friends. Aktivně působí také ve spolku Nelež, který se věnuje boji proti dezinformacím v online prostoru a s tím spojenou ochranou značek v jejich komerční komunikaci. Číhalík přichází po Michaele Pechanové, která kreativu Symbia vedla od loňského dubna, od letošního března pracuje v agenturní skupině WPP pro klienta T-Mobile.

Kreativní tým Symbia posílil i senior copywriter Jan Lenkvík. Textařem předtím byl v agentuře Ogilvy, kde vymýšlel kampaně pro klienty jako Tesco, Raiffeisenbank, Dr. Max, Lego nebo Calibra. Ideově i textařsky se podílel též na brandingu nových kancelářských prostor WPP na Bubenské.

S rostoucím kreativním týmem a portfoliem klientů přišly do Symbia i posily na pozici account manager Barbora Hudecová a Adam Veselý.

Hudecová působila v agentuře Triad, kde měla na starost značku Pilsner Urquell. Na začátku své kariéry se zabývala podlinkovou komunikací, od roku 2014 se věnuje digitalu. Tomu se věnovala v agenturách Inspiro Solutions a pak Bubble, kde vedla tým pro McDonald’s Česko a Slovensko.

Veselý byl posledních deset let v agentuře Garp Integrated, kde z juniora vyrostl až do funkce výkonného ředitele. Pracoval pro značky Mondelez, Molson Coors, Bel sýry, Jägermeister nebo Mattoni, z nichž některé do agentury sám přivedl.