Kreativu DDB povede Klára Palmer z McCannu, střídá Doru Pružincovou

Na pozici chief creative officer do pražské reklamní agentury DDB přichází Klára Palmer. Nahradí Doru Pružincovou, která kreativní oddělení vedla téměř tři roky, přišla na sklonku roku 2020 z VMLY&R. Kromě Pružincové agenturu opouští i Amila Hrustić Batovanja. Tu na postu kreativní ředitelky nahradí Iva Nitkulinec, která působila mimo jiné jako head of art v pražské agentuře Kaspen/Jung von Matt, jež momentálně změnila majitele.

Palmer dosud působila v kreativním vedení agentury McCann Prague, a to osm let, z toho poslední rok jako executive creative director. Za svou kariéru nasbírala lokální i mezinárodní ocenění včetně Cannes Lions, Golden Drum, One Show, Epica Awards nebo Eurobest.

S novým vedením kreativy chce DDB dosáhnout dalších úspěchů v oborových soutěžích. Agentura letos získala prvního lva z Cannes a byla druhou nejoceňovanější agenturou na ADC Awards. „Klára přinese nový vítr a naváže na naši dlouhodobou ambici budovat jeden z nejkvalitnějších kreativních týmů na trhu,“ je přesvědčen šéf DDB Prague Jan Faflík.