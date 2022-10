Krups: když káva pomáhá

Na počátku bylo slovo, a to slovo bylo pomoc. Právě potřeba pomáhat a vytvořit něco hmatatelného spojilo na začátku celého projektu značku Krups, Veroniku Kašákovou a její fond, který už od roku 2016 pomáhá dětem z dětských domovů postavit se na vlastní nohy.

„Nápad se zrodil uprostřed babího léta na dvorku naší kanceláře. U kávy, pochopitelně Krups, jsme promýšleli strategii komunikace pro rok 2022. Myšlenka šla jedna za druhou, až ze všech nápadů nejjasněji pronikl hlas brand manažerky Krups Kateřiny Holíkové: pojďme udělat kalendář,“ popisuje začátek celého projektu Karolína Pelikánová z agentury EV Public Relations.

Na konci minulého roku byl koncept kalendáře na světě. Nejtěžší část, domluva produkčního týmu a kouzla s časem, se podařila vyřešit a první fotografování proběhlo jen pár dní před Vánoci 2021. Komunikace na sociálních sítích tak mohla odstartovat podle plánu: v lednu 2022.



Charitativní kalendář je nabitý fotkami tváří osobností s chutí pomáhat ostatním. Jedni práci Veroniky obdivují a podporují, druzí jsou krom toho Veroničini přátelé - z Česka i Slovenska. Zmiňme například herečku Terezu Kostkovou, modelku Andreu Bezděkovou, slovenskou make-up artistku a hair stylistku Lucii Sládečkovou či moderátora Petra Říbala. Všechny kostýmy pro osobnosti připravil, a sám i ušil, návrhář Pavel Berky. Tváře na focení připravila vizážistka Kristýna Rázková. Fotky (pod světelnou taktovkou Antonína Lavrenčíka) zachytila fotografka Lýdia Vyčítalová. „Spolupráce se všemi zapojenými byla opravdu krásná, dokázali jsme se vzájemně propojit a plnit naši misi srdečně a vskutku originálně – vytvořili jsme společně něco neobvyklého, co zároveň podpoří NFVK,” doplňuje Karolína Pelikánová.

Propojení online a offline aktivit

Spojení módy, charity a kávy dává smysl. Před samotným vytištěním kalendáře bylo potřeba dát mu prostor i na sociálních sítích. Komunikaci na sítích společnosti Groupe SEB (pod kterou spadají i značky Tefal, Rowenta a WMF) má na starost brněnská agentura Business Factory, která sociální sítě Krups spravuje od ledna 2022.

„Jelikož se jedná hodně o srdcový projekt, nechtěli jsme influencerům vkládat slova do úst. Chtěli jsme, aby do projektu vložili kus sebe. Proto je každý příspěvek - obsahující vždy jednu ukázku z kalendáře - doplněn o originální copy dané osobnosti. Tyto příspěvky jsou vždy doplněny i o stories - jedno s představením osobnosti daného měsíce, druhé pak s pohledem do zákulisí při focení daného měsíce k ještě většímu vtažení do celého projektu,“ popisuje David Špaček z Business Factory zvolenou strategii pro komunikaci projektu na sociálních sítích.

„K publikaci příspěvku jsme poté využili relativně novou funkci Instagramu – collaborator, kdy se příspěvek vypublikuje na profilu influencera i značky a je možné ho i propagovat – výsledky se pak přičítají oběma profilům. Z propagace tak těží i samotný influencer. Vzhledem k velikosti fanouškovských základen našich influencerů se podařilo dostat výstupy mezi víc než čtvrt milionu uživatelů organicky – 10 % celkového zásahu všech příspěvků. Takto blízká spolupráce s influencerem, kdy se značka dostane přímo do jeho ‚osobního‘ prostoru - feedu - je opravdu vzácná a vlastně zapadá do celého projektu,“ doplňuje David Špaček.

Samotná kampaň je momentálně ve své druhé polovině. Už jsme představili 10 osobností kalendáře a dvě další ještě zbývají. Samotný kalendář byl už všemi, kdo se na něm podíleli, pokřtěn a momentálně je možné si jej zakoupit. Veškeré výdělky jdou na podporu Nadace Veroniky Kašákové.

Text vychází v rámci placené spolupráce s agenturou Business Factory