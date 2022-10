Laštovka vybírá na Chemošku na raka

„Umřel jsem, ale už je mi líp!“ Tak s oblibou odpovídá Petr Laštovka na otázku, jak že se to má. „Loni mě ňafnul rak. Tak jako tisíce dalších v naší krásné zemičce. Bylo to dráma, celkem i větší, říkali páni doktoři.“

V naší zemi žije na 600.000 lidí, kteří mají, nebo měli rakovinu. To je celé Brno a Plzeň dohromady. Každý rok přibude na 90.000 nových případů. Je to i tím, že se dožíváme vyššího věku, a že medicína dokáže odhalit a léčit spoustu variant rakoviny. Řada nemocných podstoupí léčbu nějakou formou chemoterapie. „Zachránili mě. A šoupli mi chemošku,“ pokračuje Laštovka. „Strávil jsem dlouhé týdny ve špitále. Překvapilo mě, že jednou z prvních rad od lékařů nebylo poučení, jak že chemoška bude probíhat, ani co mě čeká dál. Milá paní primářka mi řekla, že při chemošce je především velká nuda.“

Jasně, chemoška má spousty vedlejších účinku. Zablinkáte si, někomu padají i vlasy, někdo nespí, někdo naopak spí pořád. Člověku je tak nějak celkově nic moc. Ale co mezi tím? Koukat tupě na Facebooky ani TikToky taky nejde donekonečna. A tak se nudíte. A ostatní se nudí taky.

„Jenže, na nudu já jsem pes. A protože mám dvě hodné dcerky, chtěli jsme dlouhou chvíli krátit společně.“ A tak si Laštovkovi vymyslili karetní hru: Chemoška na raka. Vlastní karetní hru, ve které se tak trochu poperete i s tím zatraceným rakem. Hra to měla být rychle naučitelná, nenáročná na prostor, aby ji bylo možné hrát třeba na posteli ve špitále, ale hlavně měla být zábavná. A taky hezká na pohled. Obrázky a veškeré malování má na svědomí ilustrátor, malíř a ředitel obrázků Yaro Pružinec.

„Během pobytu ve špitále jsem zjistil, že všichni pacienti jsme měli jednu hlavní společnou vlastnost: naprosto neuvěřitelný smysl pro černý humor.“ Ne nadarmo se říká, že na co je člověk krátký, z toho si má dělat srandu. „Na kartách jsou tak častokrát hlášky, které jsem slyšel v nemocnici od nemocných nebo dalších. A všichni jsme si jistou dávkou morbidního humoru lepšili dny,“ doplňuje Laštovka.

Na crowdfundingovém webu Donio.cz byla spuštěna kampaň na podporu vydání karetní hry Chemoška na raka. „Cílem je vybrat prostředky alespoň na 200 kusů balíčků karet,“ říká Laštovka v naději, že projekt podpoří i široká veřejnost. „Drazí přispěvovatelé mají možnost vybrat i variantu, ve které zakoupí balíček karet pro sebe i pro další nemocné. Jsme ve spojení s nemocnicemi, do kterých bychom také rádi předali sady karet,“ vysvětluje Petr Laštovka.

Na YouTube jsou pak tři videa, která popisují příběh hry. Ukazují, co je v krabičce. A taky představují princip hry samotné.

A oč ve hře jde? Chytit raka, který se v balíčku zákeřně schovává, je nepříjemné, ale nikoliv neřešitelné. Stačí mít účinnou chemošku. Protihráči jsou ovšem taky pěkní vykukové a budou vám chtít pořádně zatopit různými zdravotními komplikacemi. Jeden na vás pošle třeba škaredou infekci, jiný zase mykózu, z další karty se vám bude chtít zvracet. Vy zas za odměnu můžete naordinovat biopsii nebo kolonoskopii. Žádné strachy, ze všeho se vylížete. Nebo taky ne. Tak si zahrajete zas a znovu. Protože, když nejde o život... znáte to.

Crowdfundingová kampaň na podporu hry