LCG New Media bezplatně pomáhá neziskovce Cesta z krize

Marketingová digitální agentura LCG New Media se dohodla na bezplatné spolupráci s neziskovou organizací Cesta z krize. Pro ni zpracovala strategii, vytvořila obsah na sociálních sítích, vytvoří také grafiku a vizuál a postará se i o řízení propagace pro kampaň na sběr prostředků pro podporu fungování, to vše s cílem rozšířit povědomí aktivitách organizace mezi širokou veřejnost, aktivovat lidi k podpoře projektu a obecně představit jeho aktivity a zaměření.

„Chceme se jako firma aktivně účastnit na zlepšování života v naší zemi a když jsme se dostali ke spolupráci s Cestou z krize, zaujal nás jak obsah toho, co celý tým dělá, tak i příběhy, jak pomáhá dětem. Líbil se nám celkový přístup týmu, a tak jsme rozhodli podpořit organizaci bez nároku na odměnu. Věříme, že naše společné úsilí pomůže vygenerovat dostatečné prostředky, aby Cesta z krize mohla pomoci co nejvíce dětem i dospělým, kteří zažívají psychicky náročné období,“ říká Vojtěch Lambert, ředitel LCG New Media.

Cesta z krize je tým kvalifikovaných profesionálů, kteří pomáhají lidem dostat se z krize. Provozují dvě evropské harmonizované linky se sociální hodnotou, a to 116 000 pro problematiku ohrožených dětí a 116 123 pro psychickou podporu dospělým.