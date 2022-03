LCG New Media má 10 let. Loni zdvihla obrat o třetinu, na 43 milionů Kč

Fullservisová digitální agentura LCG New Media v čele s Vojtěchem Lambertem si letos připomíná 10 let na trhu. Na konci první dekády se přestěhovala do větších kancelářských prostor. Agenturní tým aktuálně tvoří 30 lidí, z toho třetina přibyla jen za poslední rok. O třetinu narostl i meziroční obrat agentury, který v loňském roce 2021 činil 43 milionů Kč.

„Loni se nám podařilo získat nové klienty, například značky Pandora, Lotus Bakeries, Roku Gin nebo Acco Brands. Celkově jsme pracovali na více než pětatřiceti projektech,“ hodnotí uplynulý rok CEO agentury Lambert. „Cíl obratu na letošní rok jsme si stanovili na více než 50 milionů Kč, očekáváme také další růst týmu,“ doplnil. „Přikoupili jsme prostory vedle našich současných kanceláří v Karlíně. Celkově se tak naše prostory zdvojnásobily, finalizace kanceláří proběhla v únoru,“ shrnuje ředitel.

Doménou agentury LCG New Media jsou brandové a výkonnostní kampaně v digitálním prostředí. Zmíněný šéf agentury Vojtěch Lambert přednáší na marketingových konferencích a připravuje analýzy trendů a komentáře pro marketingová i ekonomická média.