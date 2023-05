LCG New Media upravila brand design, odkazuje na displeje a skrolování

Fullservisová digitální agentura LCG New Media po 10 letech na trhu osvěžila svůj brand design. Myšlenka nové grafiky vychází ze spojení nových médií a digitálního marketingu. Novými grafickými prvky a barevností odráží fakt, že většina produktů, které agentura svým klientům aktuálně dodává, je vidět na digitální obrazovce. „Displeje jsou pro naši práci zásadní. Drtivá většina našich projektů je online a finální produkt je něco, co je vidět v 95 % na displeji,“ vysvětluje Vojtěch Lambert, šéf LCG New Media.

Nejnápadnější novinkou nového brand designu je prvek pohybu evokující scrollování. „Všechna nová média, pro která tvoříme, mají společné, že je lidi konzumují na displeji a skrolují nahoru, případně swajpují do strany v karuselech. Pohyb bylo obtížné promítnout do statické grafiky, nakonec jsme si s tím poradili pomocí ‚utíkajícího‘ textu,“ doplnil Lambert. Do nové firemní grafiky byly zahrnuty také textury, které evokují displej, a svěžejší odstín dosavadní oranžové, jenž má vypadat dobře právě na digitálních obrazovkách. Prvkem kruhu agentura navazuje na stávající logo. Samotné logo se dočkalo také mírného liftingu – posunutí a zvětšení „new media“.

Nová grafika firmy, které vzniklo inhouse, se objevuje na všech jejích sociálních sítích od profilových bannerů po posty, v bannerech na blogu, v newsletteru a na dalších komunikačních kanálech. „U sociálních sítí jsme navíc připravili nové bannery s prvky pohybu a ilustracemi z našich kanceláří od umělce Richarda Fishera, které znázorňují karlínské budovy a známá místa,“ řekl šéf agentury. Letos by se upravená grafika měla projevit i na novém agenturním merchi a prezentacích na konferencích.