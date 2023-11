Lenka Černá: Economia je na cestě k zisku. Respekt byl stát ve státě

Mediální dům Economia má za sebou první rok své aktuální tříleté strategie, jejímž cílem je provozní ziskovost. „Máme tříletý plán, v roce 2025 už bude Economia mít vyrovnané hospodaření,“ říká generální ředitelka Lenka Černá v rozhovoru s šéfredaktorem Médiáře Ondřejem Austem. Černá je generální ředitelkou Economie dva roky, teprve rok a čtvrt ovšem funguje jako předsedkyně výkonného představenstva vydavatelství, společně s finančním ředitelem Petrem Stalmachem, obchodním ředitelem Davidem Voráčkem a šéfem obsahových produktů a marketingu Tomášem Skřivánkem. „Tříletou strategii naplňujeme od září 2022, jsme tedy v jedné třetině,“ konstatuje šéfka Economie.

Ta od dlouholetého majitele vydavatelství Zdeňka Bakaly dostala za úkol dostat firmu do černých čísel. „Tak striktní požadavek tam nikdy předtím nebyl,“ podotýká. Do Economie nastoupila poté, co jako tehdejší šéfka tradičních inzertních novin Annonce tuto značku oživila, ozdravila a zprostředkovala její prodej mediálnímu domu Vltava Labe Media. Stála také u zrodu webu Hlídací pes a předtím prověřovala i možnost přivést do Česka magazín Newsweek, ještě než se do toho pustil Forbes.

V Economii následně, jak říká, začala usilovat obecně o to, aby všichni lidi ve vydavatelství přijali zodpovědnost za jeho celkový výsledek. „Viděla jsem firmu, která je na sestupné trajektorii a vnitřně si nepřipouští, že má problém. Hrozila ztráta relevance. Majitel firmu dotoval desítkami milionů korun ročně,“ shrnuje své první poznatky. „Přerod je bolestivý, ne každému se to líbí. Určitou dobu v Economii převládala i myšlenka, že bychom měli suplovat veřejnoprávní média. Už na prvním all-hands meetingu jsem ale řekla, že Hospodářské noviny jsou byznysové, ne společensko-politické.“

Hospodaření společnosti Economia v posledních letech, v milionech Kč

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023* tržby 818 845 879 762 741 632 658 655 640 výsledek hospodaření -41 -20 2 -39 -45 -32 -8 -59 -28

* Podle forecastu 8+4 (bez zohlednění prodeje Respektu)

Zaokrouhleno. Zdroj: výroční zprávy Economie

Čerstvě Economia dokončila prodej týdeníku Respekt. „Pro Economii to byla čistě divestice. Respekt jako jednotka nevydělával. Nejen z pohledu peněz fungoval jako stát ve státě,“ hodnotí ředitelka Černá. „Dneska fungujeme jako jednotná firma, už to není tak, že někteří jsou si rovnější.“

Aktuální tříletá strategie má do tradičního vydavatelství vnést mentalitu startupu, řekla Lenka Černá na listopadové konferenci Forum Media. „Nejpodstatnější je to, že Economia přestala být ‚slepá‘, co se čtenářů týče. Do redakcí –⁠ kromě Respektu –⁠ jsme zavedli důkladný systém měření obsahu, který vytvářejí,“ zmiňuje takzvanou „kartu autora“, v reálném čase aktualizovanou digitální nástěnku s podstatnými ukazateli výkonu redakčních materiálů na internetu. Finanční ohodnocení redaktorů výkonem podmíněné není, podle ředitelky funguje karta autora primárně jako motivace. I díky tomu Hospodářské noviny, jak také Černá na Foru Media uvedla, letos skončí o polovinu lépe, než se plánovalo: předpokládá se provozní zisk 7 milionů Kč, přičemž ještě v roce 2019 měly HN ztrátu 14 milionů. „Na příkladu Hospodářských novin vidíme, že pokud autoři znají, jak článek performuje, kolik lidí ho čte, kolik dočte či jestli z něj vznikají předplatná, daří se jim daleko líp. Hospodářky takto už fungují, Aktuálně.cz takto začíná fungovat. To je ta hlavní mentální změna. Mnohem líp jsme začali pracovat s předplatiteli i návštěvníky webu.“

Mediální dům, který zaměstnává kolem tří stovek lidí, se nyní chystá na stěhování z Karlína do Holešovic, v prostorách Port7 bude mít 220 míst –⁠ 150 pevných a 70 sdílených –⁠, počítá tak s rotací svých pracovníků i s jejich prací na dálku. Mediální firma má také pobočku v Brně, kde funguje její obchodní oddělení, a jako jedno z mála tuzemských soukromých médií zpravodajku v Bruselu. Fungování v menších prostorách v centrále v Praze má přispět k efektivnějšímu hospodaření. „Gros je ovšem nastavit výkon našich klíčových produktů –⁠ Hospodářských novin, Aktuálně.cz, Ekonomu –⁠, aby byly aspoň na černé nule,“ zdůrazňuje šéfka Economie. Ziskovosti podle ní dosahuje zatím jen portál Centrum.cz s freemailem. Ten mimo jiné zajišťuje návštěvnost pro zpravodajský web Aktuálně.cz.

Příští rok má přinést jak novou strategii Centra, tak změnu Aktuálně.cz, jež je narozdíl od Hospodářek a Ekonomu volně přístupným, neplaceným titulem. To by se mohlo změnit. „A ještě by mi dávalo smysl doplnit naše portfolio o další projekty. Momentálně se díváme třeba po takových, které by souvisely s publikem Hospodářských novin, tedy se zaměřením na finance,“ říká Lenka Černá. „Byla bych velmi ráda, kdybychom akvizic udělali víc.“ Akcionář Economie je podle ní „na investice připravený“.

