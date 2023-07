Lenka Hornová: Proč Slunečná porazila Ordinaci. A proč neuspěly Pálava ani Dobré zprávy

Léta bývala hlavní tvůrkyní klíčových formátů na televizi Nova, stála u tvorby pořadů, jako byly magazíny Prásk či seriály Ordinace v růžové zahradě, Doktoři z Počátků nebo třeba Gympl s (r)učením omezeným. Později přešla na pozici ředitelky obsahu konkurenční Primy a následovaly další úspěšné série - Krejzovi, Ohnivý kuře a taky Slunečná, která po dlouhých 15 letech překonala nováckou Ordinaci, léta neporazitelný a nejsledovanější seriál na tuzemských komerčních obrazovkách.

„Tentokrát jsme to udělali všechno správně,“ hodnotí to dnes Lenka Hornová, v rozhovoru s Ondřejem Austem a Alešem Borovanem. „A Nova udělala dvě chyby: Slunečnou podcenili, nenasadili proti ní nic silného. A chtěli upgradovat Ordinaci způsobem snímání, obarvením. Ta najednou byla taková šedo-zeleno-smutná. Proti tomu vyjela oranžovo-žlutá Slunečná. Tím přinesla vjem něčeho milého, hezkého.“

Sledujte celý videorozhovor

Porážku lídra trhu zažila Hornová před časem ještě právě na Nově, to když v roce 2005 tuzemská verze reality show Big Brother, tehdy poprvé uvedené v Česku, u diváků prohrála s VyVolenými konkurenční Primy. To bylo ještě za Petra Dvořáka, tehdy generálního ředitele Novy, a Hornovou potkal „řízeně medializovaný profesní pád“. Její úplný rozchod s Novou následoval ale až o deset let později, v době, kdy televizi šéfoval Christoph Mainusch, mimochodem stále činný ve strukturách CME, dnes jako předseda dozorčí rady chorvatské RTL. Tomu přišlo, že je příliš mnoho klíčových projektů televize soustředěno v jedněch rukách, vzpomíná dnes Hornová: “V té době jsem měla svou činností, dlouhoběžkami, obsazené čtyři prime timy z týdne, mezi nimi Ordinace, Doktoři z Počátků i Gympl s (r)učením omezeným.” Přišli také zahraniční poradci. “Spousta cizinců mi začala říkat, jak mám dělat svou práci.” Společně s Luciou Kršákovou, proto využily nabídku Primy a postupně tak přešly ke konkurenci, byť přestup nebyl hladký.

„Já jsem kreativa, Lucia je peněženka, výroba,” charakterizuje nastavení spolupráce se svou nejbližší kolegyní a kamarádkou, nynější ředitelkou výroby televize Prima. „Do každého nového projektu jdeme s tím, že chceme zvítězit. To je v našich povahách, a koresponduje to i s našimi funkcemi.“

Jak říká, už v době jejího nástupu, v polovině minulé dekády, nebyla Prima outsider a „dokázala vystrčit růžky“, třeba ve své době úspěšnou sérií Vinaři. “A byla to ostatně Prima, která nastavila formát dlouhoběžných seriálů,“ připomíná Rodinná pouta, respektive Velmi křehké vztahy. „Oni byli první, oni s tím prorazili a tehdy zbourali trh.“ Recept na nejsilnější produkt Novy se ale ještě musel najít: “Nova bývala neporazitelná v úterky a čtvrtky, kdy šla Ordinace, proti ní se už nic silného nenasazovalo, ani na Primě, ani na České televizi.” Prima to postupně zkusila zmíněnými sériemi Krejzovi či Ohnivý kuře, a definitivně zvítězila v covidu, kdy zájem diváků o Slunečnou převážil na publikem Ordinace.

“Moje síla je v tom, že se dokážu obklopit kvalitními lidmi - autory, výkonnými producenty, režiséry,” říká také Hornová. Mezi kolegy, s nimiž spolupracuje, jsou René Decastelo, David Litvák, David Holý či Jaroslav Sauer. S nastavením Slunečné pak pomáhali třeba i Mirka Zlatníková a Radek Bajgar, úspěšné tvůrčí duo, podepsané například pod filmem Teorie tygra či úspěšnou sérií Marie Terezie pro veřejnoprávní Českou televizi.

Reality show Big Brother, jejíž návrat na české obrazovky chystá Nova po 18 letech, dnes „zarezonuje“, odhaduje Lenka Hornová: „Zase je ten správný čas.“ Do souboje podobným formátem se tentokrát televize Prima nechystá: „Pro Primu je to teď příliš drahá legrace, i kdybychom byli připraveni tomu konkurovat. Není to na stole,“ odmítá šéfka obsahu Primy, že by se opakoval podobný scénář jako v roce 2005. Zároveň ale nevylučuje, že Prima obecně po některé z takzvaných kontejnerových reality show nesáhne, z ranku takových show ostatně na Primě běžel Like House. „Několikrát jsme zvažovali uvést kontejnerovou show buď originální, Big Brothera, nebo nějakou vlastní vyvinout. Ve vývoji jsme například měli hodně speciální show, o cestě na Mars.“

Lenka Hornová v rozhovoru popisuje, proč před lety odcházela z Novy a s čím šla na Primu. Mluví i o seriálech, které na Primě neuspěly a proč. Přibližuje, jak to přišlo, že se teď Prima a Nova potkávají v Chorvatsku, kde obě natáčejí svůj seriál. Vysvětluje, kde se vzaly všechny nové seriály se startem streamovacích videoplatforem tuzemských komerčních televizí. Co chystá Prima na letošní podzim a na další sezóny? A napíše příští Slunečnou umělá inteligence? To vše v plné verzi rozhovoru pro předplatitele.

