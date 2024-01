Lenka Zlámalová přešla z Echa do Czech News Center, bude hlavní komentátorkou

Do mediálního domu Czech News Center přešla se začátkem nového roku Lenka Zlámalová. Z pozice hlavní komentátorky a analytičky má ve vydavatelství Daniela Křetínského, Patrika Tkáče a Romana Korbačky produkovat publicistický obsah napříč tituly. Tematicky se hodlá zabývat ekonomikou, politikou, byznysem, vzděláním a trendy, které výrazně ovlivňují společnost. „Misí Lenky bude posunout okruh publicistického obsahu, který nám občas chybí. Chceme se zaměřit na to, co je důležité hlavně pro loajální publikum, tedy profesionální, hluboce analytickou a komentátorskou žurnalistiku. Lenka tak bude pracovat se všemi relevantními značkami a formáty v našem vydavatelství,“ uvedla Martina Říhová, generální ředitelka Czech News Center. Firma vydává třeba ekonomický titul E15 či společenský Reflex. Zlámalová má spolupracovat i s webem Info.cz, který patří do téže skupiny, tedy Czech Media Invest.

Zlámalová psala do konce roku 2023 komentáře pro Echo24, v Echu, které založil Dalibor Balšínek po majetkovém vstupu Andreje Babiše do Mafry, strávila 10 let. Loni na podzim tam spustila vlastní podcast Matrix Lenky Zlámalové. V minulosti působila jako vedoucí ekonomické rubriky deníku MF Dnes a týdeníku Respekt, byla i hlavní analytičkou Hospodářských novin i Lidových novin. Politiku, ekonomiku a byznys pravidelně komentuje pro CNN Prima News, TV Nova, Českou televizi či Český rozhlas.

„Možnost využít pro významná politická a ekonomická témata široké spektrum titulů vydavatelství je unikátní. Zvlášť ve zlomové chvíli, kterou česká společnost, Evropa i celý Západ prochází,“ říká ke své nové roli v Czech News Center. „Budu se snažit o to, aby mé zkušenosti a analytické schopnosti pracovat s daty a trendy čtenářům, posluchačům a divákům titulů CNC pomohly co nejlépe orientovat se v rychle se měnícím světě a co nejvíc mu rozumět.“ Využívat k tomu chce „všech možných textových i audiovizuálních formátů“, aby si podle ní „každý mohl vybrat podle vkusu a času tu formu poznávání světa, která mu nejvíc vyhovuje –⁠ od psaného textu po podcast nebo videorozhovor.“

Zmíněný deník E15 teď chystá sérii nových videorozhovorů, s Veronikou Jonášovou coby moderátorkou. Reflex s novým šéfredaktorem Martinem Bartkovským pokračuje v denních rozhovorech Prostor X, už bez Čestmíra Strakatého, a chystá tři nové videopořady. Názorové Info.cz se loni začalo měnit pod novým šéfem Pavlem Vondráčkem.

