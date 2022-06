Leoš Mareš slaví 25 let na Evropě 2. Chce vydržet do roku 2047

Moderátor Leoš Mareš v úterý oslavil 25 let od svého příchodu na Evropu 2. Poprvé na stanici moderoval 21. června 1997. Podle svých slov doufá, že spolu s Patrikem Hezuckým, kolegou z Ranní show, vydrží vysíláním provádět alespoň do roku 2047.

„Upřímně bych nejraději dal s Patrikem v té Ranní show to čtvrtstoletí ještě jedno. 1997-2047 by bylo pěkné. Patrikovi bude 77 a mně 71. Tak uvidíme, jestli to na rádiu pro mladé bude možné,“ říká Mareš pro Médiář.

Na Evropu 2 Mareš nastoupil rovnou po škole, šlo o jeho první zaměstnání. V první sezóně vysílal o víkendech, po roce přesedlal na hitparádu a následně do Ranní show. „Podepisoval jsem smlouvu na dva roky. Tehdy mi ředitel Evropy 2 řekl, že životnost moderátorů je 2, max. 3 roky. Tenkrát jsem to tak bral,“ vzpomínal včera ve vysílání na své začátky. „Kdyby se pak nepřidal Patrik po třech letech jako stálý člen Ranní show, tak by možná měl pravdu. Být sám v éteru je těžký. I díky Patrikovi jsme dobu mohli protáhnout na tohle neuvěřitelné číslo“.

Evropa 2 doprovodila oslavu „stříbrné svatby“ s Marešem menší kampaní. Milník připomínají billboardy. „Šlo o naprosto spontánní nápad, jak vtipně a hravě připomenout výročí, do kterého se aktivně zapojil i sám moderátor. Cílem bylo pobavit naše fanoušky, což se podle kladných reakcí evidentně povedlo. Za dobu působení na Evropě 2 se stal legendou a je neuvěřitelné, že stále oslovuje i mladší posluchače,“ říká mluvčí rádiové skupiny Active Iva Pavlousková.