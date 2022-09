„Letem světem internetem.“ Dvouminutový spot Alzy se Štáfkem se katům líbí nejvíc

Přinášíme pravidelné týdenní hodnocení nových českých kampaní, a to hodnocení od nejpovolanějších - samotných kreativců a stratégů z tuzemského reklamního průmyslu. Reklamní katovna za 37. týden 2022 Social Park: Budoucnost je tady (60 %)

značka: Práce za rohem, klient: LMC S nabídkou hodnotit obesíláme přes 50 tuzemských kreativců, stratégů a zástupců klientů. Tentokrát hodnotilo 10 katů. Na škále od 0 do 100 %, odstupňované po pěti bodech, každý ohodnotí každou z kampaní, všechna bodování zprůměrujeme do výsledného čísla. K vybraným kampaním můžou experti přidat slovní hodnocení.

1. Alza.cz má svou největší kampaň s influencery

Přední tuzemský e-shop Alza.cz spouští svou zatím největší kampaň s influencery Budoucnost je tady. Ve spolupráci se značkami Microsoft a Intel v ní představuje portfolio notebooků s procesorem Intel Evo a Windows 11, tenkých a lehkých počítačů pro každodenní práci i zábavu, s dlouhou výdrží a rychlým nabíjením. „Kampaň provází hned několik prvenství a nej: pro e-shop jde o vůbec první kampaň vendorského marketingu, k níž si přizvala externí agenturu. Tou je Social Park Jirky Krále. Pro zmíněný trojlístek klientů agentura vytvořila svou zatím produkčně největší kampaň na úrovni profesionální televizní reklamy. Tvůrci si k ní přizvali šest známých influencerů v čele s Jakub Štáfkem, který jako průvodce zve diváky na výlet do počítačové minulosti,“ popisuje firma. Ústřední dvouminutový videospot představí jednotlivé dekády posledních 30 let při zapojení českých a slovenských influencerů, kterými jsou Tereza Hodanová, rapper Dorian, modelka a účastnice reality show Love Island Gabriela Gášpárová, herní streamer Petr Žalud alias Czechcloud, Vladimír Kadlec známý jako VláďaVideos. Ti jsou součástí inscenovaných pokojíčků od 90. let do současnosti. Celé video se natáčelo na jeden záběr a není v něm žádný střih. „Řešili jsme i možnost celé video natočit před plátnem, ale jsem rád, že jsme se nakonec rozhodli místnosti reálně postavit a vybavit. Každý reprezentuje jednu dekádu od devadesátek po současnost. Na kameře to vypadá dobře, plus nám to umožnilo si na místě nabrat hromadu dalšího obsahu, včetně klíčového vizuálu,“ říká Josef Švejda, který měl na starosti produkci. „Vybírali jsme tváře, které dobře rezonují u cílové skupiny a zároveň nemají velký překryv. Do kampaně se nám podařilo nadchnout i influencery, kteří se klasické reklamě spíše vyhýbají,“ vyjadřuje radost Petr Král, zakladatel agentury Social Park, která se postarala o návrh konceptu i samotnou realizaci včetně produkce. „Influenceři byli záměrně stylizovaní do podoby, kdy je nemusí jejich fanoušci hned poznat, udělali jsme z nich takové easter eggs. Nešlo nám o to, mít ve videu pět mluvících hlav, které budou chválit produkt, ale využít jejich dosahů na sociálních sítích a ve videu jim dát roli,“ říká Jirka Král. „Po úspěchu naší první spolupráce se Social Parkem, kdy jsme během vánoční kampaně historicky poprvé do naší komunikace zapojili influencery, jsme se rozhodli vyzkoušet jejich potenciál i v rámci vendorského marketingu. Pro své partnery stále hledáme nové cesty jak oslovit publikum, které je tradičními kanály hůř oslovitelne a náročné, jako třeba právě generace Z,“ říká Monika Jančová, ředitelka marketingové komunikace Alza.cz.

Jé, ústav soudobejch dějin ve vysílání pro školy! Hláška, že „budoucnost je teď“, je tak stará, že už je z větší minulosti než ty pomalý počítače. Kvituju, že k mladejm, který legendární stotabletůůůůtýýýýdněě nemůžou vystát, hledá zelenej mužík prostřednictvím pana Štáfka cestu. Jen mám drobet pocit, že je to spíš taková krize středního věku, kterou mám taky.

Petr Laštovka

Tak je hezké, že Alza se jala učit mladší generaci dějepis a vývoj domácí výpočetní techniky, ale jinak nějak nerozumím tomu, na co to sakra je reklama. Na portfolio notebooků s procesorem Intel Evo asi opravdu ne, protože to si z toho jako sdělení opravdu nikdo neodnese... Tak jdu si pustit alespoň „tukabel“, je fakt, že už jsem to dlouho neslyšel!

Tomáš Vacek (Contexto)

Tvůrci si s kampaní dali fakt práci a mysleli na každý detail, takže skřipce ve vlasech devadesátkové dívky nebo samolepky nalepené na nábytku v dětském pokoji vysloveně potěší. Co bych ale zvážila, je samotný voiceover: ladila bych ho do přirozenějšího, hovorovějšího stylu a vynechala bych prkenná slova typu „téměř“. Ale jinak opravdu pěkná práce.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Tahle Katovna mi dává... Pro mne je dial-up internet přes pevnou linku za dva tisíce měsíčně ještě relativně živá vzpomínka. A tady je to jako vtipný pohled do pravěku. Ale pobavilo a mlaďoši zase budou zírat. Jasně, AltaVista rulez. (Cílová skupina googluje, co to byla AltaVista...)

Míla Knepr (Contagious CZ)

Video hezké a Jakub Štáfek tomu vtipem hodně pomáhá. V závěru bych si uměl představit trošku větší tah na bránu, abych věděl, proč si prohlídnout produktovou nabídku. Celkově to ale hodnotím poměrně kladně.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Kdybych měl korunu za každýho, kdo v reklamě prošel posledních X let, aby nás na konci ujistil, že budoucnost je ten, co ho najal, jsem za vodou. Ozvláštněno půltuctem celebrit, u kterých dbáno bedlivě, aby v tom neměly nějakou zásadní roli a byly pokud možno k nepoznání. NKP. Účinek přímo drtivý.

Vilém Rubeš

Tihle kluci (a holky) rozhodně vědí, co dělají. A jestli mi mezi současnými reklamami pro mladé něco chybí, pak jsou to právě ta hravost, chytrost a vtip, kterých má tahle kampaň na rozdávání. „Á, tenhleten kašpárek, ten stejně za 10 let skončí“ mě rozsekalo.

Filip Huněk (Actum Digital)

Letem světem internetem! Dvě minuty života u reklamy, která mě opravdu bavila a ještě vrátila vzpomínky z devadesátek!

Michaela Luňáčková (Cognito)

Neotřelý přístup k zadání vendorské kampaně i k zapojení dobře zvolených influencerů. Jen mi to celé přijde trochu pomalé a předvídatelné. Ale já si tu dobu narozdíl od gen Z zažil.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Pěkný připomenutí počítačový evoluce, je to i nenásilně vtipný. Trochu mi vadí to plácání o budoucnosti, protože všechno o čem řikáš, že je budoucnost, je už minulost, ale dobře, to je jenom maličkost, jinak to hraje výborně.

Ondřej Souček

2. Komerční banka s účtem G2 cílí na mladé

Komerční banka uvádí novou kampaň na svůj účet G2 určený studentům, respektive mladým obecně. „Studenty vnímáme jako dospělé, kteří právě začínají dělat svá první nezávislá rozhodnutí, a to včetně vlastního bankovního účtu,“ přibližuje Lukáš Prokop, specialista marketingové komunikace Komerční banky. Hlavní myšlenka kampaně od agentury Momentum vychází z pocitu svobody a takřka neomezených možností, které mladým lidem dnešní svět nabízí. „Kreativní řešení pracuje s rychlými střihy a neonově barevnou tonalitou v rámci gradingu a designem reflektuje vizuální svět, v němž se mladí lidé pohybují, a snaží se jim tak přiblížit víc než kdy předtím. Cílem bylo zaujmout jejich oči a otevřít jejich mysl, aby si nás vůbec chtěli alespoň vyslechnout,“ uvádí agentura. Kromě digitálních kanálů a sociálních médií kampaň používá i merchandising v podobě batůžků a nálepek. „Samotný účet od Komerčky bereme jako začátek, mladá generace totiž prakticky neslyší na vzletné reklamní sliby, a proto jsme zvolili upřímné sdělení, že účet sám o sobě mi lepší život nepřinese – je to jen a jen na mně,“ říká kreativní ředitel Rado Jankovič, který do agentury přišel koncem loňska. „Začátek je kreativně neuvěřitelně silným motivem. Má v sobě plejádu barev, vůní, míst a věcí, které prostě můžeme, a účet nám v tom pomůže. A jak říkáme, ostatní už je na vás,“ dodává Jindřich Jinoch, creative leader agenturního týmu.

Budoucnost jsem já. Budoucnost je teď. A do třicítky to mám zadarmo. Hlavně ty první love. Náhodou se mi tohle líbí z celýho týdne nejvíc, protože si myslím, že je to hezká reklama, a to mi fakticky stačí.

Petr Laštovka

Za mě zdařilé. Jasné sdělení i benefity. Dobře udělaná grafika, profi exekuce. Není co vytknout, palec nahoru.

Tomáš Vacek (Contexto)

Je tam mega cool super truper originální nápad? Ne. Je zpracování kampaně po vizuální a audio stránce perfektní? Ano.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Boomerské dilema. Mladší syn ještě není student, ale jsem si jist, že tohle by „nefeeloval“. Možná dvacetiletí. Ale ani tam si nejsem jist. Já totiž spotu rozumím, je hezky boomerovsky explicitní, pomalý a vizuál je vzorně popisný. A když tomu já rozumím, tak je na místě se obávat, jestli to studenti, svištící na TikToku, ocení. (Cyničtí studenti si účet otevřou, podojí benefity a zařadí ten účet k dalším podojeným studentským účtům ve svém portfoliu.)

Míla Knepr (Contagious CZ)

Pomáháme s vašimi začátky, fajn. Vizuálně je to taky zajímavé a celý ten futuristický look mi navíc hezky hraje s hlavním claimem Budoucnost jste vy.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

V Alze byla budoucnost tady, tady je budoucnost vy. Plastikové bezobsažné floskule tak holt dopadají. Snaha být módní a přesto do toho jako tradičně zakomponovat první pich přinesla očekávatelné plody. Budoucnost je nuda.

Vilém Rubeš

Pořád tu píšu, jak je těžké dělat reklamu na bankovní produkty, ale kdybych byl mladší, tak bych do toho jejich studentského účtu od KB snad i šel.

Filip Huněk (Actum Digital)

Jednoduchý, stručný a vizuálně atraktivní. Povedený minimalismus.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Takhle si představuju reklamu na vlastně nudný produkt pro mladší. Hrozně mě zajímají výsledky po kampani. Neumím odhadnout, jestli si po zhlédnutí cílovka vybaví brand Komerční banky a jestli je „první love“ cool, nebo cringe.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

A já mám dojem, že tomu, kdo to psal, musí být rozhodně přes třicet, možná i víc. Vizuálně je to hezký, ale text by podle mě měl bejt víc fresh. Teď to je jako kdyby to byl rodič, kterej peskuje synka slovy „koukej vynýst ten koš, a nezapomeň při tom, že budoucnost jsi ty“.

Ondřej Souček

3. Ben Cristovao a Elly propagují tarify O2

Telekomunikační operátor O2 se začátkem školního roku upravil svou nabídku tarifů pro mladé, tedy pro zákazníky do 26 let. „Rozhodli jsme se o 150 Kč snížit cenu u oblíbeného tarifu You Neo, který tak bude k dostání za 599 Kč měsíčně,“ uvedla Silvia Cieslarová, ředitelka segmentu mobilních služeb v O2. Do konce října zákazníci za získají neomezená data, neomezené volání do všech sítí i neomezené SMS. Novinkou je i balíček, v němž je za 749 Kč měsíčně s tarifem You Neo také notebook Acer. Všechny tarify pro mladé (Můj první tarif, You 5 GB, You 20 GB, You Neo) jsou nyní podle operátora navíc šetrné k přírodě. O2 uvádí, že kompenzuje emise skleníkových plynů, jež vznikají v rámci tarifní řady You, podporou projektů pohlcujících oxid uhlíku z atmosféry. Jde o pomoc s obnovou poničených lesů nebo české projekty regenerativního zemědělství. Nabídku pro mladé O2 tradičně podpoří kampaní, pro níž vznikl společný klip Bena Cristovaa a zpěvačky Elly. Jejich nová skladba High Speed startuje celou kampaň a tvoří vizuální i hudební složku spotů na podporu tarifů řady You. „Jak už název skladby naznačuje, i ve vizuálech pracujeme především s pocitem rychlosti. Používáme dlouhou expozici, která umožní vyniknout umělcům a na první pohled zaujme,“ řekl ředitel marketingové komunikace a brandu v O2 David Daneš. Kampaň Rozjeď to po svém oslovuje mladé lidi, kteří bývají vůči běžným reklamním sdělením skeptičtí. „Mladá generace žije v online prostředí, proto se je snažíme zaujmout nejen prostřednictvím vizuálně atraktivního videoklipu, ale i hravých příspěvků na sociálních sítích,“ uvedl Daneš a k propojení technologií, udržitelnosti a hudby dodal: „Celý koncept tarifů O2 You nyní nabírá širších rozměrů. Mladí milují hudbu, technologické vychytávky a starají se o to, jestli firmy přemýšlí nad svou uhlíkovou stopou. Jednotlivé dílky kampaně - Ben, který nejen otázku udržitelnosti řeší dlouhodobě, a tarify šetrné k přírodě - do sebe zapadají a tvoří smysluplný celek.“ Novinkou bude v rámci facebookového profilu O2 chatbot, který pro zájemce srovná jejich uhlíkovou stopu s ostatními uživateli a navrhne možnosti jejího snížení. „Chatbot uživatele provede jednoduchými otázkami, které se týkají jejich životního stylu, a díky odpovědím dokáže spočítat přibližnou individuální uhlíkovou stopu,“ popisuje Matouš Sudík, šéf týmu pro sociální média a obsah v O2. „S přípravou chatbota a výpočtem nám pomáhá odborník na toto téma docent Jan Weinzettel z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy.“

Simvás, nic proti, ale kde je přesně ta hranice stáří a mládí? Benovi je pětatřicet, je to dost, je to málo? Je taky trošku promiskuitní, ještě před pár lety dělal do Vodáče, teď jde do modrejch. Dal bych si na něj trochu bacha. A o čem to zpívá, jako? Že není žadný ty a já! Hajspíd, od tebe daleko. Pěkný vzory, teda! Tyhle aféry každýho akorát otravujou. Já bych ty internety a počítače zakázal!

Petr Laštovka

Tak nevím, tato kampaň mi přijde, jako když pejsek s kočičkou vařili dort... Je to pro mladé, tak jsme zvolili převratné řešení klip... to bylo převratné možná před dvaceti lety... wow, jmenuje se High Speed, protože máme přece rychlý internet... tak snad to někomu dojde, až nad tím bude po večerech přemýšlet. No jinak říkáme neotřelé sdělení „neomezená data, volání a sms“, to tu také ještě nebylo. A navíc máme chatbota... to tedy byla novinka taky už před pár lety, ale proč ne... Tak co do toho dortíku ještě přihodíme?

Tomáš Vacek (Contexto)

Když zpěvačka Elly skočila ze skály, trochu jsem se vyděsila, ale naštěstí to dobře dopadlo. Myslím si, že Ben Cristovao nezklame prakticky nikdy a song mi připadá celkem příjemný, ačkoliv nejde o hudební styl, který bych vyhledávala. Hashtag #rozjedtoposvem mi připadá malinko těžkopádný a nepřekvapivý.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Video klip asi ano, song je ok. Jen tedy pokud platí nomen omen, tak název kampaně „rozjeď to po svém“ spíš straší. Ještě chybí „objev naše nové tarify“.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Vizuály jsou skvělé. Výrazné, barevné, moc se mi to líbí. Ale video mě nějak míjí. Pominu, že mi O2 v songu zazpívá: „Jedu někam daleko od tebe. Ty a já to je ne ne.“ To je prostě umění, někomu se líbí, někomu ne. Produktový spot mi však, při vší úctě, přijde takový trošku obyčejný a nevýrazný.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Rozjeď to po svém se zcela zaměnitelným shlukem záběrů ze zcela neikonického music videa. Pre Boha, prečo, ptal se kdysi kdosi ve slovenském filmu. NKP.

Vilém Rubeš

Dejte tam influencera, nějakou hudbu, zlevněné tarify, technologie, jo a taky tam nějak naroubujte ekologickou udržitelnost. Tohle by nedali dohromady ani pejsek s kočičkou, a to na to měli k dispozici zjevně mega rozpočet. High speed, jedu někam daleko... ale spíš raději někam pryč.

Filip Huněk (Actum Digital)

Když nemáte Přemka, dejte tam Bena. Ale pro cílovku asi dobrý.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Na skladbě ani videoklipu bych na první dobrou nepoznal, že byl složen pro reklamu. A úsek zvolený pro patnáctivteřinovou verzi dává smysl. Dobrá práce!

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Myslim, že jsem tu písničku už někde párkrát slyšel, ovšem chápu, že dnešní mládež to může oslovit. Mám z toho taky pocit, že za mladý tady mluvěj mladý, což je dobře.

Ondřej Souček

4. Lidl promuje svoje privátní značky

Zákazníci Lidlu si nemusejí odepírat kvalitu jen kvůli tomu, aby ušetřili, sděluje nová kampaň maloobchodního řetězce. Ta propaguje výrobky vlastních značek, které v sobě podle Lidlu spojují kvalitu i výhodnou cenu. Kampaň propagující privátní značky, které tvoří víc než tři čtvrtiny sortimentu Lidlu (jde o mléčné i masné výrobky, pečivo, ale také základní potraviny), odstartovala v pondělí 5. září. Poběží do října v prodejnách, na stránkách letáku Lidlu, na sociálních sítích a v televizi. Lidl tradičně nezveřejňuje, která agentura pro něj kampaně připravuje. „Za úspěchem našich vlastních značek stojí pečlivý výběr dodavatele. Jsme to my, kdo u těchto výrobků určuje, jak budou vypadat a chutnat, můžeme definovat také zásady jejich složení. U jednotlivých produktů se například snažíme nahrazovat palmový olej, žádné naše uzeniny neobsahují separát a podobně. Na nových produktech nebo jejich vylepšeném složení vždy spolupracujeme s našimi dodavateli,“ uvádí Michal Farník, jednatel společnosti Lidl odpovědný za nákup.

Zatímco Kapitán Demáč byl takový menší lídlácký Nagáno, tady máme zase sešup do stojatejch vod retailovýho marketingu. Okay. Jednoduše Lidl. Šetřete peníze je ten vzkaz pro lidi, tak i na reklamě krapet pošetříme, proč ne. Ale Mahy furt dobrý! Pro pána ve třetí řadě: Mahy furt dobrý! (Jakože pan Zdeněk Mahdal.)

Petr Laštovka

Tak toto už je z oblasti klasik Lidlu. Nic překvapivého, dobrá exekuce. U Lidlu však musím dlouhodobě pochválit, že jejich charakter komunikace drží skvěle linku a spot prostě člověk pozná, aniž vidí logo. Tomu se říká dobře udělaný brand corporate.

Tomáš Vacek (Contexto)

Ze světa nablýskaných auťáků a ironického „vajbu“ zpátky do obyčejných kuchyní a obýváků. A funguje to: jednoduše kvalita značky Lidl.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Strategicky správně - back to basics. Lidl je levnější. Ve správnou dobu, se správnou tonalitou. A to se cení. Kreativně/exekučně je to ale jedno klišé vedle druhého. Takový kreativní autopilot.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Jednoduché a rychlé. Žádné velké umění, ale produkty vidím a argumenty zazní. Takže asi tak.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Je to vlastně všechno správně, důraz na vlastní privátní značky, logická (byť ne úplně uvěřitelná) mantra, že kvalita zůstává, jen cena je nižší, i branding. Jen kdyby to nebyla NKP a věc už tolikrát omletá, že ji spotřebitel bude sledovat se stejným napětím jako hudbu na WC v shopping mallu.

Vilém Rubeš

Kdybych tam neviděl některé tváře, které znám z jiných českých reklam, myslel bych si, že jde o klasický unifikovaný globální reklamní template, vytvořený některou řadovou síťovou agenturou a pouze zrecyklovaný pro potřeby jednoho menšího středoevropského trhu.

Filip Huněk (Actum Digital)

Jednoduše mě to nezaujalo. Na první pohled nerozeznatelné od klasické reklamy Lidlu na jakýkoliv týden. Sdělení mi trochu připomíná dávné doby, kdy Lidl hrál na to, že je levný.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Pětkrát šetřete za 30 vteřin. Víc si vybavit nemusíte.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Z Lidlu se stává pouťová atrakce. To konkuruje centrifúze ve Fučíkárně. Přistupte blíže, uvidíte, co jste ještě neviděli... Ty privátní značky si zasloužej daleko promakanější přístup.

Ondřej Souček

5. LMC nabízí přes mobil práci za rohem

Společnost LMC, provozovatel pracovních portálů Jobs.cz a Prace.cz, připravila s agenturou McCann Prague novou kampaň na aplikaci Práce za rohem, která pomáhá lidem najít práci blízko jejich domovů. Původní komunikační kampaň je založena na myšlence, že každý dnes může práci najít rychle a spolehlivě. Nástroj, který mu k tomu jednoduše pomůže, nosí většinou ve své kapse. Je to mobilní telefon, respektive aplikace, která je v telefonu nainstalovaná. Mezi kritérii vyhledávání v aplikaci je vzdálenost od domova uchazeče, možnost zadat požadovaný obor nebo profesi i výši platu. „Vnímáme, jak se mění pracovní trh, a především nastupující generace prahne po rychlejším a jednodušším způsobu, jak získat práci. Aplikace Práce za rohem jim to umožní a kromě efektivní cesty k solidnímu zaměstnání nabízí ještě příjemný zážitek z procesu hledání. Jednoduše. Odkudkoli,“ uvádí lead product marketing manager Tomáš Pavlíček. Jádrem kampaně jsou dva dvacetivteřinové animované spoty. Hrdiny spotů jsou mluvící kapsy, ze kterých vyčuhuje mobilní telefon. Kapsy mají vždy charakter a materiály podle druhu hledané práce. Kapsy svým majitelům kamarádsky radí s vyhledáváním nového zaměstnání a komunikují funkce aplikace. „Mít v práci v kapse je přáním každého z nás, a proto se koncept kapes doslova nabízel. Hledali jsme symbol, který by přirozeně odkazoval na chytrý telefon s mobilní aplikací. Zároveň jsme potřebovali průvodce, který by dokázal vtipným a zapamatovatelným způsobem ukázat, jak příjemné může být hledání práce. A věřím, že jsme ho v kapsách nalezli,“ říká Pavlíček. Mužskou kapsu, která patří Jardovi, namluvil Václav Neužil, hlas ženské džínové kapsy Lídy pak ztvárnila Jitka Ježková. Vznikly i dva desetivteřinové sponzorské spoty, zkrácené online formáty, bannery a tři exekuce printu. Kampaň vznikla ve spolupráci s animačním studiem Animation People, režie se ujal Michal Podhradský, použitou hudbou je skladba Cool Cats od Family Kush. Na výtvarných návrzích spolupracovala výtvarnice Nela Kýrová. O audiočást se postarala Soundsquare. Kampaň je nasazena v televizi, online včetně sítí a adaptována pro polský trh, kde bude nasazena online.

Jednou mi začala mluvit kapsa, pak oživla deka, nakonec jsem mluvil hlasem Josefa Kemra. Pak si jenom pamatuju, že mi pan doktor dával další dávku. Děkuju, už stačilo.

Petr Laštovka

Levná exekuce, nicméně dobře zpracovaná. Nic světoborného, ale účel zřejmě splní.

Tomáš Vacek (Contexto)

Hravá, milá a výrazná kampaň s jednoduchou myšlenkou.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Otázka: na jakém místě žebříčku nejprovařenějších klišé sedí „telefon v kapse a jakože aplikace v kapse“? U mne hodně vysoko. Jen nechápu, že si kreativci odváží přijít s něčím, co už jen tady v Katovně nedávno párkrát bylo. Jako kdybych slyšel: no jasně, byl to inzerát na aplikaci s telefonem v kapse kalhot, akorát že to bylo na nákupní centrum, a to je přece něco úplně jiného. Ne, není.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Vrchol originality ani krásy to zrovna není, ale chápu, že jsou i produkty, které nevyžadují minutový epický velkofilm. Pro danou cílovku je to v pohodě.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Aspoň to říká, co má, tak, aby to cílová skupina pobrala bez přidané brožurky. Můžeme hnidopišit, jestli lidé hledající práci ji mocí mermo hledají odkudkoli (jako by seděli na Maledivách), ale prosím. Zpráva doručena.

Vilém Rubeš

Tahle kampaň v konkurenci reklam tohoto týdne bohužel úplně neobstojí.

Filip Huněk (Actum Digital)

Vážně na mě mluví kapsa z denimu? Já chápu, že je potřeba být kreativní a odlišit se od konkurence, ale v tomto případě mi to přijde za čárou, blíž k infantilnosti než pobavení.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Ono totiž cokoliv v mobilu je na dotek, na dosah ruky, jedno kliknutí daleko, nebo v kapse...

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Na téhle reklamě bych rád, v pozitivním slova smyslu, demonstroval, jak se dá z prdu udělat kulička. Vousatej koncept, kterej jsme asi všichni už párkrát potkali. Ovšem pomocí zpracování posunutej do kategorie „příjemné reklamy“. Inspirace v bájných teniskách pro Vodafone se nezapře, přidáme populární hlas, mícháme, mícháme, a je to. Řikal to už Brodský ve Světácích během vyškolování personálu salónu Adam. „Všechny módní výstřelky jsou jen rozvedením toho, co tu už bylo...“ A Sovák navázal: „Marně ti hoši předstírají, že objevují něco nového...“

Ondřej Souček

