Libor Bouček se vrací do rádia, na Expres FM dostal dopolední show

Moderátor Libor Bouček se vrací do rádia Expres FM, kde před více než 19 lety začínal svou kariéru. Každý všední den bude na pražské stanici, kterou provozuje Seznam.cz, moderovat od 10 hodin hodinovou show nazvanou Overtime. Bouček se se Seznamem spojil už během zimních olympijských her v Pekingu, kdy moderoval pořad Ledový Peking na webu Sport.cz.

Moderátor byl dlouhá léta spjatý hlavně s rádiem Evropa 2, odkud po 15 letech v roce 2020 odešel do tehdy vznikající zpravodajské stanice CNN Prima News. Na obrazovce byl jednou z hlavních tváří, moderoval ranní vysílání. „Pravděpodobně největší výzvu své kariéry“, jak o angažmá mluvil, opustil po roce a čtvrt. Nadále ale s Primou spolupracoval, uváděl vědomostní show Máme rádi Česko, současně se stal šéfdramaturgem zábavních pořadů, kterým zůstává. Loni v září přišel s pořadem Inkognito, který též moderuje. Bouček v minulosti na Primě komentoval i fotbalová utkání, na O2 TV pak moderoval studia spojená s vysíláním Ligy mistrů.

Do rozhlasového éteru se vrací po víc než dvouleté odmlce. „Posluchače čeká mix zábavy a informací, jak to dělám už dvě desetiletí. Zároveň možná i pohled na současný svět očima střízlivého čtyřicátníka, který se chce orientovat a záleží mu na tom, kde jeho dítě bude vyrůstat. Vzhledem k věku možná i pohled přirozeně sarkastický,“ říká k nové show Bouček. „Expres FM má unikátní playlist, který bych charakterizoval jako městský či metropolitní. Zní jinak než ostatní rádia. Je to pro mne nostalgie, protože před 19 lety jsem zde po boku Miloše Pokorného dělal moderátorskou maturitu a vyhlížel mediální vysoké školy. Miloš tu je, tak se zas zkusím přidat. Snad to nebude univerzita třetího věku,“ vtipkuje Bouček.

„Libor je pro nás významnou posilou, od které si slibujeme možné rozšíření znalosti a oblíbenosti našeho rádia, a to i v návaznosti na rozšíření našeho pozemního vysílání,“ říká Pierre Beneš, manažer rozvoje rádií Seznam.cz. Rádio Expres FM vysílá na pražské rádiové frekvenci 90,3 FM, v Ostravě, Plzni a Praze přes DAB a všude přes internet. Seznam.cz na základě měření Gemius uvádí, že živé vysílání přes internet si naladí na 120.000 posluchačů za týden.

Moderátorský tým rádia Expres FM kromě Boučka tvoří Miloš Pokorný, Barbara Hacsi a Michal Plšek, kteří uvádí Ranní klub, Václav Mašinda a Veronika Koloušková obstarávající Dopolední a Odpolední vysílání, Iva Frühlingová se svojí Show IF, Vlado Pavlík, Radek Honc a Adéla Elbel s Večerní show a Martin Vévoda, který provádí víkendovým vysíláním.