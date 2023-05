Libuše Šmuclerová: Noviny nejsou jogurty, měly by mít 0 % DPH

Co by znamenalo vyšší zdanění novin pro tradiční vydavatelské domy i pro konzumenty médií a proč je denní tisk důležitý, i když papírové noviny kupuje a čte čím dál míň lidí? „Vláda vhání Českou republiku do náruče dezinformačních webů a technologických platforem,“ reaguje za Unii vydavatelů Libuše Šmuclerová, předsedkyně správní rady této tradiční vydavatelské asociace, na plán Fialova kabinetu navýšit DPH z 10 na 12 % v případě časopisů a na 21 % v případě novin.

Unie vydavatelů prohlásila, že bude usilovat o „supersníženou“ sazbu, tedy 0 % na noviny i časopisy, stejně jako to má být u knih. „Média nejsou jogurty, není to klasické zboží. Hrají ve společnosti úplně jinou roli, a nejde jenom o ekonomiku,“ říká Šmuclerová, též předsedkyně představenstva Czech News Center, jednoho z největších mediálních domů v Česku.

