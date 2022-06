„Lidi si před výletem vzpomenou.“ Májka koukala mazat, aby u katů vyhrála

Přinášíme pravidelné týdenní hodnocení nových českých kampaní, a to hodnocení od nejpovolanějších - samotných kreativců a stratégů z tuzemského reklamního průmyslu. Reklamní katovna za 24. týden 2022 WMC Grey: Koukejte mazat, ať něco zažijete (52 %)

značka: Májka, klient: Orkla Foods Česko a Slovensko McCann Prague: Kuráž (46 %)

značka: ČEZ ESCO, klient: ČEZ Blue Hour Cult: Dám respekt (45 %)

značka: Dám respekt, klienti: BESIP, Kreuziger Project YYY Agency: Nevýslovně výhodná dovolená (39 %)

značka, klient: Skrz.cz

Cognito: Nechte letos cukr doma (31 %)

značka, klient: Emco S nabídkou hodnotit obesíláme přes 50 tuzemských kreativců, stratégů a zástupců klientů. Tentokrát hodnotilo 11 katů. Na škále od 0 do 100 %, odstupňované po pěti bodech, každý ohodnotí každou z kampaní, všechna bodování zprůměrujeme do výsledného čísla. K vybraným kampaním můžou experti přidat slovní hodnocení.

1. Májka maže Polívkovo dědictví

Nová reklamní kampaň značky Májka se zaměřuje na její tradiční roli v životě českých domácností a při rodinných výletech za společným dobrodružstvím. Pro výrobce Orkla Foods ji vytvořila agentura WMC Grey. „Spousta lidí má Májku spojenou s velice starou komunikací s Bolkem Polívkou. Teď je na čase vzít Májku na rodinný výlet,“ prohlašuje David Suda, creative director WMC Grey. Ústředním motivem kampaně se nyní stává vtipný dvojsmysl mazání. Ten spotřebitele láká vyrazit ven na rodinné dobrodružství, k němuž chleba s paštikou patří. „Naší strategií bylo vystihnout co nejlépe tradiční roli Májky v rodině. A určitě budete souhlasit s tím, že každý správný výlet má v sobě dobrodružství a chleba namazaný Májkou,“ dodává Jan Plajner, business development director WMC Grey. Natáčelo se na Kokořínsku, o produkci se postarala společnost Boogie Films a režie se ujal Tomáš Bařina.

Božíčku, koukejte mazat, hahaha, výr velký, hahaha. To není výr velký, to je Vašek a holčičí pachole vejrá. Dvojsmysle vítězí nad smyslem. Rozhodli se z Májky udělat neoddělitelnou součást výletů, strategicky jistě správně. Ale pak to zabalili do obvyklých hahaha cintů, jenom aby nám snad - ani vomylem! - neprozradili jakýkoli benefit, proč by zrovna Májka měla na tuhle roli být vhodnou, jako že je. Ale za to vejráme a mazáme. Ach jo...

Vilém Rubeš

Osobně Májku úplně nemusím. Ale tenhle kus od WMC Grey mne pobavil. Milé. Televize fajn, jen u vizuálů se nedokážu rozhodnout, jestli montáže jsou jakože styl, nebo to tak dopadlo. I tak, snad to definitivně pohřbí Polívkovo dědictví.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Já tedy Májku ne, protože víte jak… ale exekuce mi přijde docela milá. Žádné velké poselství, ale fajn se na to kouká, protože produkce je solidní, odehráno taky dobře. Bude-li frekvence, lidi si před výletem vzpomenou.

Pavel Jechort (Mall Group)

Nejsem si jistá, jestli spojení „koukej mazat“, které většinou vyzní v negativním slova smyslu, spojovat s pozitivním dobrodružstvím. Trochu jako pěst na oko, zdá se mi.

Michaela Oulehla (Cognito)

Slovní hříčky jsou moje guilty pleasure. V tomto případě jsem vinen.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Alenotovítežejo! Mně se ta doslovnost i nakonec líbí. Hnedle jsem si představil, jak by fungovala i u jiných produktů. Třeba, kdyby u píva bylo: „Koukejte chlastat, ať něco zažijete!“ Có? Né?

Petr Laštovka

Češi jako paštikáři. Jdu na vejlet, namažu si na šumavu paštiku. Tohle je jediná příležitost ke konzumaci? Jinak řečeno, tahle značka nám tu umře, když jí necháte, na pařezu v lese.

Ondřej Souček

Příběh a spot jsou v pohodě. Prostě krásné prostředí a milí lidé, kteří dělají hezké věci. Ale claim „koukejte mazat, ať něco zažijete“ mi přijde už trošku moc. S takovou bych taky mohl mazat ke konkurenci.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Májka na výlet je dobrý insight. Taková klasická copywriterská reklama. Ale Májka je pro masožravce taky klasika. Vizuály moc hezké nejsou, ale spotu pomáhá kokořínská příroda a je tam i pár fórečků. Cajk.

Mario Poór (Effe Praha)

Srdíčko za story, product placement, lokaci, atmo i vtip. Jediný slabý místo je u víra stejný jako u PREdchozí lišky – print.

Manuel Prada (Comtech Can)

Uff... tak to je fakt slabota. Benefit produktu nikde, příběh se musí hodně snažit, aby se propojil. V zásadě to jen říká, že je fajn si na cestu „něco“ namazat... peníze vyhozené z okna.

Tomáš Vacek (Contexto)

2. Zelená řešení od ČEZ apelují na kuráž

Společnost ČEZ ESCO připravila s agenturou McCann Prague novou kampaň zaměřující se na zelená řešení pro klientelu B2B. Netradičně pro tento segment v ní vedle racionálna klade důraz i na emoci. „Celá Evropa dnes hledá způsoby, jak posílit vlastní výrobu energií a snížit závislost na Rusku. Tento trend jednoznačně vidíme i u českých firem a obcí. S tím, jak se zvyšují ceny energií, roste raketově zájem o všechny produkty, které mohou pomoct zákazníkům ušetřit a přispět k energetické bezpečnosti. Důležité je také spuštění dotačních titulů, které rozvoj trhu s fotovoltaikami a dalšími úspornými produkty moderní energetiky umožňují. Prakticky na každém jednání se zákazníci o podobné služby zajímají. Bavíme se o tom s firmami, obcemi nebo institucemi, které mají nevyužité střechy nebo areály. Jde o velké řetězce a strategické podniky, veřejné budovy a úřady, ale i střední rodinné firmy,“ říká Kamil Čermák, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ ESCO. „Zodpovědní manažeři technických a provozních oddělení často narážejí u svého vedení na neochotu se do změn pouštět, hlavně kvůli nutnosti počáteční investice. Přitom v dnešních podmínkách je už návratnost takových projektů zpravidla v řádech několika let, a navíc díky možnostem financování přímo od ČEZ ESCO často odpadá i ona počáteční investice,“ uvádí agentura. Kuráž se tedy stala hlavním emočním motivem kampaně. Na reálných příbězích klientů napříč celým spektrem cílové skupiny – od Národního divadla přes největší české sladovny Soufflet po Karlovarskou krajskou nemocnici – proto kampaň představila přínos zelených řešení, která se už podařilo prosadit a realizovat ve spolupráci s ČEZ ESCO. „Na příběhu Národního divadla, kterým nás ve spotu provedl zástupce technického ředitele Jan Míka, jsme představili ČEZ ESCO nejen jako dodavatele vyspělých řešení, ale i kuráže se do takových projektů pustit,“ zmiňuje Filip Kukla, executive creative director McCann Prague.

„Začalo to přáním šetřit energii díky nejmodernějším technologiím.“ Po takovéhle větě už nedodáte ani amen, aniž by neznělo placatě, dutě, blbě. Tak vyhořelá a díky Habsburkům znova vystavěná kaplička národa šetří. No a? NKP Vy se na tohle chcete dívat večer v televizi?

Vilém Rubeš

Hmm, nelehké téma. Testimonials ve standardní formě, ale hezky natočené. Čistá art direction. Profesionální práce.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Trochu víc forma, než obsah, ale to asi souvisí s B2B a formátem, jak se tady dělá kšeft. Chápu, že ČEZ má peněz dost, vystrčit tohle do ATL bude spíše o dobrém pocitu interního diváka, než že by to vážně pomáhalo ČEZ zvyšovat povědomí o značce a o tom, že podobné technologie a postupy bude nejspíše mít v portfoliu.

Pavel Jechort (Mall Group)

Kampaň předčila všechna moje očekávání. Ani tak ale nemluvím o spotu jako o plakátech. Ty se hodně povedly, jak graficky, tak obsahem.

Michaela Oulehla (Cognito)

Takhle vypadá správně zpracovaná případová studie!

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Víte, co mě napadlo za odpověď na otázku, jak ušetřilo Národní divadlo na energiích? Vyhořelo... Too much??

Petr Laštovka

Ok, B2B. Jasně, dává to smysl, A né, neni to moc.

Ondřej Souček

Využití divadla, Vltavy a zajímavých technických řešení mi přijde docela cool. Hrdinové, kteří se do změny pustili, jsou taky fajn. Ale ten černobílý vizuál působí na můj vkus trošku moc temně. Poslední by v tomhle případě neměl zhasnout, ale spíš rozsvítit.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Pro segment B2B ok. Z kreativního hlediska podle mně trochu málo. Chybí mi tady nějaký kreativní twist. Tohle je spíš úvod ke case study.

Mario Poór (Effe Praha)

Jako case dobrý. Vizuálně se mi to líbí. Ale je to moc ukecaný. Print je busy a video prozradí odpověď na svou otázku hned na začátku.

Manuel Prada (Comtech Can)

Tak je to taková reklamní klasika, žádný kreativní majstrštyk, ale vše je vlastně v pořádku. Ve srovnání s předešlými kousky profi efektivní reklamní práce.

Tomáš Vacek (Contexto)

3. Kreuzigerův projekt má spot z Ondříčkovy produkce

Snížit napětí mezi cyklisty a motoristy chce nový televizní spot iniciativy Dám respekt a BESIP, který byl nasazen do vysílání České televize a televize Prima. V roli oddávajícího, jenž smiřuje znepřátelené rody, vystupuje desetinásobný účastník Tour de France Roman Kreuziger. Režie se ujal Radim Vaňous. „V klipu záměrně přeháníme. Nevraživost i lásku. Chceme, aby se lidé zamysleli. Protože na silnicích by stačilo víc ohleduplnosti. Naše motto je jednoduché – nemusíme se milovat, stačí se respektovat,“ říká bývalý profesionální cyklista Kreuziger. Ve spotu vedle známého závodníka účinkují také Ondřej Vrána a Lucie Vopatová jako novomanželé a Vladimír Adamczyk a Petr Kocourek v rolích klanových vůdců. Spot produkovala firma Lucky Man Films Davida Ondříčka a uskupení Blue Hour Cult. Reklama má i rozhlasovou variantu. Informace včetně kvízu k ověření znalostí najdou lidé na webu BESIP a iniciativy Dám respekt. Spot vyšel z výsledků nedávného sociologického výzkumu od agentury Kantar, podle kterého každý druhý Čech hodnotí vztah mezi oběma tábory jako nepřátelský. „Což je paradox, vždyť většina lidí se považuje za cyklisty i řidiče zároveň. Myslíme si, že je důležité začít u sebe, nevychovávat druhého, dodržovat pravidla a respektovat se. A je jedno, zda jsem v sedle nebo za volantem,“ dodává Kreuziger. „V letošním spotu jsme vsadili více na nadsázku a laskavý tón než na odstrašující pohled na dopravní nehody. Věříme, že k bezpečnějšímu prostředí na silnicích přispěje, když si uvědomíme vlastní odpovědnost vůči druhým a ubereme na aroganci a agresivitě. Vedle samotného spotu se ale společně zaměřujeme i na edukativní rovinu kampaně. Motoristům i cyklistům opakujeme důležitá pravidla, upozorňujeme je na nejrizikovější situace, které mohou skončit střetem mezi autem a kolem, připomínáme význam cyklo značení a podobně,“ řekl vedoucí oddělení BESIP Tomáš Neřold. „Viníky nejzávažnějších nehod cyklistů jsou zhruba z poloviny sami cyklisté a z poloviny řidiči vozidel. Posílit vzájemnou ohleduplnost a bezpečné chování v silničním provozu tedy musíme u obou těchto skupin,“ zdůraznil.

Jak zkazit výbornou situaci v několika záběrech. Monteci a Kapuleti, piciglisti a petrolheadi, božíčku, z toho by se dal udělat reklamní Kmotr. A je z toho reklamní NKP. Zase - ani náznak argumentu, jen ha ha ha.

Vilém Rubeš

Bohulibý záměr ještě nedělá dobrou, ba ani průměrnou reklamu. Takový reklamní Kameňák. Jako bych to slyšel: a ještě tam dáme rezolutní babičku, a kluka jako floutka s černými brýlemi, to bude děsně vtipný a zábavný... Ne, není.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Nezisk měl vždycky potenciál pro dobrou kreativu, ale tohle je nezvykle utahané, špatně odehrané, bez jediné emoční linky. Neeee.

Pavel Jechort (Mall Group)

To, s jakou lehkostí je odprezentovaná tahle nevraživost, je opravdu kumšt. Parádně odvedená práce.

Michaela Oulehla (Cognito)

Jsem rád za každou další komunikaci, která se snaží o větší bezpečnost (cyklistů) na silnicích. Spot má skvělý insight, atmosféru a Kreuzigera. Chybí mi jen pořádná pointa na závěr.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Já vám nevím, nezlobte se. Myslím, omluvte mou francouzštinu, že debila najdete na obou stranách. Trotla, kterej jede šedesátkou na závodce po cyklostezce, úplně respektovat nechci. A stejně tak jsem nakrklej na troubu, co to pálí dvoustovkou po plný dálnici. Jé. A víte, že tramvajácí mají takovej sport, že vypouštějí na cyklisty písek? Nemělo by se to příště udělat s tramvají?

Petr Laštovka

Koho má kampaň oslovit? Ještě k tomu to vypadá trochu jako nepovedená reklama od Jiřího Menzela z roku 1996.

Ondřej Souček

Klasika, zatímco hodní a slušní petrolheads spořádaně stojí, cyklisti zase dělají bordel a stříkají vodu! Ale vážně: za mě super myšlenka, kterou se podařilo dobře zpracovat a spot baví, i když trvá celou minutu. Navíc se mi líbí, že apeluje na obě strany „sporu“ stejně.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Svatba - trochu nešťastná volba konceptu. Nějak mi to nesedí k tématu. Nepřijde mi to ani humorné, ani edukativní. Nevím, co si mám z toho odnést kromě zprávy „nemusíme se milovat, stačí se respektovat“. Pokud to ale stačí, tak to mám...

Mario Poór (Effe Praha)

Respekt! Kdyby se obřad nekonal na polní cestě, ale na rušný silnici, kde je ten hejt největší, bavilo by mě to ještě víc.

Manuel Prada (Comtech Can)

Už jsem to viděl v televizi a jen kroutil hlavou, to snad ani nemá cenu se pokoušet nějak odborně komentovat... strašné!

Tomáš Vacek (Contexto)

4. Milan Šteindler a Saša Rašilov točili pro Skrz.cz

Agentura YYY představuje novou kampaň pro agregátor pobytů a dovolených v Česku i v zahraničí Skrz.cz. Ten umožňuje vyhledat a srovnat ceny nabídek a pak si vybrat tu nejvýhodnější. Spot produkovali ve Flux Films a režíroval ho Milan Šteindler. Hrají v něm Saša Rašilov a Giuseppe Picheca. „Do televize jdeme v hlavní sezóně dovolených last minute. Cílem kampaně tak samozřejmě je tak podpořit prodeje, které zprostředkujeme, ale také zvýšit povědomí o Skrz.cz jako vyhledávači dovolené. Kampaní završujeme rebranding značky na cestovní portál,“ představuje cíle Markéta Červenková, marketingová ředitelka Skrz.cz. Strategie kampaně je založena na třech pilířích. Zaprvé na intenzivním využití lehce krkolomného jména značky k podpoře zapamatovatelnosti. Zadruhé na spojení značky s výhodnými nákupy, které je schopna zajistit díky tomu, že agreguje tisíce zájezdů a dovolených z nabídky desítek cestovních kanceláří. „Posledním je humorná tonalita. Jedná se o první kampaň Skrz.cz po rebrandingu - chtěli jsme toho využít a komunikaci odlišit od konkurentů, kteří využívají okoukané a ploché záběry idylické dovolené,“ doplňuje Lukáš Musil, stratég YYY Agency. Proto vznikl kreativní koncept postavený na dialogovém humoru a opakování názvu vyhledávače. Klíčovým kanálem kampaně je televize a hlavním výstupem dvacetisekundový spot. Kromě televize kampaň poběží také online, a to v průběhu června a července. O nákup médií se postaral český Mediaplus v čele s Terezou Báčovou. „Na letošek máme se Skrz.cz ambiciózní cíle. Chceme vyrůst v segmentu dovolených u moře a svým partnerům přivést objednávky zájezdů za miliardu korun. Věřím, že televizní kampaň nám pomůže tyto cíle naplnit,“ doplňuje marketingová ředitelka Červenková.

Papundekl a skrz cé zet vím hownow cé zet. Bez argumentu, jen plk. No vidíš, kreativče, a to ti de! NKP.

Vilém Rubeš

Skrz - nevýslovně výhodná dovolená. Neznal jsem, teď už znám. Že by to ale bylo pokoukání, to úplně ne. Zhlédnul jsem třikrát, aby mi došlo, že celý spot je build-up pro claim.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Beru to jako teaser na něco, co vyzkouším, pokud mě Booking a další neuspokojí. Protože jinak z copy nečouhá jediné USP.

Pavel Jechort (Mall Group)

Zaprvý mi nějak uniká pointa vysvětlovat český vyhledavač Italovi... a zadruhé, ty lidi v pozadí, kteří to tam na pláži zakempí, v dalším střihu pošlape ten týpek?

Michaela Oulehla (Cognito)

Bojím se, že na první dobrou nebude mít divák šanci si další cestovní portál vybavit. Zapamatovat si Skrz.cz díky tomu, že se špatně vyslovuje a ve videu se mluví italsky, je prostě příliš daleko. Mohlo by to ale fungovat, pokud se motiv těžké výslovnosti zopakuje i v budoucích spotech. A preventivně bych si zaregistroval domény strcprst.cz a skrzkrk.cz

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Jakože se to slovo skrz nedá vyslovit? Kliška, že to Ital nedá, mi přijde krapet ojetá. Ale co. Povím vám příběh, kdysi byla mou spolužačkou dívka z Argentiny, která chtěla znát nějaký český jazykolam. A když třikrát za sebou dala bez potíží strč-prst-skrz-krk, koukal jsem jako ten, blázen, žeano. Co tam máme dál?

Petr Laštovka

Teď jsem se vrátil z Pisy, mimochodem šikmá věž, to je největší vopičárna široko daleko a fóry, který byste o tomhle provinčnim cirkuse mohli udělat, budou stopro lepší než to, že cizinec (ne Ital) neumí říct strč prst skrz krk.

Ondřej Souček

Čech, co neumí italsky, pije na baru a mluví na domorodce česky? Nemůžu říct, že bych byl na to vyobrazení hrdý, ale „it’s funny because it’s true“. Takže za mě dobrý.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Vzhledem k tomu, že podobných portálů je už miliarda, účel to určitě splní. Hlavně při dobrém nasazení v letních měsících a při aktuálních cenách. Opakovat krkolomný název webu je osvědčený způsob. A s trochou vtipu to funguje.

Mario Poór (Effe Praha)

Insight not bad. Jakože flexení, kdo má stejnou válečku za míň, se děje. Exekuce? Tři velký WHY WHY WHY?! Když nemáš na paradise, je z toho parodie.

Manuel Prada (Comtech Can)

Za ten obraz mohli klidně ušetřit. Pokud si neposlechnu posledních pět vteřin, vůbec netuším, o co jde, což bezpečně většina lidí přeslechne, takže další vyhozené peníze.

Tomáš Vacek (Contexto)

5. Cukroušovi se letos nezastavuje

Česká značka vyrábějící cereální produkty Emco svěřila letní kampaň nové řady Super tyčinek bez přidaného cukru brněnské agentuře Cognito. Emco oslovilo kreativní tým agentury po loňské produkci 3D animovaného spotu ke kampani k Emco Super sušenkám. Cognito kromě přípravy námětu a scénáře zajistilo samotnou animaci a postprodukci spotu. „Řada produktů bez přidaného cukru, které označujeme jako Super, nám meziročně významně roste a vidíme v ní budoucnost. Proto jsme uvedli na trh nové výrobky i v kategoriích tyčinek a sušenek a připravili jsme pro ně silnou letní komunikační kampaň,“ uvádí Kamil Varhánek, marketingový ředitel společnosti Emco. Letní kampaň pokračuje ve stejném duchu jako předchozí spoty, kde je příběh založený na odmítání Cukrouše konkrétním produktem. Cílem je komunikovat hlavní benefit, tedy že řada Emco Super chutná skvěle i bez nutnosti doslazování klasickým cukrem. „Při tvorbě letošní kampaně jsme se v Cognitu inspirovali letními road movies a nechali Cukrouše s batůžkem stopovat u cesty. Tyčinky projíždějící v kabrioletu mu však nezastavují a ujíždějí dál,“ vysvětluje art directorka Petra Kašparová. „Cukrouše jsme k ceduli Dačice nedali náhodou, ale jedná se o easter egg, který jsme pro všímavé do spotu skryli.“ Spoty pro Emco Super tyčinky vyrobilo Cognito ve variantě pro český i slovenský trh, poběží přes celé léto v onlinu souběžně s upgradovanou verzí kampaně k Emco Super sušenkám z loňského roku. Spoty bude doprovázet venkovní kampaň z dílny Cognita. Agentura pro letní kampaň zajišťuje i nákup online médií, který kombinuje programatický nákup s kampaní v prostoru Seznam.cz, sociální sítě, a jako novinku i Rohlík Ads.

Rozhýbané zadání, to mají spotřebitelé rádi. NKP ne na druhou, na třetí.

Vilém Rubeš

No, není chytré, není to ani hezké, ale zase to vypadá, že to bylo fakt hodně levné. Nebo radši laciné? Vtípek s Dačicemi je smrtící. Tuhle kampaň beru jako důkaz, že dobrý produkt se může prodávat i reklamě navzdory.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Nevím. Ono je ještě dneska něco s cukrem? Jinak je to další z řady nezapamatovatelných a nezajímavých reklam. Ale i takové musí být.

Pavel Jechort (Mall Group)

Mám sice rád slovní hříčky, ale tady to nefunguje. Hříčka není navázaná na produkt, pouze na jednorázový vtip do spotu.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Tak se mi vám udělalo úplně ouzko, jak toho cukra ty super kočky vyhlásily. Třeba se chtěl jenom svézt!

Petr Laštovka

V autě jedou dvě cereální tyčinky a potkaj cukr, kterej stopuje. Vlastně je to dobrej začátek vtipu. V dobrym řečeno, ptákovina z Brna.

Ondřej Souček

Taková normálka. Poměr cena/výkon bude asi v pohodě, ale žádná velká kreativa v tom není.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Proč cukr a ne cukrouš? Jaksi to ztratilo vtip. A art direction by to taky chtělo popotáhnout.

Mario Poór (Effe Praha)

Asi jsem sugar high, ale vůbec mi to nedává smysl. Takže si mám dát venku neslazenou tyčinku a chroupání kostek cukru si nechat na doma? Neměly by pana cukříka spíš ostatní ingredience poslat nadobro k vodě?

Manuel Prada (Comtech Can)

Srozumitelný benefit, jasný produkt, čistá práce, dobrá investice.

Tomáš Vacek (Contexto)

Chcete-li nechat ohodnotit svou novou reklamní produkci, vyplňte rodný list kampaně a spolu s odkazy na spoty či vizuály v dostatečném rozlišení odešlete na ondrej@aust.cz.

Kampaně vystavuje Národní galerie reklamy