Ligový fotbal díky tendru získá za televizní práva přes 430 milionů Kč ročně

Grémium Ligové fotbalové asociace schválilo výsledky výběrového řízení na audiovizuální práva pro první a druhou ligu na příštích pět sezón od nadcházejícího ročníku 2024/25. Nejvyšší soutěž bude nadále přenášet dosavadní vysílatel O2 TV, práva pro streaming na svém webu pro účely kurzového sázení získala společnost Betano a práva na druhou ligu Pragosport. Asociace o tom informovala na úterní tiskové konferenci. Smlouvy s vítězi hodlá uzavřít v nejbližších dnech.

Celková cena za práva se v součtu téměř trojnásobně zvýší. Fotbalová asociace potvrdila, že za práva ročně získá přes 430 milionů Kč, jak oznámila už v polovině listopadu po konci výběrového řízení. Tendr byl rozdělen do tří soutěží, sumy za jednotlivé balíčky asociace nechtěla zveřejnit. Podlé médií O2 TV uspěla s nabídkou 302 milionů Kč, Betano se 129 miliony a Pragosport s částkou 1,2 milionu Kč za druhou ligu.

S titulárním partnerem až půl miliardy za rok

Zároveň ještě není uzavřen prodej televizních a streamingových práv pro účely kurzového sázení pro zahraniční trh, audio práv a práv na sestřihy. Výběrové řízení by měla fotbalová asociace vyhlásit v únoru či březnu. „Tendr ještě není úplně dokončen. Teď se budou dělat další části, které už asi nebudou nějak dramaticky zvyšovat stávající částku. Když to řeknu upřímně, nečekal jsem až tak dobrý výsledek. Myslím, že i s kolegy jsme příjemně překvapeni. Ale ten úspěch budeme hodnotit až na závěr včetně tendru na titulárního partnera ligy, protože v některých věcech to spolu může úzce souviset,“ řekl předseda fotbalové asociace Dušan Svoboda.

„Nemám křišťálovou kouli, budu rád, když to celkově bude co největší balík. Byl bych rád, kdybychom byli schopni i s těmi vedlejšími právy atakovat částku 500 milionů korun za sezónu,“ uvedl obchodní a marketingový ředitel Ligové fotbalové asociace Daniel Hajný.

Výběrové řízení na titulárního partnera nejvyšší soutěže by podle Svobody mělo přijít na řadu zhruba v únoru a březnu. V současnosti liga nese název sázkové kanceláře Fortuna, s níž má Ligová fotbalová asociace smlouvu do konce této sezóny. Podle odhadů médií společnost přispívá částkou necelých 80 milionů Kč ročně.

Práva poslední dekádu držel Pragosport

Hajný přiblížil, že tendru se ve třech kategoriích zúčastnilo celkem 13 subjektů nejen z Česka, ale i ze zahraničí. O práva na vysílání první ligy soutěžily tři společnosti, vedle O2 TV v druhém kole také Pragosport. Jednou z podmínek tendru bylo, že vysílatel kompletně zajistí na všech ligových utkáních technologii videorozhodčího včetně kalibrované čáry pro posuzování ofsajdových situací.

„Celkově si myslím, že kontrakt a podmínky tendru, které jsme společně s kluby nastavili, jsou velmi pozitivní do budoucna. Věřím, že ten pětiletý kontrakt posune vnímání profesionálních soutěží v Česku významně dopředu. Je tam například dřívější zveřejňování termínů jednotlivých utkání,“ uvedl Hajný.

Placené televizi O2 TV dosud přeprodávala práva na vysílání první ligy společnost Pragosport. Té vyprší kontrakt s Ligovou fotbalovou asociací na konci této sezóny, tedy 30. června příštího roku. Podle médií Pragosport, který vlastní práva od roku 2014, platí ročně zhruba 150 milionů Kč. O2 TV je hlavním vysílatelem první ligy posledních pět sezón. Nejvyšší soutěž přenášela už předtím, a to nejprve jeden a pak dva zápasy z kola.

Ze sázkových kanceláří dosud na svých webech vysílají první ligu titulární partner Fortuna a Tipsport. Ve výběrovém řízení je ale s nejvyšší nabídkou porazila společnost Betano, která je mimo jiné partnerem českého mistra Sparty Praha, Viktorie Plzeň či české hokejové reprezentace. „Co nám v tendru hodně pomohlo, je hodně intenzivní konkurenční prostředí mezi sázkovými kancelářemi, které je primárně asi hodně ovlivněno vstupem Betana na český trh. Sázkové streamy, které dosud byly prodávány neexkluzivně, jsou teď prodány exkluzivně jedné sázkové kanceláři. A to bez ohledu na to, kdo bude titulárním partnerem ligy. Uvidíme, jaký další dopad toto může vyvolat,“ přemítal Svoboda.

O vysílacích právech se v posledních letech vedly velké diskuse. Dříve tendr neprobíhal, s tím ale nesouhlasil mimo jiné šéf Slavie Jaroslav Tvrdík. Obrátil se dokonce na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Nyní se o práva nově dvoukolově soutěžilo. „Dnes máme s jistotou 433 milionů korun. Do konce února proběhnou tendry druhé vlny. Věřím, že můžeme překonat 500 milionů korun. V porovnání se 150 miliony nyní výrazná finanční injekce pro český profesionální fotbal. V ceně VAR (videorozhodčí) s ofsajd lajnou. Dobrá práce všech,“ uvedl Tvrdík na síti X.

Jak se dělí peníze za vysílací práva

Suma za audiovizuální práva se mezi kluby první ligy dosud dělí na základě umístění v soutěži. „Jsou tam dva principy solidarity. Jeden z nich je mezi první a druhou ligou, to je zhruba 85 ku 15 procentům. Pak je princip solidarity mezi kluby v první lize. Asi každému je jasné, že hodnota marketingových práv Sparty, Slavie, Baníku Ostrava nebo Plzně je jiná než Karviné nebo Zlína. Ale to v tuto chvíli nebylo žádným způsobem zohledňováno a disproporce v rozdělování finančních prostředků se dělá pouze na základě sportovních výsledků v daném soutěžním ročníku,“ řekl Svoboda. „Jak to bude do budoucna, to ještě v tuto chvíli nebylo rozhodnuto. Je možné, že k nějakým úpravám distribučního modelu dojde. Ale to nebylo předmětem jednání dnešního ligového grémia,“ dodal funkcionář pražské Sparty.

