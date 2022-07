Linda Bartošová odchází z České televize

Moderátorka Linda Bartošová opouští veřejnoprávní Českou televizi. ČT to oznámila na Twitteru. „Odejít z České televize je jistě nejtěžší rozhodnutí, které jsem dosud udělala. S ČT mě pojí 8 let života, díky nímž jsem (nejen) profesně tím, kým jsem,“ cituje televize Bartošovou. „Opustit instituci, která dělá tolik dobrého pro tuto zemi, opravdu není lehké. Nic jiného navíc pracovně neznám. I proto jsem ale došla k tomu, že je čas vykročit do neznáma. Zjistit, co je za horizontem Kavčích hor a jestli jsem tam schopná obstát,“ dodává moderátorka. Případné své nové působiště neoznámila.

Devětadvacetiletá Bartošová na Kavčích horách začínala v zahraniční redakci, předloni na podzim se stala součástí moderátorského týmu hlavní zpravodajské relace České televize Události a zpravodajsko-publicistických Událostí, komentářů. Od letošního ledna byla na půlročním neplaceném volnu. Letos na jaře vydala knihu rozhovorů Novinářky. V červenci moderovala odborné diskuse v rámci filmového festivalu v Karlových Varech. „Teď mám pokračující kreativní volno,“ uvedla tam začátkem tohoto měsíce v rozhovoru s Čestmírem Strakatým. „Potřebovala jsem si utříbit, čemu se chci dál věnovat ve své práci - jakému typu novinařiny, jakým formátům, na jakých platformách. A to si teď tříbím,“ řekla též.