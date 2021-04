Lipovská obvinila ředitele ČT Dvořáka ze střetu zájmů kvůli Gopasu

Generální ředitel České televize Petr Dvořák je kvůli majetkové účasti ve firmě Gopas v zásadním střetu zájmů, prohlásila radní Hana Lipovská úvodem dnešního zasedání Rady České televize. V půlhodinovém expozé, které následovalo po úvodních formalitách, Lipovská argumentovala, že Dvořákův střet zájmů spočívá v tom, že firmu Gopas spoluvlastní s Ladislavem Bartoníčkem, který je menšinovým akcionářem skupiny PPF (a nově jejím pověřeným šéfem), přičemž skupině PPF patří komerční televize Nova a také placená O2 TV. A že ČT od Gopasu objednává školicí služby v řádech desítek až stovek tisíc, podle Lipovské „zcela netransparentně“ a „zdá se, že bez výběrového řízení“. V důsledku toho všeho šéf ČT podle radní Lipovské porušuje zákon o České televizi, zákon o střetu zájmů i občanský zákoník. „Zákon o ČT takovou činnost výslovně zakazuje, bez ohledu na výši finanční transakce,“ uvedla radní Lipovská.

Lipovská se ve své řeči odkazovala na nedávný Dvořákův rozhovor pro Respekt, v němž šéf ČT uvedl, že Gopas vlastní s Bartoníčkem přes holdingovou strukturu Globeinvest One registrovanou v Nizozemsku: „Akcie firmy Gopas vlastníme s Ladislavem Bartoníčkem přes tuto holdingovou firmu, kterou jsme zřizovali v 90. letech. Protože jsme tehdy provozovali víc firem a chtěli jsme rozvíjet jejich aktivity i v zahraničí, v Nizozemsku byla registrována především z důvodů vyšší ochrany investic, podobně jako řada českých společností. Ale celá ta struktura už je dnes vlastně prázdná, protože většinu firem jsme přestali provozovat. Finální vlastník – tedy že jsem spoluvlastníkem i já - je znám nejen z rejstříku ze Slovenska, kde se to musí jmenovitě dokládat a je to veřejné, ale celou dobu o něm ví banka, je to napsáno v registru na obchodním rejstříku, je to v databázi kvalifikovaných dodavatelů. Není to nic tajného,“ řekl Dvořák Respektu.

To podle radní ČT není pravda, na základě údajů z obchodního rejstříku, tvrdí, že bezprostředními vlastníky Gopasu aktuálně nejsou Dvořák s Bartoníčkem, ale řetězec dalších firem se sídly v Nizozemsku, Česku, na Kypru i Britských Panenských ostrovech. Ohledně toho Lipovská kritizovala Dvořáka už koncem března na svém Facebooku. Odkazovala přitom na video, kde obdobně argumentuje její blízká spolupracovnice Jana Bobošíková, kdysi ředitelka zpravodajství ČT, nyní výrazná kritička České televize, respektive ředitele Dvořáka.

Podle předsedy Rady ČT Pavla Matochy Lipovská přednesla „závažné informace, trošku vyrážející dech“. Řekl, že ostatní radní jsou z vystoupení Lipovské podobně překvapeni a vzápětí vyhlásil přestávku. Ta momentálně trvá už tři čtvrtě hodiny.

O Gopasu byla řeč už na minulé schůzi

Téma střetu zájmů kvůli účasti ve firmě Gopas vznesla radní Hana Lipovská už na minulé schůzi rady 24. března. Dvořák jí ale předešel tím, že o tématu promluvil ve zmíněném rozhovoru pro Respekt. „Mám informaci o dalších materiálech, které kolují po redakcích a kterými mi chtějí zase ublížit,“ předeslal šéf ČT. Ohledně původu „kompromitujících informací“, jak to nazvala autorka rozhovoru, Dvořák řekl: „Myslím si, že to částečně vyplývá z vůle části poslanecké sněmovny. A myslím si, že k tomu přispívají i lidé, kteří nemají poslaneckou zodpovědnost a z pozice poslaneckých asistentů nebo podobných postů se snaží ty věci organizovat. Celé to navíc úzce souvisí s dezinformační scénou. A požadavek na mé odvolání jde - jak známo - otevřeně i od pana prezidenta.“

Pod diskusi na minulé schůzi rady ředitel ČT odmítl, že by porušil zákon či televizní kodex, a slíbil nechat okolnosti prošetřit interním auditem, který bude mít k dispozici dozorčí komise Rady ČT. Doslova uvedl: „Minulý týden jsem se dozvěděl, že firma GOPAS, a.s., kde jsem v minulosti před nástupem do ČT působil v orgánech a kde v současnosti mám již jen menšinový majetkový podíl, měla uzavřít některé smlouvy s Českou televizí. Přestože jsem žádné takové smlouvy jménem České televize ani jménem firmy GOPAS, a.s. neuzavíral a o okolnostech jejich případného sjednání mně nebylo nic známo, požádal jsem interní audit, aby přešetřil, zda, resp. jaké smlouvy mezi Českou televizí a společností GOPAS, a.s. byly skutečně uzavřeny, čeho se týkaly, kdo je jménem České televize uzavíral a podle jakých pravidel. Tyto skutečnosti jsem oznámil rovněž Dozorčí komisi Rady ČT, které jsem současně sdělil, že tyto výsledky šetření interního auditu dám členům Dozorčí komise k dispozici. Tuto informaci sděluji Radě ČT, přestože nejsem členem statutárního orgánu společnosti GOPAS, a.s. a nevykonávám na její činnost žádný vliv a přestože nedošlo k porušení Zákona o ČT ani Kodexu ČT. Činím tak primárně s ohledem na události posledních dnů a ve snaze předejít jakýmkoli spekulacím či dezinterpretacím.“

Lipovská začátkem dnešního zasedání Rady ČT konstatovala, že takové informace Dvořák dosud nedodal, a začala předčítat svou půlhodinovou argumentaci. Ředitel ČT se z dnešního jednání omluvil, Lipovská tvrdí, že tak učinil náhle dnes dopoledne.

Zasedání Rady ČT dál sledujeme, článek postupně doplňujeme