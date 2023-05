Livesport spouští denní podcast o sportu

Česká technologická společnost Livesport, přední globální poskytovatel sportovních výsledků a informací, rozšiřuje svou obsahovou nabídku. Loni spuštěné zpravodajství Livesport Zprávy, aktuálně publikované ve 13 zemích, nově doplní sportovní podcasty. První z nich odstartoval v Česku, další se Livesport chystá „v nejbližších týdnech“ spustit v Brazílii.

Audiopodcast Livesport Daily bude od pondělí 22. května vycházet každé všední ráno. „Stane se prvním českým sportovním podcastem s denní periodicitou,“ oznámila firma. V Brazílii má brzy přibýt týdenní fotbalový videopodcast Futcast - o podcast da Flashscore. Flashscore je globální brand, který Livesport používá ve všech ostatních zemích kromě Česka.

„Livesport si u svých uživatelů vybudoval unikátní postavení produkcí audiopřenosů z fotbalových, hokejových a tenisových zápasů. V roce 2022 jsme překročili historickou metu pěti milionů nových posluchačů. Podcasty jsou tak logickým rozšířením naší multimediální produkce,“ uvedl Alan Záruba, šéf digitálního obsahu Livesportu. „Navíc v době digitálních produktů a dominantního postavení chytrých telefonů se podcasty staly velmi populární a nedílnou součástí cest do práce, autem nebo vlakem. Rozšiřují obzory a dokážou svým posluchačům na ploše 20 až 30 minut zpřístupnit důležitá a aktuální témata. Je to typický produkt naší doby a takzvaný quality content.“

Český podcast Livesport Daily budou moderovat střídavě Lukáš Pečeně, Jakub Burian a Veronika Kubíčková. Každé všední ráno se spolu s hostem zaměří na jedno sportovní téma a pokusí se posluchačům nabídnout hlubší vhled do dané problematiky.

„Většina uživatelů Livesportu jsou fotbaloví fanoušci, a proto i v našem podcastu bude převažovat fotbal. Chceme se ale věnovat všem dalším atraktivním a důležitým sportovním tématům, která se objeví,“ říká jeden z moderátorů Pečeně. Výhradně fotbal bude náplní chystaného brazilského videopodcastu. Ten mají připravovat tři dvojice moderátorů a pravidelným hostem bude tamní populární fotbalový youtuber Rafael Oliveira.

Mottem tuzemského audiopodcastu je Když výsledky nestačí. „Uvědomujeme si, že český sportovní fanoušek si už teď může vybírat z mnoha podcastů. Podle nás ale na trhu výrazně chybí pořad, který by denně nabízel sportovní rozhovory a hlubší rozbory aktuálních témat. Pro Livesport je typická přesnost, rychlost a odborný pohled na sport. To samé by měl přinést i náš podcast,“ říkáš Lukáš Pečeně.

Ten v minulosti působil jako sportovní redaktor České televize, odkud se později přesunul na pozici šéfa obsahu a správce sociálních sítí fotbalové Sparty Praha. Burian do Livesportu nastoupil jako reportér ze CNN Prima News, v minulosti působil v Seznam Zprávách. Kubíčková má moderátorské zkušenosti z ČT24 (Ekonomika ČT24, Události v regionech), TV Seznam i CNN Prima News (Hlavní zprávy).