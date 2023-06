Livesport začne oficiálně měřit návštěvnost, reklamu bude prodávat Arbomedia

Český poskytovatel sportovních výsledků a zpráv Livesport, globálně působící pod značkou Flashscore, si pro monetizaci reklamního prostoru na tuzemském trhu vybral skupinu Dignity. Reklamu mediálním agenturám a klientům tak začíná prodávat uskupení vydavatelství Tiscali Media a obchodního zastupitelství Arbomedia. Bude zastupovat weby Livesport.cz, Eurofotbal.cz, Tenisportal.cz a mobilní aplikaci LiveSport.

Tiscali Media a Arbomedia jsou podle oficiálního měření návštěvnosti NetMonitor, kde vystupují jako jedna entita, s víc než šesti miliony uživatelů měsíčně čtvrtou největší skupinou, za Seznamem, Mafrou a Impression Media. Návštěvnost aktivit Livesport do této doby nebyla oficiálně měřena, to se nyní mění a Livesport vstupuje do NetMonitoru.

Livesport má zatím k dispozici vlastní čísla. „Celkový počet zobrazení stránek na webu a v aplikaci Livesport je více než 380 milionů měsíčně, což znamená víc než jednu miliardu reklamních impresí,“ uvádí Michal Kubík, šéf Tiscali Media. „Jedná se tak o největší zásah v tomto segmentu v Česku. Věříme, že v mediálním plánování nyní můžeme nabídnout opravdu něco nového a velkého,“ prohlásil. Cílem spolupráce je podle něj najít cestu, jak zachovat služby uživatelsky přívětivé, a zároveň nabídnout reklamní prostor zadavatelům. Jak nedávno řekl Médiáři šéf Livesportu Pavel Krbec, reklama je prakticky jediným příjmem globálně působící firmy, ta o paywallu neuvažuje. Velkou většinu publika Livesportu podle Krbce tvoří aktivní mužská populace a víc než polovina reklamních příjmů kolem sportovních výsledků a zpráv pochází od sázkových kanceláří.

„Livesport je pro nás velká příležitost, jak vnést nový vítr na český mediální trh. Uvidíme, jak jeho projekty zahýbou s top 5 dle Netmonitoru,“ dodává šéf Arbomedia Petr Jaroš. Weby v portfoliu Tiscali Media a Arbomedia v květnu podle NetMonitoru zobrazily 250 milionů stránek, druhá Mafra skoro 650 milionů a vedoucí Seznam.cz přes 3,5 miliardy.

Jako reklamní systém pro výdej display reklamy i programatiku bude použit Performax, technologická platforma, kterou už 10 let vyvíjí stejnojmenná česká firma ze skupiny Dignity. Hlavním technologickým manažerem pro výběr a implementaci vhodných reklamních řešení se stal Hubert Gall, který v Performaxu působí jako head of ad solutions. Rozvoj obchodních příležitostí napříč skupinou Dignity pak zaštítí business development director Lukáš Havrda.