Luboš Xaver Veselý chystá internetové rádio

Moderátor a radní České televize Luboš Xaver Veselý připravuje vlastní rozhlasovou stanici. X Radio nebo Radio Xaver – název ještě není definitivně daný – bude spojené s internetovou televizí XTV, s níž bude sdílet část obsahu. Stanice by měla být z poloviny hudební, z poloviny stát na mluveném slově. Vysílat začne přes internet v polovině května, od začátku příštího roku by ji Veselý rád viděl v digitální síti DAB+.

„Budou tam zvukové stopy z XTV, moderované bloky, kam budou moci lidé volat, nabízíme prostor podcasterům, v noci poběží audioknihy,“ vyjmenovává Veselý programové plány. „Taky zpracováváme rozhovory z archivu XTV, která v těchto dnech slaví pět let. Stříháme to na kratší bloky, aby si lidi oddechli s písničkou,“ popisuje Xaver Veselý, který 17 let moderoval na Frekvenci 1, odkud v roce 2019 přešel do Českého rozhlasu. Na regionálních stanicích uváděl dva roky a dva měsíce pořad Xaver a host, loni v létě z veřejnoprávního rádia odešel s tím, že se chce věnovat právě internetové XTV a kanálu Xaver Live na YouTube.

„Naivně si říkám, že nejlépe umím moderovat v rádiu, i v televizi mám takový rozhlasový styl. Logicky jsme proto došli k založení rádia, které se teď setkává se zájmem lidí,“ říká moderátor s odkazem na fanouškovskou sbírku. Na transparentní účet projektu zatím došlo na 640.000 Kč. Rozjezd rádia, které bude vysílat stejně jako televize z pražské Wilsonovy 10, vyjde podle Veselého na zhruba milion korun. „Chceme to tři čtvrtě roku vyzkoušet a míříme do DAB+. Počty posluchačů budeme řešit až tam,“ komentuje moderátor cíle nového projektu. Stanici má obstarávat tatáž čtveřice lidí, jaká připravuje vysílání televize. „Nikdo nový nepřijde, pouze externí spolupracovníci, kteří podobně jako v případě televize moderují,“ říká Xaver Veselý. Jména zatím prozradit nechce.

Vedle moderování sám vybírá i hudbu: „Dělám chybu, ale budeme hrát to, co se líbí Xaverovi. Budeme hrát hlavně česky, ale nevybírám to nejznámější. Dobrý příklad: z Wabiho Daňka nebudeme hrát Rosu na kolejích, ale Vítr nebo Bílou vránu. Co lidi slyší na regionech Českého rozhlasu, Blaníku nebo Frekvenci 1, tam většinou nebude. Taky se vyhnu limonádovým písničkám třeba od skupin ABBA nebo Boney M.“

Veselý je tváří i hlasem televize i vznikajícího rádia, ve firmě, která je provozuje, však není majitelem. Sice ji založil, po prvním ztrátovém roce ji ale prodal Jakubu Černému, později do ní investovali též Stanislav Hlaváček a Miroslav Beneš, kteří jsou dnes s Černým jejími majiteli. Televize zaměřená zejména na rozhovory a živé vysílání streamované přes YouTube byla poprvé v mírném zisku předloni, loni pak skončila v plusu v řádu statisíců, přibližuje moderátor. Firma podle něho žije hlavně z předplatných. Přes 1.600 lidí si platí některý z balíčků na youtubovém kanálu Xaver Live, které měsíčně vychází od 30 do 2.500 Kč. Klíčové výhody –⁠ přístup do chatu během vysílání a k streamovanému pořadu Xaver Night –⁠ nabízí balíček za 90 Kč. Další 2.000 lidí si za 99 Kč měsíčně předplácí webové XTV Premium, které dovoluje sledování videí bez reklam a zejména s předstihem. „Lidi nejvíc stojí o to, že to mají hned. Nečekají tři dny, než to uveřejníme pro ostatní,“ říká Veselý.

Chystá se i pořad Kontexty Petra Holce

Pouze pro předplatitele web XTV nabízí pořad Wilsonova 10. Veselý se v něm baví s publicistou Petrem Holcem, spolupracovníkem názorového webu Info.cz, který pro televizi natáčí také středeční živé streamy a pravidelně komentuje aktuální dění v pořadu Podtrženo sečteno. „Každou chvíli jsme se o něco hádali, řekli jsme si proto, že to natočíme. Není to ale nic, co bychom brali vážně,“ podotýká Xaver Veselý.

Cestou pořadů výhradně pro předplatitele jít podle svých nechce, XTV přesto chystá také novinku Kontexty Petra Holce. Holec si podle Veselého jako „jeden z nejšikovnějších moderátorů zaslouží vlastní pořad, byť na malé televizi“. Názvem Holec odkazuje na brněnský politicko-společenský dvouměsíčník Kontexty, s nímž je úzce spjatý premiér Petr Fiala (ODS). Časopis, který se prezentuje jako „konzervativní revue“, dostává pravidelně na svůj chod peníze od ministerstva kultury. V jeho vydání před loňskými parlamentními volbami v úvodníku editor Jiří Hanuš vyzval, že by lidé měli k volbám jít „a měli by jít SPOLU“.