Lucie Dosedělová: Při práci tiskové mluvčí je důležité umět přemýšlet jako novinář

Série těchto rozhovorů vznikla jako součást bakalářské práce autorky v rámci studia žurnalistiky na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, s cílem následné publikace právě na Médiáři. Respondenti byli vymezeni jako tiskoví mluvčí, kteří mají předchozí zkušenost s prací na pozici novinářů.

Můžete popsat své předchozí působení v médiích?

Novinařině jsem se věnovala zhruba šest let. Začínala jsem v regionálním Deníku, jako začíná většina novinářů. Dostávala jsem tam nejrůznější úkoly, hodně se toho naučila a získala mnoho zkušeností. Po nějaké době mě pozvali na kamerové zkoušky do Primy, kde jsem zůstala čtyři roky a pracovala jako reportérka ve zpravodajství. Asi nemůžu říct, která zkušenost pro mě byla důležitější. Televize mi dala hodně, ale jsem ráda, že jsem si prošla i psanou žurnalistikou, protože díky tomu znám obě kategorie novinářů. Kdybych předtím pracovala jen v televizi, neuměla bych si dnes tak dobře představit, jaká je práce píšícího novináře. Práce v novinách a v televizi je totiž úplně jiná.

Jak jste se dostala k novinařině?

Byla to v podstatě náhoda. V prvním ročníku na vysoké škole jsem chtěla jít někam na brigádu a potkala jsem spolužačku, která pracovala jako obchodní zástupkyně v Deníku. Říkala, že zrovna někoho hledají a že bych to měla zkusit, protože hezky mluvím, ráda píšu a jsem extrovert. No a do týdne jsem začala v Mosteckém deníku pracovat. Celou vysokou školu jsem studovala při novinařině a dnes si tleskám za to, že jsem to zvládla. Vstupy do televize jsem natáčela před školou, pak jsem odhodila mikrofon a šla na zkoušku.

Studovala jste marketingovou komunikaci. Věděla jste už při výběru vysoké školy, že směřujete do public relations?

Nevím, jestli přímo do public relations, ale věděla jsem, že chci mít kreativní zaměstnání. Marketing je kreativní disciplína a chtěla jsem se tímhle směrem ubírat. V tu chvíli jsem ještě nedokázala říct, jestli budu kreativec nebo odborník na public relations. Až když jsem začala s novinařinou, věděla jsem, že směřuju spíš do mediálního prostoru. Na vysoké škole jsme měli skvělou partu a pamatuju si, že jsem spolužákům třeba pomáhala s úkolem do předmětu Tiskový mluvčí. Takže pomalu mě to tím směrem táhlo a formovalo.

V roce 2014 jste opustila práci televizní reportérky a stala se tiskovou mluvčí Krajského úřadu Ústeckého kraje. Co vás vedlo k přechodu z novinařiny do public relations?

Na práci v televizi už jsem se necítila. Na začátku jsem ji milovala, ale později už mě tolik netěšila. Obdivuju všechny kolegy, kteří tam pracují dodnes. Hodně vám to totiž zasahuje do soukromí. Máte pohotovosti a musíte například i o víkendu vstát ve dvě hodiny ráno a někam jet. Cítila jsem, že bych chtěla z televize odejít. Pomohlo mi, že jsem se tím netajila a zároveň měla jako novinářka v Ústeckém kraji hodně kontaktů. Jednou jsem se bavila s hejtmanem a jen tak mezi řečí se zmínila, že si asi brzy budu hledat novou práci. On mi řekl, že mají volné místo na tiskovém oddělení a že bych to mohla jít zkusit. Tak jsem se přihlásila do náročného výběrového řízení a uspěla. Tehdy zrovna odcházela stávající tisková mluvčí, tudíž jsem nastoupila na její místo.

Když jste se s mluvčími pravidelně setkávala jako novinářka, pravděpodobně jste o jejich práci měla určitou představu. Překvapilo vás něco na profesi tiskové mluvčí, když jste se jí sama stala?

Moc věcí mě nepřekvapilo. Bylo to pro mě jednodušší díky tomu, že jsem stále pracovala ve stejném regionu. Tím, že jsem většinu mluvčích jako novinářka znala, tak jsem i přesně věděla, jak vypadá jejich práce, jak připravují podklady pro novináře a jak s nimi komunikují. Věděla jsem, co mi na jejich práci z pohledu novinářky sedí. Měla jsem tehdy také velkou výhodu, že můj první šéf v public relations, tedy hejtman, byl bývalý novinář, který se k novinářům choval vstřícně a hodně mi v přechodu do public relations pomohl. A i můj tehdejší přímý nadřízený byl velká regionální mediální osobnost. Pamatuju si, jak jsem dřív byla nervózní, když jsem mu jako novinářka měla zavolat. Najednou jsme spolu seděli v kanceláři a mohla jsem se od něj učit.

Takže jste vycházela ze zkušeností, které jste s tiskovými mluvčími měla jako novinářka?

Věděla jsem, proč mám některé mluvčí ráda. Například, že se mi líbí, když se mnou mluví upřímně, snaží se mi vycházet vstříc a vždy se s nimi dá nějak domluvit. Řekla jsem si, co mi bylo jako novinářce sympatické a jak bych jako mluvčí chtěla taky fungovat. Zároveň jsem toho díky předchozím zkušenostem dokázala hodně odhalit. Pamatuju si, že k nám na úřad jednou přišli novináři z celostátní televize a točili o platech zaměstnanců u nás. Hned jsem poznala, že mě točí na skrytou kameru. Takže žádné vyprávění podle jejich slov „nebojte, to je mimo záznam“ se bohužel pro ně nekonalo. Kdybych si předtím novinařinou neprošla, nejspíš bych to nepoznala.

Je tedy podle vás obecně výhodou, pokud má tiskový mluvčí předchozí zkušenost s prací na pozici novináře?

Určitě ano, protože víte věci, které vás nikdo jiný nenaučí. Praxe je vážně důležitá, abyste si prošli terénem, stresovými situacemi a všemi příjemnými i nepříjemnými věcmi. Zároveň si jako novináři vytvoříte spoustu kontaktů mezi dalšími novináři i na straně public relations. Kdybych takové zkušenosti a kontakty neměla, nemohla bych hned na začátku dělat práci tiskové mluvčí tak, jak jsem ji dělala. Pro řadu mluvčích, kteří si tímto neprošli, je podle mě navíc složité si uvědomit, že každý novinář nějak začínal a že nelze být vstřícný jen k těm, kteří už mají hodně zkušeností a přesně vědí, na co se mají zeptat. Hlavně jako mluvčí pražské zoologické zahrady jsem se setkávala se začínajícími novináři. Je to logické, zvířátka jsou totiž vděčné téma pro toho, kdo začíná. Často byli nervózní a já jsem tam rozhodně nebyla od toho, abych je drtila. Naopak se začínajícím novinářům snažím vždy pomoct, protože vím, jaké to bylo v jejich roli. Občas mě trápí, když vidím u jiných kolegů, že úplně zapomínají, jaké bylo začínat.

Bylo pro vás jako pro tiskovou mluvčí také snazší vystupovat na kameru, když jste měla předchozí zkušenosti s televizním zpravodajstvím?

Rozhodně. Jak jsem říkala, byla jsem sice extrovert a zvyklá mluvit, ale když jsem začala s novinařinou, paradoxně jsem ze svého projevu byla značně nervózní. Když jsem byla v Deníku úplný začátečník a přišla na první tiskovou konferenci, nedokázala jsem si vůbec představit, že bych se postavila a na něco se zeptala. Třeba prvních šest měsíců jsem se nehlásila a jen doufala, že dotaz položí některý z kolegů. Když už na to přišlo a měla jsem se zeptat, pamatuju si, že jsem předtím zvracela na záchodě. Tak moc jsem byla nervózní. Byla to pro mě velká škola, postupně jsem se to naučila. V televizi pak o to víc, tam si projev prostě natrénujete. Kdybych si tím nepošla, můj začátek v pozici tiskové mluvčí by nebyl takový, jaký byl. Takhle jsem udělala výběrové řízení a hned další den jsem mohla jít mluvit na kameru. Novinář mě nevykolejil, protože jsem přesně věděla, co od něj mám čekat a neměla jsem s rozhovorem problém.

Napadá vás nějaká nevýhoda, která může být spojena s tím, že je tiskový mluvčí bývalý novinář?

Možná to, že jsem v některých situacích vůči některým konkrétním novinářům zbytečně podezíravá. Oni mi tvrdí, že dané téma zpracují nějakým způsobem, ale protože mám s novinařinou zkušenost, vím, že ve skutečnosti téma budou chtít zpracovat úplně jinak, víc ostře. To může být nevýhoda, protože není dobré vždy myslet rovnou na to nejhorší. Určitě vás totiž všichni novináři nechtějí zkoušet. Další nevýhodou může být, že když se mi ozve některý můj bývalý kolega, o kterém vím, že řeší hlavně negativní věci a velké průšvihy, hned znejistím, přestože ve výsledku nemusí jít o nic špatného. Určitě ale převažují výhody.

Snažíte se novinářům vycházet vstříc, když víte, jaká je jejich práce a sama jste si ji vyzkoušela?

Díky tomu, že jsem si mohla novinařinu vyzkoušet, vím, co novinář potřebuje. Je pro mě při práci hodně důležité, že umím jako novinář přemýšlet. Můžu mu pak totiž nabídnou všechny potřebné informace a zajímavosti. Novináři nestačí říct, že pořádáte zajímavou akci, protože takových pozvánek má plný email. Když dáte dohromady všechny informace, včetně toho jakou má to téma spojitost, v čem je originální a z jakých průzkumů nebo statistik vychází, novináři se hned lépe zpracovává a obhajuje před editorem. Taky je důležité, aby novinář věděl, že když se na vás obrátí, vždycky mu nějaké téma najdete. Všechno je to o vzájemné spolupráci.

Setkáváte se někdy s negativním přístupem ze strany novinářů?

Ano, ale je to bohužel i opačně. Setkávám se i s lidmi z public relations, kteří se chovají negativně k novinářům. A většinou jsou to lidé, kteří si novinařinou nikdy sami neprošli. Já se snažím ke všem novinářům chovat slušně a s respektem, pokud se chovají slušně i oni ke mně. A slušností nemyslím to, že by mi měli vždy vycházet vstříc. Kdybych pracovala ve společnosti, která udělá nějaký průšvih, od novináře neočekávám, že mi to pomůže přikrýt, protože máme dobrý vztah. Očekávám, že mi dá prostor pro vyjádření, budu tedy mít možnost situaci nějak zpracovat. V minulosti jsem se několikrát setkala s tím, že se ke mně novináři chovali odměřeně. Dneska už jsme s většinou z nich přátelé, protože jsem si to nenechala líbit a slušně jsme si to vyříkali.

Po šesti letech na ústeckém krajském úřadě jste se v roce 2020 stala tiskovou mluvčí pražské zoologické zahrady. Znamenalo to pro vás v práci velké změny?

Pořád je to práce s novináři. Musíte vědět, jak s nimi mluvit, jak se chovat, co si nechat a nenechat líbit, jak napsat tiskovou zprávu nebo jak rychle sebe a své kolegy připravit na rozhovor. Když to máte v sobě, přenášíte si to, ale když to v sobě nemáte a nechcete mít, máte smůlu.

Základ vaší práce je tedy stále stejný?

Základ public relations je všude stejný, pořád je to práce s externí komunikací. Liší se jen konkrétní agenda podle toho, pro jakou organizaci pracujete. V tomhle jsem docela chameleon a nedělá mi problém si na novou agendu rychle zvyknout. Vlastně mě baví různorodost. Můžu si vyzkoušet něco nového a dokázat si, že jsem pořád schopná se něco nového naučit a dané problematice porozumět. Momentálně řeším finance, v zoologické zahradě to zase bylo vše kolem zvířat a životního prostředí. Na krajském úřadě byla agenda hodně široká, jako tisková mluvčí se tam zabýváte tématy od zdravotnictví, přes školství až po dopravu. Každá práce je trochu jiná, ale každá má v sobě něco kreativního a všude je také hodně nepříjemných věcí. To už k práci v public relations bohužel patří. Tiskový mluvčí musí řešit i krizovou komunikaci a nepříjemné věci.

Je řešení nepříjemných věcí na vaší profesi to nejtěžší?

Podle mě je nejtěžší si ošklivé věci moc nebrat. Je potřeba vzít je profesionálně a nenechat se jimi semlít. Bohužel i špatné věci se dějí, ale vždy časem odezní. Ať už jde o pozitivní nebo negativní záležitost, ke každé věci musíte přistupovat s pokorou, nebýt namyšlení a na vše se dobře připravit. Ani dnes bych si netroufla se na něco nepřipravit. Pozitivní i negativní události k práci patří, nikde není vše jen zalité sluncem.

Dokážete si představit, že byste se vrátila zpět k novinařině?

Nedokážu, ani omylem. Já jsem se v public relations našla a mám svou práci moc ráda. To jen tak někdo neřekne. Jsem ráda, že jsem si novinařinou prošla, protože mi dala opravdu moc. Jsou to zkušenosti k nezaplacení. Ale už si neumím představit, že ráno sednu do auta, celý den jezdím z jedné strany kraje na druhou, večer stříhám, čekám na živý vstup a teprve pak až přijdu domů. V public relations nemáte každý den takhle náročný.

Od roku 2021 pracujete jako tisková mluvčí skupiny Srovnejto. Vedle toho vedete kurzy komunikace a public relations. Jakou základní myšlenku předáváte v kurzech svým klientům?

Že je důležité nebát se vystoupit z komfortní zóny, to je úplný základ. Říct si, že tohle se naučím, tohle dokážu a v případě potřeby umět požádat o pomoc. Všechno ostatní se dá naučit. Školení, a vše, co dělám k práci tiskové mluvčí navíc, mě moc baví a je školou i pro mě samotnou. Učím se tam, co lidé potřebují a jak s nimi mám pracovat. Zároveň si připomínám své začátky, na které bych jinak zapomněla.

Takže je to hodně o osobním nastavení?

Ano. Druhým rokem teď školím například pro Holky z marketingu. Zrovna minule jsme řešily, že si myslí, že tiskový mluvčí musí být hodně akční a od rány. Říkala jsem jim, že záleží na tom, jak si to člověk nastaví. Každý si najde svou vlastní cestu. Public relations není jen o tom, že pořád někde běháte a zběsile zvedáte telefony. Můžete si vybrat třeba práci v menší firmě, například neziskové organizaci, kde se budete cítit dobře. Vždy je ale důležité nebát se a najít si své místo. Když se budete bát, nikam vás to neposune.

Už jsme zmínily, že je důležité, aby tiskový mluvčí věděl, jak fungují média a organizace, kterou zastupuje. Je důležité, aby byl tiskový mluvčí v souladu s tím, čemu se věnuje organizace, pro kterou pracuje?

Ano. Pokud to tak není, nemá v dané organizaci co dělat. Pokud nejste v souladu se společností, nemůžete pro ni pracovat, nemůžete být její tváří a mluvit jejím jménem. A není to jen o externí komunikaci. To, co říkáte do médií, si musí myslet i všichni zaměstnanci, takže mluvíte ve velké míře také k nim.

Zároveň je důležité zmínit, že jako mluvčí nemusíte vědět všechno. To je zažitá představa ve společnosti. Důležité je vědět, kde můžete jednotlivé věci zjistit a na koho se máte obrátit. Práce mluvčího je hodně o tom, jak si rozumíte s kolegy a dokážete s nimi spolupracovat, protože bez jejich pomoci si nevystačíte.

V roce 2021 jste získala druhé místo v soutěži Mluvčí roku. Udělalo vám toto profesní ocenění radost?

Udělalo mi neskutečnou radost a nesmírně si ho vážím. Beru ho jako důkaz, že svou práci dělám dobře a že bych ji tak měla dělat i nadále. K ocenění mi určitě pomohlo, že dobře funguji s novináři, znám jejich práci a dokážu jim vyjím vstříc. Už jen vyplnit nominaci do této soutěže není nic jednoduchého. Vím to, protože sama každý rok nominuji někoho ze svých kolegů. Takže si nesmírně vážím toho, že mi někdo věnoval svůj čas a nominoval mě. Opravdu je to moc hezký pocit.