Lucie Výborná míří na ČT2, ve čtvrtek večer půjde její Výborná show

Dlouholetá moderátorka Radiožurnálu, nejposlouchanějšího programového okruhu Českého rozhlasu, Lucie Výborná bude mít svou show i v České televizi. Nový pořad Výborná show odstartuje 7. března, ve vysílání bude mít místo ve čtvrtek večer od 20.00 na programu ČT2. Veřejnoprávní televize novinku představuje jako „moderní a neotřelou talk show známé moderátorky se zajímavými osobnostmi“. Půjde zhruba o hodinu rozhovorů celkem s třemi hosty, jako je tomu u Všechnopárty Karla Šípa na ČT1 nebo Show Jana Krause na Primě.

„Tři hosty ve Výborné show spojí jedno téma a nejsou to pokaždé známé osobnosti. Ale celebrity ve svých oborech to rozhodně jsou. A nudit se diváci nebudou, pro to udělám všechno,“ prohlásila Výborná. „Bude to víc talk než show, tak jsme to s týmem chtěli. Nemyslím si, že tento formát je hlavně továrna na legraci a vlastně to tak ani neumím. Chci se bavit také o vážných věcech, protože život je i takový,“ řekla také.

„Když jsme Výbornou show připravovali, věděli jsme, že stavíme na citlivé a pohotové moderátorce, která má spoustu zkušeností, jak vést zajímavé, zábavné rozhovory, ve kterých se zároveň nevyhýbá vážnějším tématům či melancholičtějším emocím. Výsledkem je útulné skladiště příběhů, myšlenek a témat,“ prohlásil režisér Jakub Sommer.

Pořad se natáčí v pražském divadle La Fabrika. „Chtěli jsme Lucii a její kvality podpořit přitažlivým vizuálním prostředím a obrazovým snímáním, se kterými se v českých talk show zatím moc nesetkáváme,“ vymezil se režisér Sommer vůči existující konkurenci.

Výborná show Moderátorka: Lucie Výborná

Režie: Jakub Sommer

Dramaturgie: Tomáš Černý

Dramaturgie ČT: Lucie Kapounová

Výkonná producentka: Klára Dražanová

Kreativní producent: Petr Mühl

