Lukáš Zitka mění dres, přestoupil do agentury Pudeto

Bývalý tiskový mluvčí hokejového klubu Dynamo Pardubice Lukáš Zitka má nové působiště. Začátkem května se přesunul do pražských Holešovic do marketingové agentury Pudeto. V ní bude mít na starosti především správu klientských účtů na sociálních sítích a komunikaci brandu Pudeto. „S Lukášem se známe delší dobu, dříve jsme už spolupracovali. Slibuji si od něj, že do našeho týmu přinese nový pohled a dále pomůže posunout naši práci,“ uvedl spoluzakladatel Pudeto Martin Dlouhý.

Zitka jako tiskový mluvčí a šéf marketingu HC Dynamo Pardubice působil poslední dva roky. Předtím se věnoval digitálnímu marketingu a žurnalistice na volné noze. Necelé čtyři roky pracoval jako project manager v agentuře Our Names. Během té doby spolupracoval s klienty jako Invelt, ORP Centrum, Bohemia Motion Pictures nebo Grant Thornton. Půl roku také dělal manažera videoprodukce náborářského portálu jenprace.cz. Vystudovaný novinář přispíval nebo přispívá mimo jiné do Pardubického deníku, Světa sportu či na weby NHLnews.cz a Nastartu.cz.