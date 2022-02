Lutfia Volfová je novou mluvčí online supermarketu Rohlik.cz

Do týmu marketingu provozovatele internetového supermarketu Rohlik.cz nastupuje Lutfia Volfová jako tisková mluvčí a PR manažerka. Bude mluvit za český Rohlík. Její předchůdkyní byla Denisa Ladka Morgensteinová., která pozici zastávala necelý rok, od loňského dubna. Teď se přesouvá do agenturního sektoru jako seniorní PR konzultantka.

Volfová bude mít na starosti především komunikaci témat směrem ke spotřebitelům, vybraná korporátní témata a CSR. Firemní komunikaci a PR se věnuje 11 let a do Rohlíku přichází z maloobchodního řetězce Globus, kam předloni na jaře nastupovala jako mluvčí a loni přešla řídit online marketing. Do Globusu přicházela z Avon Cosmetics. Je absolventkou oboru Studia nových médií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.