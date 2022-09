Mafra spustila nový web pro mladé AntiYoutuber

Portfolio mediální skupiny Mafra se rozrostlo o nový web AntiYoutuber, který cílí především na takzvanou generaci Z, tedy generaci mladých, která vyrostla na internetu a žije online. Novinku má jako vedoucí projektu na starosti Petr Konečný, který stál před sedmi lety u zrodu bulvárního webu Expres.cz, dnes s návštěvností dva miliony uživatelů měsíčně. Vedoucí redaktorkou webu je Karolina Bulisová, která dřív působila v Hospodářských novinách, v domácí redakci zpravodajského webu iDnes.cz či jako reportérka Mladé fronty Dnes. Dalšími členy redakčního týmu jsou Barbora Bahníková, Aneta Havránková a Marek Zouzalík.

„Cílíme na mladé, ale můžeme zaujmout i jejich rodiče. Mladí mají své hvězdy a celebrity, které nejsou v televizi. Redakce přistupuje k tématům podobně jako na webech Expres.cz či iDnes.cz, snaží se čtenáře informovat, pobavit, ale ukazuje také odvrácenou stranu světa jejich hrdinů,“ popisuje vedoucí projektu Konečný. „Dělat obsah pro mladé je ta nejtěžší výzva, asi proto mě to tolik bavilo. Musím přiznat, že zpočátku jsem neznal jediné jméno. Ti, co začínali před lety na Instagramu, jsou dnes v důchodu. Museli jsme se učit od našich budoucích čtenářů, proto jsme vedle redakce vytvořili poradenskou skupinu sestavenou z našich náctiletých dětí. Věřím, že se to do obsahu webu pozitivně promítlo.“

Projekt odstartoval sérií rozhovorů s influencery z nejsledovanějších. Největší zásah zaznamenala kontroverzní hvězda sítě pro mladé TikTok Adéla Pulcová alias Shopaholicadel, která poskytla svůj vůbec první rozhovor médiím. „Právě její zpověď sledovalo na sítích přes dva miliony čtenářů všech věkových kategorií,“ uvádí Mafra na základě dat z Facebooku, Instagramu a TikToku za celý měsíc srpen. „Rozhovor s Shopaholicadel měl úspěch jak na webu, tak na našich sociálních sítích. To jen potvrzuje, že o influencery a jejich svět je mezi mladou generací velký zájem. Lidé chtějí vědět víc, než co influenceři ukazují na internetu. A od toho jsme tu my, abychom jim to zprostředkovali,“ dodává vedoucí redaktorka Bulisová.

Obsah webu AntiYoutuber má nepsané rubriky, jako jsou týdenní přehled o dění na sítích, reakce na streamy z TikToku, novinky z gamingu nebo články o hvězdách MMA či Clash of the Stars. Web nabízí také databázi influencerů. V plánu je rovněž audioobsah, především v podobě podcastů.

Na generaci mladých příjemců médií, kteří obsah konzumují především prostřednictvím sociálních sítí, se nedávno zaměřil také mediální dům Czech News Center, vydavatel Blesku. Začátkem loňského listopadu spustil web FOMO, zaměřený na bulvární zprávy, politiku, módu či wellbeing.