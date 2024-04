Mafra už nebude vydávat grátis týdeník 5plus2

Zdarma rozdávaný týdeník 5plus2 už nebude součástí portfolia mediální skupiny Mafra. Ta oznámila, že „v rámci strategického řízení svého produktového portfolia rozhodla o ukončení vydávání týdeníku“. Poslední vydání titulu s regionálně zacíleným obsahem vyjde v pátek 12. dubna.

O 5plus2 měla podle informací Médiáře zájem skupina A 11, která produkuje vlastní regionální bezplatný týdeník Náš region. Dnešní oznámení Mafry skupina A 11 oficiálně nekomentovala.

Pokud by 5plus2 koupila, stala by se vlastníkem dvou titulů dosud si konkurujících v periodicitě, zaměření i v tom, že jsou grátis. Konsolidovala by tak trh. Pro Mafru by šlo o první divestici poté, co ji letos vlastnicky převzala skupina Kaprain investora Karla Pražáka.

Podle výzkumu Media Projekt týdeník 5plus2 v loňském roce tiskl průměrně 447.000 kopií, čtenost činila 523.000 lidí na vydání.

