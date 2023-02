Magdaléna Mohelová jde do agentury Imminent

Do nově fungující agentury Imminent, která vznikla z DDB Fresh, jedné z divizí reklamky DDB Prague, na pozici business director nastupuje Magdaléna Mohelová. Ta poslední čtvrtrok strávila ve startupu Madmonq jako šéfka marketingové komunikace. Předtím něco přes rok pracovala jako head of brand v e-shopu s elektronikou CZC.cz. Tam přišla z agentury DDB, která měla za klienta právě CZC.cz. „Po dvou letech ve světě elektroniky a gamingu se ze mě stal - poměrně přirozeným vývojem událostí - nadšenec do novinek a technologií. Proto mám radost, že se nám opět s Darkem a Veronikou zkřížily cesty,“ podotkla Mohelová.

Imminent vede zmíněný Darko Silajdžić, projektovou a produkční stránku zaštiťuje Veronika Babkovová. Další rozšíření týmu agentura plánuje v back office, kvůli stěhování do vlastních kancelářských prostor, a také v oblasti produkce, vývoje produktů i kreativního oddělení.

Imminent se stejně jako předtím DDB Fresh věnuje módním a designovým inovacím a výrobě specializovaných produktů napříč designovým spektrem, takzvaných objects of culture. Primárním partnerem samostatného týmu zůstává agentura DDB, v Česku i globálně.