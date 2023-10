Magdaléna Pivarči Křížová místo Triadu povede skupinu Near & Dear

Vedení komunikační skupiny Near & Dear Group se ujala Magdaléna Pivarči Křížová. Jejím úkolem je agenturní skupinu posílit na trhu a optimalizovat spolupráci mezi agenturami ve skupině. Těmi jsou Story tlrs, Topic PR, Semibold, VNV Productions a vývojářská Make it Run. Pivarči Křížová přichází z agentury Triad, kde působila 10 let, z toho od roku 2019 jako ředitelka, od roku 2022 jako CEO. Triad opustila letos v létě poté, co se do vedení agentury vrátila její spolumajitelka Petra Jankovičová.

Skupinu Near & Dear vlastní Piero Sestak a Šimon Vodrážka. Ti se nadále částečně podílí na jejím rozvoji, nejsou ale už v exekutivních pozicích. Zůstává jim agenda spojená se zakládáním nových firem, M&A a strategická činnost na úrovni boardu, v němž je nově i Pivarči Křížová.

„Cítíme potřebu skupinu posouvat dále kupředu. Poslední rok jsme ukončili projekt Random bistra, prodali značku Surfr a touto změnou završíme náš proces specializace čistě na komunikační segment,“ vysvětluje Sestak. „Magdalénu známe a její práci sledujeme už dlouho. Když jsme zjistili, že Triad opouští, rozhodli jsme se toho využít. Našli jsme rychle společnou řeč a domluvili se, že se k nám připojí. S plnou důvěrou jí předáváme kompletní vedení celé skupiny,“ doplnil Vodrážka.

