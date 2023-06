Majitel TV Nova otevírá zpravodajskou redakci v Bruselu

Společnost CME, která v Česku provozuje televizní skupinu Nova, zahájí od července provoz nové zpravodajské redakce v Bruselu. Ve štábu usednou reportéři z komerčních televizních stanic CME v Bulharsku, Rumunsku a České republice, přičemž český zpravodaj bude pokrývat dění pro Česko i Slovensko. CME to uvedla v tiskové zprávě.

Zpravodajský tým by na podzim měli doplnit také redaktoři z RTL Chorvarsko a Pop TV Slovinsko.O investici do zřízení zpravodajské redakce v Bruselu rozhodla CME na základě úspěšného vyslání zpravodajského týmu TV Nova do Bruselu během předsednictví České republiky v Evropské komisi a v souvislosti s nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu.

Zpravodajská redakce CME bude sloužit jako základna, z níž budou zpravodajové CME pro své diváky zprostředkovávat dění v EU, NATO a dalších evropských zemích. „Cílem společnosti CME je přinášet nestranné a kvalitní zpravodajství a zpravodajské pořady. Věříme, že zřízení redakce v Bruselu dále zvýší kvalitu našeho zpravodajství a umožní nám ještě lépe vyjít vstříc našim divákům a přinášet jim potřebné informace,“ uvedl zástupce generálního ředitele CME Dušan Švalek. Prvními reportéry nové redakce CME budou Desislava Minčevová-Raoulová z bTV pro Bulharsko, Háta Sassmannová z TV Nova pro Českou republiku a Slovensko a Camelia Dontuová z PRO TV pro Rumunsko.