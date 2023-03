Mall.tv se mění na Fameplay, nový vzhled dodalo Studio Najbrt

Internetová televize Mall.tv mění svůj název na Fameplay, její provozovatel Czech Video Center tak potvrzuje dřívější informaci Médiáře. Změna nastává k 1. dubnu, kdy po předloňském odprodeji Mall Group polskému Allegru končí i licence na používání původní značky Mall.tv. Tu si dosud Czech Video Center od Allegro Group poslední dva roky jen pronajímala.

Změna značky proběhne na domovské webové platformě (doména mall.tv bude automaticky přesměrována na fameplay.tv.) i na všech dalších distribučních kanálech. „Diváci, kteří jsou zvyklí konzumovat námi vyrobený obsah, však o nic nepřijdou. Populární pořady najdou i nadále na YouTube, Stream.cz, sociálních sítích nebo v televizních vysíláních,“ doplňuje k distribuci šéfproducent Fameplay Lukáš Záhoř.

Vícekanálová distribuce například v případě satirického deníku Události Luďka Staňka znamená, že pořad se kromě domovské platformy objevuje na YouTube a Stream.cz, vertikální verze pak na Instagramu, Facebooku, Twitteru a TikToku. Pořad dostal i svou televizní odnož Luděk Staněk se zlobí, která běžela na stanici Prima Cool. Pro Nova Action pak tvůrci Fameplay vyrábí reality show BeerMaster a automagazín Svět motorů. „Vidíme, že se diváci jednotlivých platforem takřka nepřekrývají. Na každém novém kanálu tak můžeme oslovit nové lidi. My se navíc snažíme jít divákům a jejich zvykům maximálně naproti,“ doplňuje šéfproducent.

Tým Fameplay zároveň hledá cesty, jak oslovit i mezinárodní publikum, a to primárně na YouTube. Vybrané epizody o mezinárodně slavných stavbách s Adamem Gebrianem jsou k dispozici s titulky ve 20 světových jazycích, tvůrci pracují i na verzi s anglickým dabingem. Na YouTube je i anglický spin-off Událostí Luďka Staňka pod názvem The Last Show, anglická verze Vesmírných zpráv Dušana Majera jako Space Flight News a brzy má odstartovat kanál 10-minute biographies coby anglická mutace pořadu Životy slavných týmu Pavla Zuny.

S novým názvem přichází nová vizuální identita. Tu zajistilo Studio Najbrt. Na kreativní a strategické myšlence se podílel marketingový stratég Milan Šemelák. „Název Fameplay nevznikl náhodou. Cestu k proslavení absolvujeme s tématy a tvářemi, které mají co říct, opakovaně,“ říká Záhoř.

Mall.tv funguje v Česku od roku 2018, vznikla jako internetová televize tvořená pro Mall Group. V roce 2020 vstoupila i na český trh. V roce 2021 se osamostatnila a jejím 100% vlastníkem se stala Czech Media Invest Daniela Křetínského a Patrika Tkáče, kteří kromě Czech Video Center vlastní též sesterský mediální dům Czech News Center.