Marek Prchal vydává knihu Duše národa

Rok poté, co skončilo jeho desetileté angažmá u Andreje Babiše, vydává Marek Prchal svou knihu nazvanou Duše národa. Vydavatelem je stejnojmenná Prchalova firma, doporučená maloobchodní cena činí 399 Kč, distributorem je Euromedia Group. Kniha má 424 stran a autor ji uvozuje heslem „deset let jsem rozvracel národ, což ho spojovalo jako nic předtím“.

Letos padesátiletý Prchal v knize popisuje své angažmá v hnutí ANO i pohled na současnou českou společnost.

Spisek slibuje Prchalovo „klíčové know-how politického marketéra“ – návody na volební kampaně, mediální tréninky, budování politické strany, zadávání průzkumů veřejného mínění a orientaci ve světě trendů a módních značek – a také deník minulého roku. „Tahle knížka je všechno, co vím o čtení nálad veřejnosti i jejich ovlivňování. Tedy, mělo to být. ‚Ve střižně‘ se mi to trošku vymklo z ruky a je to spíš o mně a je to dost ezo,“ píše autor na Instagramu. Knihu charakterizuje jako vnitřní monolog.

