Marek Wollner nastupuje do Týdeníku Forum, má i natáčet pro Forum 24

Bývalý dlouholetý televizní novinář Marek Wollner nastupuje do vydavatelství Forum 24 jako hlavní editor politické sekce Týdeníku Forum. Smlouvu s ředitelem a majitelem vydavatelství Pavlem Šafrem podepsal v úterý 21. února, do redakce nastoupí k 1. března.

„Součástí právě uzavřeného ujednání je také příprava projektu video a audio obsahu pro budoucí obohacení nabídky internetového deníku Forum 24. Termín spuštění tohoto projektu bude respektovat ustanovení smlouvy Marka Wollnera s Českou televizí, jež neumožňuje, aby novinář mohl produkovat videoobsah okamžitě, a sám Wollner klade u tohoto projektu důraz na profesionální přípravu,“ oznámil také Šafr. Jeho Forum si od Wollnerova nástupu slibuje „posílení reportážního rozměru i nový důraz na svobodnou kritickou žurnalistiku“.

Wollner působil posledních 24 let v České televizi, a to od roku 1999 až do ledna 2023, kdy se s vedením veřejnoprávní instituce dohodl na odchodu z pozice šéfredaktora reportážní publicistiky. Předcházel tomu spor o jeho přístup k řízení redakce publicistického týdeníku Reportéři ČT, jehož byl léta hlavní tváří, redaktorem i dramaturgem. V minulosti působil v Lidových novinách, v týdeníku Respekt a spoluzakládal časopis Týden.