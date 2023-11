„Marie Terezie šmrncnutá dětskou radostí z Vánoc.“ Reklama Albertu kraluje

1. Albert připomíná čirou radost z jídla

Maloobchodní řetězec Albert se v letošní vánoční kampani, kterou tradičně připravila agentura VCCP, inspiroval dětskou radostí z Vánoc a vsadil na pozitivní notu bez přehnaného sentimentu. Kampaň, která se natáčela na zámku, nese příznačný název Království radosti z jídla. Albert v ní vyzývá dospělé, aby se během svátků radovali tak upřímně, jak to umí děti. Zatímco dospělé často pohltí stres a starosti spojené s předvánoční přípravou, Albert připomíná, že právě skvělé jídlo v každém dokáže probudit čirou radost. „Vánoční kampaně většinou útočí na emoce a dojetí. My jsme vycítili, že v dnešní době je čas vsadit spíš na pozitivní notu a rozdávat radost,“ uvedla Kateřina Harris, odpovědná v Albertu za marketing. „Jídlo je během svátků nepochybně zdrojem potěšení, a právě skrze něj chceme dospělým vrátit tu čistou, nefalšovanou radost, s níž Vánoce prožívají děti.“ Součástí kampaně je také propojení s CSR. Jako největší dárce jídla v Česku Albert letos lidem v nouzi rozdá 6 milionů porcí a v jednom z televizních spotů si zahrály děti z dětského domova, s nímž dlouhodobě spolupracuje Nadační fond Albert. Mnoho rolí obsadil vlastními zaměstnanci. Natáčelo se na zámku Ploskovice v režii Roberta Hloze v produkci Bistro Films. „Loni jsme s Albertem představili novou komunikační platformu, kde jsme se inspirovali dětskou zvídavostí a jejich bezprostředním pohledem na svět. Pro letošní vánoční kampaň tomu nebylo jinak – dětská radost je nepochybně nejsilnějším momentem vánočních svátků, a právě tu jsme chtěli přenést i na dospělé,“ doplnil Luboš Jahoda, business director VCCP. Kampaň běží od začátku listopadu do konce prosince a kromě televizních spotů zahrnuje online, out-of-home, print, rádio a propagaci v místě prodeje. Image spoty podpoří kratší formáty s taktickými nabídkami. Kreativní koncept od VCCP využila společnost Ahold Delhaize i v regionálním měřítku pro své trhy v Rumunsku a Srbsku.

Hezky zvládnuté řemeslo coby snový oslí můstek vedoucí do obchoďáku. Málokdo si asi spojí vibe české pohádky s holandským supermarketem –⁠ možná by stálo za to okořenit středověké kostýmy a dekorace retailem a akcentovat tak celkovou stylizaci. Přesto má tento spot šanci zabodovat.

Jakub Hussar (Haze)

Kampaň je hravá a plná fantazie. Je to vizuálně opulentní hostina s úžasným hudebním doprovodem v podobě předělávky songu Dreams od The Cranberries. Mám pocit, že Albert této Katovně kraluje.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Hezká a milá vánoční reklama, s jasnou zprávou a kvalitním zpracováním. Jediné, co mi trochu vadí, jsou příšerné postsynchrony (nebo dabing?) hlavní hrdinky.

Jiří Markvart (Story tlrs)

A tohle mi pěkně brnká na vánoční struny. Příjemná, hezky vyladěná kampaň. Přiměřený vánoční kýč, k tomu dětská radost a dobrý skutek navrch. Well played Albert, well played.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Sázka na pohádkový styl se mi v tomto případě líbí, je to kvalitně natočené a věrně přenáší směrem k zákazníkovi pocit klidu a pohody. Děti v reklamě zafungují, kvituji koncepční propojení kampaně se CSR.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Taková Marie Terezie šmrncnutá dětskou radostí z Vánoc. Řemeslně v pořádku a asi už mě chytá vánoční nálada, takže mě tahle kampaň vlastně docela potěšila.

Filip Huněk (Actum Digital)

Milý a dobře udělaný vánoční spot, ke kterému podle mě není moc co dodat.

Tomáš Vacek (Contexto)

Příjemný a pozitivní styl komunikace, který si Albert vybral, bude trhákem těchto Vánoc. Konečně se ustoupilo od ohraného klišé, kdy rodina vyhlíží tatínka a všichni se těší na Vánoce. Tohle je to, co zákazníky uklidní a nastartuje vánoční pohodu. Skvělá práce.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Ta hláška, že Vánoce budou opravdu Vánocema, ta u mě točí vysoký procenta, víš! Nakonec si tohle přeje možná k Vánocům jako dóst lidí. Já inklůdid.

Petr Laštovka na drátě

Hlasy generace Z (průměr 70 a za ně vítěz): Magic jak to bylo natočené. Uječený hlas, ale dobré spojení s pohádkou. Necítím Albert jako královský. Pěkné vánoční napadení.

Richard Stiebitz (Gen) a 22 studentů generace Z

Proč já bych tam hledal nějaké USP nebo RTB, když jsou Vánoce a během roku se s tím taky nepracuje. Dobře, jako reklama na Vánoce to není zlé.

Pavel Jechort (Axa Partners)

To je tak krásný! Albert se překonává a přináší nám pohádkové Vánoce na talíři. Má to všechno, co vánoční kampaň potřebuje. Miluju.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Reklama, která bude mít lepší výpravu než letošní vánoční pohádka? U Alberta by to mohlo klapnout. Message „užijte si Vánoce jako děti“ je sice trochu klišé, ale ta k těmto svátkům přece jen patří. Fajn řemeslo, dobře zvládnutý branding a celkově milá kampaň.

Jan Pacas (Media Age)

Je to divočina, usilovat celý rok o čerstvost tržnicí, a pak se na Vánoce obléct do královského. Na Vánoce si ale můžeme všichni dovolit, co jsme si celý rok přáli. Tak přeju, ať si pod tím lidé vybaví Albert a reklama se vyplatí.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Možná jsem trochu biased, ale líbí se mi komunikační platforma Albertu inspirovaná dětmi. I když bych si asi přála, aby zde byl nějaký storytelling, který trošku překvapí nebo zaujme, musím říct, že set design vypadá hezky.

Amila Hrustić

Na produkci určitě nešetřili, vizuálně je to skvěle zpracované, motiv vánočních pohádek... Albert dlouhodobě usiluje o zlepšení image značky a částečně se jim to do komunikace podařilo promítnout. Otázkou ale je, jestli tento typ komunikace „náročnější“ zákazníky do obchodu opravdu přivede.

Michaela Dvořáková (Katedra marketingu FPH VŠE)

Netradiční koncept pro řetězec, s pěknou exekucí.

Martin Kupka (Better)

Pozitivní tón a dětská radost tu fungují hezky, a myslím, že se správně potkávají s tím, jak důležitou roli hraje o svátcích dobré jídlo.

Markéta Tomanová (WOO)

2. Rohlik.cz vyzdvihuje čas strávený s rodinou

Ústředním tématem letošní vánoční kampaně Rohlíku, největšího českého online prodejce potravin, je důraz na nejcennější dárek, který si člověk může dopřát – čas strávený s rodinou. Příběh, který má připomenout, že to nejdůležitější v životě už máme doma, poběží ve všech pěti evropských zemích, kde skupina Rohlik Group pod lokálními značkami působí – v Česku, Německu, Rakousku, Rumunsku a Maďarsku. „V Rohlik Group věříme, že čas je tím nejcennějším elementem našich životů – což se propsalo do nového vánočního spotu. Při jeho vytváření jsme se zaměřili na naše poslání: vysvobodit evropské rodiny od všedních úkolů spojených s nákupem potravin s jediným cílem – zvyšovat kvalitu života, šířit radost a vytvářet nezapomenutelné zážitky,“ prohlašuje Pavel Vašek, head of brand Rohlik Group. „Tato kampaň je oknem do nevinného a radostného světa dětských Vánoc a připomíná nám všem jednoduchost a krásu tohoto období,“ dodává marketingový ředitel Rohlíku Lukáš Antoš. Kreativa kampaně vznikla ve spolupráci s agenturou B&T, na svět spot přivedla produkční společnost Boogie Films a režíroval ho Milan Balog. Klíčový vizuál fotografoval Alexander Dobrovodský. Tým agentury B&T kampaň připravoval tak, aby nejen fungovala ve všech zemích, ale také aby jednotlivé marketingové týmy dokázaly s vytvořenými materiály snadno pracovat a adaptovat je pro lokální účely. “Při všech mezinárodních kampaních se vždy snažíme dodržet nejen standard toho, jak výstupy vypadají, ale i jak je připravíme k dalšímu použití, aby zahraniční týmy našich partnerů mohly s každým kusem obsahu snadno pracovat, měli jasné instrukce a guidelines a nepálily tak zbytečně čas a peníze vymýšlením, co s tím jedním videem a jedním klíčákem mají dělat,“ říká kreativní ředitel B&T Ondřej Peša. „Analýza jednotlivých značek a jejich potřeb nám pomohla vytvořit koncept, který je funkční pro všechny trhy, kde Rohlik Group působí. Vzhledem k tomu, že se jedná o vánoční spot, bylo také nezbytné pečlivě zohlednit vánoční specifika jednotlivých zemí. Navíc scény s brandingem jsme museli vytvářet pro každou značku separátně,“ doplňuje Martina Obertová, senior account manager B&T. V Česku kampaňový spot poběží na sociálních sítích firmy a v dalších online komunikačních kanálech Rohlíku a také ve vybraných kinech. K umocnění svátečních zážitků z kampaně Rohlik.cz spouští prodej své speciální vánoční a mikulášské nabídky. Ta zahrnuje lokální produkty, sváteční jídla, kosmetiku, hračky nebo vánoční dekorace.

Hodně nezvládnutá kreativa. Proč vidíme rodiče tahat nadité tašky jen v baráku a jeho blízkosti? Pointa Rohlíku přece je, že nemusíme vyjíždět na spanilé rejsy po vzdálených obchoďácích, že nemusíme nesmyslně přeskupovat nákupy u pokladen a posléze do kufrů aut... změna mindsetu není o fetišizaci recyklované tašky. Za mě promarněná příležitost.

Jakub Hussar (Haze)

To nejdůležitější už doma máte, ostatní přivezeme my. Moc povedený claim! Tvůrci spotu se zřejmě inspirovali legendárními a emocemi nabitými vánočními kampaněmi Johna Lewise. Dopadlo to dobře, ale musím přiznat, že ačkoliv se dojímám velmi často, oko tentokrát zůstalo suché. I tak uznávám, že pozdrav hocha je roztomilý.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Účelově a zbytečně depresivní úvod a komplikovaně předávaná myšlenka (nejdřív jsem si myslel, že kurýr přijel k chlapcově rodině, což ho inspirovalo k tomu, aby udělal hezké Vánoce kočce). Jinak to hezké, roztomilé i dojemné, což mají vánoční reklamy být. Takže vlastně trošku škoda.

Jiří Markvart (Story tlrs)

Jakmile to video začalo, rozepsal jsem si velkými písmeny: KONEČNĚ ZASE JOHN LEWIS I V ČESKU. Ale prvek očekávání vystřídal prvek mírného zklamání. Místo grande finale, při kterém ukápne slzička a u srdce zahřeje, jsem dostal trošku obyčejný voiceover, který jakoby tam nepatřil. „To nejdůležitější už doma máte, ostatní přivezeme my“ se mi ale líbí moc. Škoda, že to není jen ta jedna jediná věta na konci. Dostala by úplně jinou sílu.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Přesně takto si představuji útok na emoce. Když reklama skončí, doznívá to. Má to všechno, co to má mít. Co se týče samotného klipu, asi bych ho trošku zkrátil a linku příběhu bych možná uvítal přímější. Bezesporu ale profesionální práce, která odborníky potěší.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Příběh chlapečka, na kterého nemají kvůli nákupům rodiče čas. Ale jo, má to příběh, a já bych to koupil.

Filip Huněk (Actum Digital)

Klišé, které se podle mě nedá ukoukat. Ta dvě minuty jsou nekonečně dlouhé. Za mě je to další promarněná příležitost od Rohlíku, od kterého bych jako od inovativní firmy, která chce měnit trh nakupování, očekával výrazně zajímavější koncept.

Tomáš Vacek (Contexto)

Krásný hudební podkres. Krásná myšlenka. Hezké emoce. Nějak se ale nemůžu ubránit pocitu, že si z celého spotu odnáším spíše pochmurnou náladu. A to z toho důvodu, že vlastně protagonista je skoro celou dobu smutný. A děti na Vánoce moc smutné nebývají, tak proč?

Lukáš Machaníček (Optimio)

Dvě minuty a viď, slzička, ne? Moc ne. Mně se moc líbí ten mástrkárd štýl „to nejdůležitější už doma máte, ostatní přivezeme my“. To je jako moc moc pěkný. To si nechte!

Petr Laštovka na drátě

Hlasy generace Z: Pěkný cinematic style. Byla jsem z toho vyčerpaná, je to dlouhé. Trochu zmatené, co se děje. Proč měl měl ten kluk kočku? Proč je v luxusním bytě prázdná lednička?

Richard Stiebitz (Gen) a 22 studentů generace Z

Insight je fajn, přesně tohle je esence dovážkové služby. Jen ztvárnění je takové melancholické a bez švihu. Taky je vidět, že se už točí pro x trhů, takže logicky uspokojit různé země znamená být řádně bezpohlavní, což se podepisuje na atmosféře, která zrovna u Vánoc hraje prim.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Je to boží, jako každej rok. Jen by to mohlo být ještě o malilinkatý kousek božejší, kdyby scéna byla víc vánoční. Víc světýlek, víc baněk, víc jehličí, víc sněhu, prostě víc Vánoc.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Rohlík ty emoce zkrátka umí. Super! A přitom mi to pořád řekne o značce všechno, co potřebuju vědět.

Jan Pacas (Media Age)

Konečně dlouhý vánoční příběhový spot se super atmosférou, na který se těším od minulých svátků. A narozdíl například od T-Mobilu i s pointou, která zahřeje u srdíčka a dává pro Rohlík smysl.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Když už je možnost vyprávět dvouminutový příběh, je strašná škoda, pokud má nulové emoce. Chápu, o čem je nápad, ale děj je plochý a předvídatelný.

Amila Hrustić

Skvělá hlavní myšlenka, naprosto vystihuje poslání značky. Reklama v kině asi snese i ty dvě minuty. Kreativní zpracování jde hlavně po emocích a zároveň dobře pracuje s ústředním motivem a benefity značky. Za mě skvělá práce.

Michaela Dvořáková (Katedra marketingu FPH VŠE)

Kupůůůjte citové investice!

Ota Nussberger (Czech Promotion)

Krásná idea i exekuce. Jen stopáž dvě minuty je opravdu šílenost.

Martin Kupka (Better)

Rohlík správně zaútočil na svoji největší výhodu –⁠ čas, který člověku ušetří. U udělal to neskutečně mile. Příběh je jednoduchý a nese některé typické detaily emotivních vánočních spotů, ale i přesto mě to chytlo.

Markéta Tomanová (WOO)

3. Kytary.cz ukazují Vánoce bez hudebních nástrojů

Největší český prodejce hudebních nástrojů, který působí na 12 evropských trzích, zahájil sezónu novou reklamní kampaní, která nabízí jiný pohled na tradiční vánoční idylu a vyzývá k zamyšlení, jak by vypadal svět bez hudebních nástrojů. Spot i bannerové reklamy mají 12 jazykových mutací. Kampaň je nasazena na YouTube a na sociálních sítích Instagram a Facebook. Kreativní koncept vznikl v týmu Kytary.cz. Spot režírovala Lenka Záthurecká. Protagonisty spotu jsou Milena Konstantinova, Lucie Končoková, Jarmila Vychodilová, Jan Plášil a Jakub Zámrský. „Naše kampaně nejsou jen o produktech, výhodných cenách a benefitech, jak je v branži zvykem. Snažíme se vystoupit z řady a chceme, aby si divák po zhlédnutí odnesl i něco víc a tak zůstala značka v jeho mysli déle,“ uvádí Filip Černý, marketingový ředitel Kytary.cz. „Hudba je radost a hraje klíčovou roli v našich emocích a rituálech, nejen o Vánocích. Sami milujeme hudbu a víme, že spojuje lidi. To je poselství, které rezonuje každou naší kreativní kampaní.“

„Agentura inhouse“ nestačí. Výsledkem je komunikační kočkopes. Škoda.

Jakub Hussar (Haze)

Uznávám, že svět bez hudebních nástrojů by byl fakt dost příšerný. Honem pro nějakou tu kytaru či triangl.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Nahlas jsem se zasmál a to mi asi stačí. Jasné, zábavné, funkční. Jen mě mrzí, že neexistuje víc variací spotu, tady bych si je rád přehrál všechny.

Jiří Markvart (Story tlrs)

Cením, že to jde jiným směrem, než tradiční vánoční reklamy. Líbí se mi i základní myšlenka, ale exekuce tady lehce pokulhává. Celé je to prostě takové trošku na sílu. Sorry, tohle u mě dnes nevyhrálo.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Podařené, výborný jednoduchý nápad, pěkné řemeslné provedení.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Tak tahle myšlenka mě nějak minula. Asi tam někde v pozadí ten příběh je, ale já jsem onu brilantně kreativní myšlenku nějak neodhalil.

Filip Huněk (Actum Digital)

Super, konečně nějaký zajímavý nápad, a navíc i výborně provedený.

Tomáš Vacek (Contexto)

Kytary.cz vsadily na jistotu. Tohle je super. Líbí se mi přechody mezi scénami. Líbí se mi myšlenka, jak to vlastně celé uchopit, a celé to zakončuje parádní claim. Výborná práce.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Mně se to líbí. Sice nevim, jestli to dítko bude u stromečku fidlat na húsličky z Kytar lepšejc než strejda na cirkulárku, ale aspoň si neufikne prsty, že jo. Fajny to máte!

Petr Laštovka na drátě

Hlasy generace Z: Skvělá přeháňka. Jednoduchý a super nápad. Bylo to hudebně rozladěné. Nechci hrát na piáno. Jsem unavený z malých dětí.

Richard Stiebitz (Gen) a 22 studentů generace Z

Kytary.cz mám na bedně. Takhle se mají dělat šťastné a veselé.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Lol, to je skvělý!

Michaela Luňáčková (Cognito)

Nápad i zpracování za mě skvělý. Rolničky na cirkulárku jen tak nezapomenu. Tahle netradiční koleda by mohla Kytarám dobře fungovat.

Jan Pacas (Media Age)

Jak by vypadal svět bez hudebních nástrojů? To by mě fakt zajímalo, ale ve spotu to bohužel přiliš rozpracováno nebylo. Message bohužel nepodpořily ani řemeslně vydařené rychlé záběry a střihy, které neladily s podkresovou koledou. Značka Kytary.cz z toho ale tluče slušně, takže věřím, že investice se vyplatí.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Tohle mě upřímně pobavilo. Nápad je super a skvěle sedí na brand i na Vánoce. Věřím, že z šumu vánočních reklam tohle určitě vystoupí.

Amila Hrustić

Takové jednoduché, české. A asi dobře nastavené vzhledem k cílům kampaně.

Michaela Dvořáková (Katedra marketingu FPH VŠE)

Idea mne nenadchla. Klobouček před hereckým výkonem holčičky, ale ani ten to neutáhne.

Martin Kupka (Better)

Mohlo to dopadnout všelijak, ale bizarní detaily jako posedlá holčička v helmě a babička krmící doručovatele tomu dodaly nový rozměr. Není to ani tak svět bez hudebních nástrojů, spíš jako jedna fakt divná rodina, ale v zástupu těch zcela typických mě to vlastně baví.

Markéta Tomanová (WOO)

4. O2 slibuje odměny každý měsíc

Vánoční kampaň telekomunikačního operátora O2 je letos společná s Air Bank ze skupiny PPF, pod kterou banka i operátor patří. Kampaň propaguje nabídku pravidelné odměny ve výši 300 Kč, kterou mohou noví i stávající zákazníci získat díky aktivnímu využívání služeb obou firem. „Služby operátora a banky dnes využívá každý, tak proč nezískat dlouhodobou finanční odměnu za něco, co je už teď běžnou součástí našeho života? Stačí mít internet, mobilní tarif nebo televizi od O2, aktivně využívat svůj běžný účet u Air Bank a odměna 300 korun může našim společným zákazníkům přistát na účtu každý měsíc. A je jen na nich, jak s ní naloží. Využít ji mohou třeba na nákup vysněného telefonu pod stromeček, a to včetně nejnovějšího iPhone 15,“ popisuje generální ředitel O2 Jindřich Fremuth. „Zásadním komunikačním prvkem je, že Vánoce u O2 nekončí v prosinci, ale trvají celý rok,“ říká David Daneš, ředitel marketingové komunikace O2. „Proto jsme se v hlavním spotu rozhodli ukázat dlouhodobost atraktivní třísetkorunové odměny. Dalším nepřehlédnutelným prvkem kampaně je, že se v reklamě poprvé protne svět dvou rozličných reklamních konceptů obou značek. V reklamě O2 hostuje Tomáš Měcháček a naopak u Air Bank se objeví naše digitální postava Inteligentní sítě, Evy.“ Vánoční kampaň O2 běží v televizi, rádiích, tisku, outdooru, na internetu včetně sociálních sítí a také v prodejnách. Hlavní čtyřicetisekundové reklamní video doplní taktické spoty, zaměřené například na 5G telefony. Vůbec poprvé vznikal jeden ze spotů v úzké spolupráci s firmou Apple. Za kreativním konceptem kampaně stojí agentura Free Andy. Spoty vznikaly ve slovenském 3D studiu Alien. Produkce je dílem Boogie Films, o zvukovou postprodukci se postarala Kabelovna Studios.

Něco-něco-něco tři sta korun. Syntetická divnopaní faakt není tlustý bankéř. Dioráma vykastrovaných postav poskládané bez hlubšího smyslu. Existuje na to jedno slovo –⁠ „přepí*enost“. S „č“ uprostřed.

Jakub Hussar (Haze)

Co na to říct? Je to zkrátka propojení modré a zeleného.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Hezké a srozumitelné, bez zbytečného patosu.

Jiří Markvart (Story tlrs)

Když jsme tady měli první společnou kampaň Air Bank a O2, moc milých slov jsem k tomu nenašel. Tohle je ale vizuální bomba. Příjemně se na to dívá, příjemně mi to předává všechna sdělení. Dobrá práce.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Oceňuji fakt, že se kampaň trefuje do zavedeného reklamního stylu obou brandů, jejichž propojení mi obchodně sedí. Není potřeba přehnané kreativy, sdělení je stručné a jasné.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

A mě tohle zvláštně sterilní cross-promo vlastně docela baví. Nějak nedokážu říct, čím to je, možná těmi upnutými animacemi, anebo odvážnou kombinací hlavních hrdinů, ale rozhodně si téhle reklamy všimnete a spojení modré a zelené vás udeří do očí. Takže nakonec proč ne.

Filip Huněk (Actum Digital)

Silná obchodní nabídka a z pohledu reklamy osvědčená dobře provedené funkční klasika od O2, není moc co komentovat.

Tomáš Vacek (Contexto)

Krásné, hravé, srozumitelné. Líbí se mi propojení obou protagonistů a důraz na to, že se nejedná o jednorázovou odměnu. Prolnutí napříč jednotlivými ročními obdobími je skvělé. Parádní práce.

Lukáš Machaníček (Optimio)

A já tam slyšim: „A je je n n a vás!“ Trochu koleda, že jo? Jéjéjé. Tak dost. No, nevim. Ta nabídka je stejná, jako před dvěma týdnama, ne? Akorát trochu lepčí vídeo. Tak jako lepčí vídeo teď je je je, no.

Petr Laštovka na drátě

Hlasy generace Z: Super technická grafika. Slečna v modrém je cringe. Proč ten skok? Nechci vidět neurony místo vlasů. Je to bez emocí.

Richard Stiebitz (Gen) a 22 studentů generace Z

O2 paní je pořád jakože děsivá, ale –⁠ a to musím ocenit –⁠ je tam benefit tak masivní, že ho nepřehlédnete. Tři stovky každý měsíc a přesně tohle má zákazník vědět. Od toho jsou na světě reklamy. Takže já jsem spokojený.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Což o to, produkčně je to fajn, ale to a ani vánoční prostředí neudělá O2 paní míň děsivou. Plus ta tři kila ve mně evokují logo Zootu.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Tohle za srdíčko fakt nechytne. Air Bank mě od změny konceptu baví čím dál tím míň a futuristická sterilita O2 k Vánocům zkrátka nepasuje. Když k tomu připočtu billboardy, který vypadají, jako když to lepič v půlce vzdá, je to na dva tak silný brandy vlastně docela dost slabý.

Jan Pacas (Media Age)

Neviděli jsme to tady už? Pořád stejně perfektní strategický záměr, pořád nulová kreativa, ale tentokrát daleko lepší a poutavější vizuální zpracování.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Reklamy O2 mi obecně dlouhodobě přijdou chladné a bez emocí. Ostatně i sdělení „Vánoce po celý rok“, které vlastně znamená, že Vánoce jsou o tom, dostat pár stovek navíc, je toho důkazem. Aspoň je to srozumitelné a celkově mi to přijde lépe zpracované než paralelní komunikace od Air Bank.

Amila Hrustić

Na tuto kampaň mě upozornili studenti marketingu a dlouho jsme o ní společně diskutovali. Na jedné straně má asi poměrně veliký zásah, na té druhé ale postrádám jasné vysvětlení hlavní myšlenky. Co má tedy zákazník udělat, aby daný benefit získal? Z mého pohledu by mělo být srozumitelné call to action na konci videa.. Jsem zvědavá, jak O2 a Air Bank tato kampaň zafunguje. V mé bublině se nesetkala s pochopením...

Michaela Dvořáková (Katedra marketingu FPH VŠE)

Celá kampaň, ať už O2/Air Bank, nebo Air Bank/O2, je hodně povedená. Jasné sdělení a branding, který nenechá nikoho na pochybách, o co a o koho přesně jde. Velký palec nahoru všem marketérům a branďákům těchto dvou značek.

Ota Nussberger (Czech Promotion)

Bohužel O2 a jejich sci-fi žena je pro mne absolutní propadák.

Martin Kupka (Better)

Je to hezky natočené, jen mi oslí můstek mezi nabídkou a Vánocemi připadá poněkud slabý. Ve výsledku solidní kampaň, která ale ničím nevybočuje.

Markéta Tomanová (WOO)

5. V Penny se Suchánkem a Genzerem sněží slevy

Ve vánoční kampani Penny pokračují Michal Suchánek a Richard Genzer ve spolupráci s největším diskontním řetězcem v Česku, která odstartovala letos na jaře. „Cílem kampaně je vnést prostřednictvím jejich osobitého humoru do předvánočního shonu vtip a chvíle uvolnění,“ uvádí firma. Kromě toho jde samozřejmě o zdůraznění výhodných cen v Penny. „Vánoce jsou o uvolněném čase s rodinou a přáteli, proto chceme lidi rozesmát a do očí jim vhánět v maximálním možném množství slzy smíchu. Jarní kampaň s Genzerem a Suchánkem slavila velký úspěch, jen na YouTube má náš spot téměř čtyři miliony zhlédnutí. Proto jsme se rozhodli na ní navázat, ale posunout ji ještě o kousek dál. Věříme, že vtip a nadsázka je to, co letos bude během Vánoc rezonovat. Našim aktivitám na poli společenské odpovědnosti jsme věnovali samostatnou kampaň na podzim, i proto jsme chtěli něco jiného. Pro mnohé není dnešní doba jednoduchá a doufáme, že jim naše vánoční spoty vyloudí na tvářích úsměv,“ říká Vít Vojtěch, vedoucí strategického marketingu Penny. Původně se plánoval jeden spot, improvizace protagonistů nakonec přispěly k tomu, že verzí bude víc než deset. Natáčelo se v prodejně Penny v pražských Štěrboholech v polovině září a pro účely reklamy byl použit umělý sníh i umělý led. O autorství se podělil marketingový tým Penny s oběma protagonisty. Hudební stránku spotů obstarává známá skladba italské skupiny Ricchi a Poveri Sarà perché ti amo. Kampaň od 17. listopadu běží v televizi, bude na všech hlavních televizních kanálech (skupina Nova, skupina Prima (Media Club), TV Barrandov). Společně s televizní kampaní budou vizuály Vánoc a sportu v podání dvojice Genzer-Suchánek součástí propagace v dalších médiích i na sociálních sítích Penny.

Nakupujte hezky česky. V Bibione? Hudba je naprosto otřesná. Tuším, že tohle duo budeme vídat ještě mnoho let, dokud z něj rozverní kreativci nevymačkají i ty poslední zbytky pseudohumorné pasty.

Jakub Hussar (Haze)

Závidím všem, kteří se na kampani podíleli. Vymýšlet jednotlivé situace musela být obrovská sranda, a líbí se mi, že se pečlivě drželi zásady „čím debilnější, tím lepší“. Mě to baví. Má to ksicht. Teda vlastně ksichty.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Původní koncept s Genzerem a Suchánkem (zacvičili jsme s cenami) se mi vlastně hodně libil. Mělo to nápad, bylo to správně (a přiznaně) hloupé a krásně to říkalo přesně to, co to říkat mělo. Tahle vánoční edice ale nic z toho nemá. Genzer se Suchánkem dělají zcela náhodné (a nevtipné) věci, na pozadí hraje písnička, která nemá s Vánocemi vůbec nic společného a která je navíc v italštině, aby nám voiceover na závěr popřál hezky české Vánoce. WTF?

Jiří Markvart (Story tlrs)

Olepte regály nápisy „Akce“ a nechte tam jen tak, bez nějakého velkého sdělení, blbnout dva komiky. A světe div se, ono to vypadá docela normálně.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Jsem vlastně až překvapenej, jak dlouho a dobře v reklamním prostoru Genzer se Suchánkem fungují. Umí na sebe strhnout pozornost a jen málokomu jsou jedno. Ze začátku možná trošku riskantní krok Penny, který hodnotím pozitivně. Před Vánocemi si tento druh humoru určitě najde své místo.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Geňu se Suchošem to zjevně baví, teď je jen otázka, zda to bude bavit i publikum. Na poměr cena-výkon je to taková ta jejich humoristická klasika. Kdo je má rád, zaplesá, a kdo ne, tak asi stejně nechodí do Penny.

Filip Huněk (Actum Digital)

Tak je to blbé jako vždy, nicméně vzhledem k cílové skupině je to vlastně perfektní.

Tomáš Vacek (Contexto)

Patnáct let zpátky možná, ale teď už je to opravdu za zenitem. Skladba, která se hodí na italskou promenádu a ne do vánoční kampaně. Umělý humor této dvojice už není humorem. A to celé podtrhuje zpracování, které kreativitou úplně neoplývá. Škoda.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Víš, co je vlastně ouplná pravda? Že přesně takhle prdlý fóry jsou ty český. A tím to splnilo zadání o tom českým pozadí. Ale jestli teda v Penny sněží, tak to musej ten pozišinink trochu ještě pořešit, protože doteď prej snežilo v Lídlu, ne? (Mrk, mrk, rozumíme.)

Petr Laštovka na drátě

Hlasy generace Z: Cringe, ale za Prahou to bude fungovat. Do Penny bych nešla, ale bude to fungovat. Italská píseň po Česku? Je to cheap, ale to vlastně Penny je!

Richard Stiebitz (Gen) a 22 studentů generace Z

Vánoce hezky Česky? Já doufám, že ne. Chlapci, alespoň se to neutopí v záplavě cukru a pozlátka.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Když nemáš Michala Davida, dej tam Suchánka s Genzerem. Taková česká klasika, že. Ale vsadím se, že u cílovky kampaň sklidí úspěch, a to tu vlastně na konci dne je. Jen mi vysvětlete, proč u Vánoc hezky česky hraje nevánoční italská písnička.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Duu Suchánek a Genzer to s Penny dlouhodobě docela dobře šlape, ale tohle je takový unavený. Stejně jako nápad, že budou sněžit slevy. Takhle si ty hezky český (s italským hudebním podkresem) reklamní Vánoce úplně nepředstavuju.

Jan Pacas (Media Age)

Na to, jak mám od malička Geňu a Suchánka rád i v případech, kdy jsou trapní, mi to tady prostě nefunguje. Usmál jsem se až u mrkve. To bude v televizi taky, nebo to už se odřízne?

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Vzhledem k tomu, že minulá kampaň lidi bavila, dává smysl pokračovat s komediálním duem. Jen mě mate spojení s claimem “Vánoce hezky česky,” vzhledem k tomu, že spot končí curlingem a hraje italská hudba. Mnohem lépe by jako podpis seděl ten název videa „v Penny sněží slevy“.

Amila Hrustić

Koncept jim asi funguje, když pokračují dál. Oproti všem dalším vánočním „náladovkám“ toto alespoň částečně vyčnívá... Možná bych ale v pozadí nechala hrát českou verzi italské písničky, krásně by to podtrhla. Obzvlášť, když už na konci zazní „hezky česky“.

Michaela Dvořáková (Katedra marketingu FPH VŠE)

Jejda, tak tady byli snad všichni úplně zhulený!

Ota Nussberger (Czech Promotion)

Bože, to jsou blázni. Takový funny koncept si může dovolit snad jen Penny.

Martin Kupka (Better)

Komické duo je stále komické, jen to od minula není žádný posun, víceméně se díváme na stejný spot, jen zasněžený a s trochu horším vtipem na závěr.

Markéta Tomanová (WOO)

