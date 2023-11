Marketér Martin Charvát vede komunikaci vládního projektu digitalizace

Seniorní reklamní tvůrce Martin Charvát se po třech dekádách působení v marketingových agenturách stal vedoucím komunikace vládního projektu Digitální Česko, platformy, která má občany informovat, jak probíhá digitalizace veřejných služeb. „Ze všech možných stran slyšíme, že naše současná vláda špatně komunikuje. Tak jsem se rozhodl přiložit ruku k dílu,“ uvedl Charvát. „Digitalizace veřejných služeb zjednodušuje život nám všem. Už probíhá a není o ní zatím moc slyšet. Je na čase to změnit.“

Jak Charvát upřesnil pro Médiář, jde o interní spolupráci a komunikační tým, který vede, má vytvářet a zastřešovat veškerou komunikaci spojenou s činností kabinetu místopředsedy vlády pro digitalizaci při Úřadu vlády. V praxi to znamená informovat o jednotlivých službách a projektech digitalizace veřejných služeb, jak budou uváděny v činnost: „V současnosti je to Týden pro Digitální Česko, nový Portál občana, po Novém roce občanka v mobilu a postupně další nabíhající projekty.“ Speciální rozpočet na to podle Charváta není: „Fungujeme v rámci Úřadu vlády, spíše jde o to, chytře využívat možnosti, které tu jsou.“

Spolupráci zastřešuje právě Úřad vlády, nicméně digitalizaci jako takovou má na starosti vicepremiér Ivan Bartoš (Piráti). V Charvátově týmu jsou Karolína Sadílková coby PR manažerka, Ondřej Benda, který se stará o obsah sociálních sítí, a Erika Stařecká jako mediální analytička. K tomu se hledá ještě jeden člověk na PR. „Tým má na starosti především PR a obsah na sociálních sítích, pro další formy využíváme služeb externistů, kteří prošli výběrovým řízením,“ doplnil Charvát.

Charvát začínal v reklamě v roce 1994, v agentuře Leo Burnett, kde působil do roku 2003. První čtyři roky byl copywriterem, dalších pět let kreativním ředitelem. Tutéž pozici následně v letech 2003 až 2008 zastával v agentuře Mark BBDO, respektive v její regionální síti. Poté stál u zrodu agenturní skupiny Konektor, kde v letech 2008 až 2016 působil jako výkonný kreativní ředitel. Takovou pozici následně měl ve studiu Remembership. V roce 2018 s Jakubem Hussarem zakládal agenturu Haze a v roce 2019 agenturu První prezidentská. Ta pomáhala Pavlu Teličkovi s kandidaturou do Evropského parlamentu a rok předtím se podílela na kampani kandidáta na prezidenta Pavla Fischera. Charvát byl také autorem první „evropské“ kampaně k referendu ke vstupu České republiky do Evropské unie.

