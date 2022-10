Marketing a rozvoj obchodu v Authentice zastane Radim Oulehla

Jihomoravské fulfillmentové centrum, které provozuje brněnská společnost Authentica Group, má od října nového manažera marketingu a rozvoje obchodu. Je jím Radim Oulehla, který ještě jako student zakládal dobročinný projekt Podpořit.cz. Je absolventem Newton College a Podnikatelské fakulty VUT v Brně. V Authentice bude mít na starosti řízení marketingových aktivit a rozvoj obchodních příležitostí. „Od spolupráce s ním si slibujeme, že se Fulfillment by Authentica dostane do obecného povědomí a zrychlí se nábor nových zákazníků,“ řekl Petr Litavec, vedoucí divize fulfillmentu v Authentica Group.

Authentica Group vznikla spojením vzájemně spolupracujících firem Authentica, GRD, Craftwork a nejnovější Fulfillment by Authentica. Zabývá se kompletní výrobou reklamních a marketingových materiálů a produktů v místech prodeje, takzvaných systémů POP a POS. Též navrhuje a instaluje výlohy a vyvíjí obalové materiály. Sídlí v Brně, kde má také veškerou výrobu i administrativu. Pobočky jsou v Praze a německém Rosstalu, zastoupení má 15 let i ve Švýcarsku. Samotná Fulfillment by Authentica na trhu retail marketingu nabízí komplexní služby propojující e-commerce s retailem a logistikou.