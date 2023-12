Marketing Košíku nově řídí Klára Tanzerová, marketing vedla v Kauflandu i v Legu

Čtyřiadvacetičlenný marketingový tým online supermarketu Košík.cz nově řídí Klára Tanzerová, která za sebou má 14 let na nejvyšších marketingových postech. Naposledy v letech 2017 až 2019 zastávala pozici ředitelky marketingu tuzemské pobočky německého maloobchodního řetězce Kaufland, kde stála za novým stylem komunikace zaměřeným na mladší cílovou skupinu. Předtím pět let působila jako marketingová ředitelka producenta cukrovinek Lindt & Sprüngli, kde švýcarské značce pomohla etablovat se na českém trhu. Předtím bezmála tři roky vedla pro Lego mezinárodní marketing pro šest evropských trhů (Rumunsko, Bulharsko, Ukrajina, Lotyšsko, Litva, Estonsko). V minulosti pracovala také pro kosmetický L’Oréal, jako produktová manažerka značek Garnier a Maybelline New York.

V Košíku bude dohlížet mimo jiné na evropskou expanzi. E-shop s rozvozem, který je v Česku už ve 13 krajích, hodlá už v první polovině příštího roku působit ve 20 velkých městech tří zemí, v následujících letech pak plánuje svou službu provozovat službu v 50 městech a pěti státech. „Jsme ve fázi, kdy se rodí silná globální značka. Začínáme ji formovat a stavět,“ uvádí Tanzerová. Hodlá též zefektivizovat spolupráci s ostatními odděleními Košíku a dalšími strategickými partnery, mezi než patří velkoobchod Makro, lékárenská síť Dr. Max nebo logistický operátor DoDo.

