Marketing Volkswagen Financial Services povede Jiří Beran

Manažerský tým Volkswagen Financial Services k 1. červenci posílil Jiří Beran, který ve firmě převzal vedení marketingu a komunikaci se značkami koncernu Volkswagen, mezi něž patří Audi, Seat, Škoda, Porsche, Ducati či také Bentley a Lamborghini. Beran působí v koncernu od roku 2014. Po absolvování Vysoké školy ekonomické nastoupil do Škoda Auto a odtud přešel do Porsche Česká republika, největšího importéra automobilů do Česka. Tam pracoval v oddělení produktu a marketingu prémiové značky Audi, poslední léta jako jeho vedoucí.

„Jeho úkolem bude maximálně propojit strategie koncernových značek se strategií VWFS s cílem poskytnout zákazníkům řešení udržitelné mobility ve všech fázích životního cyklu vozidla,“ uvedl k Beranově nové roli Vratislav Strašil, jednatel Volkswagen Financial Services.