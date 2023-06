Marketingovým ředitelem Knihobotu je Radek Hudák

Na pozici marketingového ředitele knižního secondhandu Knihobot pro český i zahraniční trh nastupuje Radek Hudák. Jeho hlavním úkolem je vybudovat marketingový tým, který bude mít na starosti budování značky a tvorbu kampaní nejen v Česku, ale i zahraničí. Loni Knihobot vstoupil na Slovensko a letos expandoval do Rakouska a Německa. Hudák přichází ze Shoptetu, kde působil posledních pět let a kde měl na starost marketing pro tři trhy a tři značky – Shoptet, Shoptet Premium a Shoptet Pay. Za sebou má také práci pro Slevomat, kde několik let vedl marketing.