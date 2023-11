Marketup a ABB sklízejí úspěchy s unikátním projektem spojujícím umění a technologie

Agentura Marketup a technologická společnost ABB se mohou pochlubit dalším úspěchem svého unikátního projektu, který spojil umění a technologie. Kampaň Obálka časopisu Forbes namalovaná robotem ABB získala první místo v kategorii Nejlepší využití tisku v soutěži Flema, čímž potvrdila svou výjimečnost a inovativnost.

Projekt vznikl jako odpověď na výzvu, jak účinně oslovit B2B segment v oblasti průmyslové robotizace a automatizace. ABB, tradiční výrobce a dodavatel robotických řešení, se snaží přiblížit kolaborativní roboty (neboli koboty) malým a středním podnikům. Koboti jsou ideální možností pro tyto podniky, neboť dokážou bezpečně spolupracovat s člověkem a odlehčit mu od rutinní manuální činnosti.

Kreativní tým Marketupu společně s klientem ABB vytvořili unikátní projekt, který oslovuje úzký B2B segment neotřelým a odvážným způsobem. Jako ideální médium pro cílení na malé a střední podniky byl vybrán magazín Forbes, konkrétně jeho technologický speciál Forbes Next.

Projekt se skládal ze dvou fází. První fáze zahrnovala tištěnou kampaň, kde Forbes Next obsahoval titulní stranu vytvořenou robotem, a rozsáhlý článek o celém procesu tvorby obálky a schopnostech robota GoFa. Součástí této fáze byla i technologická konference Next Big Thing v září 2022, zaměřená na sektor malých a středních podniků, kde robot GoFa podepisoval výtisky „svého“ vydání Forbes Next. Druhou fází byla online kampaň složená z videoformátů a statických vizuálů z tvorby titulky.

„Výsledek opravdu stojí za to,“ komentuje dílo Vítězslav Lukáš, generální ředitel ABB Česká republika. „Kromě umělecké hodnoty a inovativního propojení robota, AI a lidské práce se nám podařilo ukázat, že potenciální uživatel kolaborativního robota nemusí nutně čelit složitosti programování a technického řešení samotné aplikace. Důležitější je jednoduché a uživatelsky přívětivé rozhraní, které umožní používat kolaborativní roboty i bez hlubokých znalostí v oblasti programování.“

Výsledkem projektu byl významný dopad jak v českém, tak globálním prostoru. V tuzemsku dosáhla kampaň zásahu 160.000 lidí, na globální úrovni pak zhruba 330.000 uživatelů. Projekt se stal součástí globální kampaně na podporu kolaborativní robotiky od společnosti ABB.

V letošním roce projekt vedle nedávného vítězství v soutěži Flema získal první místo v kategorii B2B a třetí místo v kategorii Průmysl v soutěži Lemur. Díky prvnímu místu postoupil projekt do mezinárodní soutěže Sabre, která se uskuteční v roce 2024. Dále byl počin oceněn jako Top Rated v soutěži Zlatý středník. Tyto úspěchy potvrzují, že kampaň Obálka časopisu Forbes namalovaná robotem ABB je příkladem úspěšného pojetí marketingové komunikace.

„Jsme hrdí na to, že náš projekt získal tak významná ocenění. Je to pro nás potvrzení, že náš inovativní a odvážný přístup umožňuje našim B2B a B2C klientům posílit své značky, získávat novou klientelu a zajistit růst. Děkujeme všem, kteří se na projektu podíleli, a těšíme se na další úspěchy,“ říká Miroslav Král, CEO agentury Marketup.

„ABB stvořilo Michelangela budoucnosti.“ Robotova titulka Forbesu zvítězila také v Reklamní katovně

Marketup, fullservisová digital-first marketingová agentura, posiluje sílu značek a jejich obchodní růst integrovanými službami od tvorby strategie, kreativy a produkce, mediálního plánování a komunikace až po využití pokročilých technologií a dat. Díky šíři svého záběru, konzultačnímu know-how a vysoké úrovni client servisu je agentura vyhledávaným partnerem pro klienty, kteří spoléhají na externí marketingový tým, potřebují vybudovat inhouse digitální tým, chtějí se stát lídrem v inovacích v oblasti digitální komunikace nebo chtějí realizovat digitální transformaci. Mezi klienty agentury patří jak nadnárodní brandy, tak i lokální značky. Při tvorbě jejich strategií vychází z poznatků evidence-based marketingu od Marka Ritsona, Les Bineta, Jenni Romaniuk a Byrona Sharpa. Marketup se pravidelně umisťuje na předních místech prestižních soutěží jako jsou Effie, Google Premier Partner Awards či třeba Czech Business Superbrands.

Text je placenou propagací agentury Marketup

Sdílejte